Cornel Dinu îl ironizează pe Gigi Becali în „cazul antrenamentelor”: „O discuție între Palat și Muntele Athos”

Gigi Becali , după eliminarea din cupele europene. Patronul roș-albaștrilor le-a cerut lui Mihai Pintilii și Elias Charalambous să extindă durata unei ședințe de pregătire cu 30 de minute. Cornel Dinu a explicat pe larg la FANATIK SUPERLIGA că intensitatea unui antrenament nu se referă la durată.

Cornel Dinu, ironii la adresa lui Gigi Becali în „cazul antrenamentelor”: „O discuție între Palat și Muntele Athos”

După eșecul FCSB-ului cu Nordsjaelland, scor 0-2, care a echivalat cu eliminarea din cupele europene, . Totodată, patronul vicecampioanei le-a cerut jucătorilor să se antreneze mai mult.

Cornel Dinu, fostul mare jucător și antrenor al lui Dinamo, a explicat pe larg că într-un timp scurt jucătorul poate depune o cantitate de efort mult mai mare decât în patru ore de antrenament. „E o discuție între Palat și Muntele Athos din punct de vedere fotbalistic. Am auzit pe cineva înainte vorbind. E o nebunie totală.

Există, nu știu dacă se mai practică, dar eu când am fost participant, în 2002-2003, și în care în prima serie au fost jucătorii din Generația de Aur, vreo 24-25, e o discuție lungă, s-a vorbit foarte mult și de pregătire fizică.

Nu putem să coborâm la nivelul pregătirii a lui Gigi Becali cu antrenamente de 3-4 ore. În perioada aceea, exista două sisteme de lucru din punct de vedere al fiziologiei efortului în lume și care există și acum. Nu s-au schimbat. De aceea îi vedeți pe jucători cu niște maiouri pe ei. Acestea au senzori și explică exact ca un Holter pus pe inimă.

„Organismul este o mașină. Are cinci trepte de viteză”

„Există două sisteme mari care verifică capacitatea de efort prin concentrația de acid lactic în funcție de cantitatea sau intensitatea efortului într-un anumit moment al antrenamentului. E un sistem, dacă vrei, latin. Nu știu dacă se mai predă la Școala de Antrenori cu Stoichiță director și cu toți ăia.

Există al doilea sistem după care am lucrat eu, sistemul așa-zis german anglo-saxon, care presupune că organismul are cinci trepte de viteză. Ca la mașină, organismul este o mașină. În viteza întâi până la 40-50 km/h se ia o probă de acid de sânge și în momentul acela vezi concentrația de acid lactic.

La fiecare din aceste probe se fac niște identificări pentru că niciun om nu este identic unul cu celălalt în ceea ce înseamnă răspunsul la efort. De aceea se fac niște probe de sânge pentru cei care știu meserie. Îți ia o înțepătură cum se ia la diabet, din deget. Cu picătura de sânge se stabilește concentrația de acid lactic în funcție de intensitatea efortului.

Poți să faci în 45 de minute cum ai face în 4 ore ca intensitate. Erau antrenamentele în perioada pregătitoare care durau două ore, două ore și jumătate, dimineața în general și o oră și jumătate în sală. După aceea eu am practicat un sistem care presupunea dimineața lucru la o intensitate medie pentru pregătirea aerobă, de alergare, care însemna cam 10 zile în jur de două ore. Cam 30 de minute. Este știință, dar la noi nu cred că a ajuns și că se practică”, a declarat Cornel Dinu, la FANATIK SUPERLIGA.

Cornel Dinu, dezvăluiri despre antrenamentele de la Dinamo: „Am adus un preparator fizic al loturilor de schi”

Cornel Dinu a dat exemple din perioada în care se afla pe banca lui Dinamo. „Procurorul” a adus în vestiarul „câinilor” un preparator fizic al loturilor de schi din Germania. „Se fac măsurători, nu știu dacă se mai fac în România, eu am lucrat cu acest sistem. L-am predat la Școala de Antrenori cu preperatori fizici aduși de la Marseille, din Anglia, Germania și Franța.

Oameni care cu asta se ocupau și care prezentau. La Dinamo când am fost antrenor, din 1998, cât am fost lăsat să fiu antrenor până în 2003, lucram după acest sistem german. Am adus din Germania un preparator fizic al loturilor de schi, dar și acolo efortul fizic este asemănător din punctul acesta de vedere.

Venea o săptămână și făcea identificarea jucătorilor. Un jucător intră în treapa întâi la 40 km/h, altul la 45 km/h. Problema este că toate aceste radiograme, grafice de antrenament, în fiecare zi se expuneau în vestiarul lui Dinamo.

„Eu lucram în perioada ianuarie – februarie cam trei săptămâni”

(n.r. nu are dreptate Gigi Becali?) Eu în perioada pregătitoare pot să cer să lucrez pentru că este vorba despre cantitate, pentru a crea o rezistență aerobă. De fapt, lucrurile s-au schimbat. Eu lucram în perioada ianuarie – februarie cam trei săptămâni.

Două ore dimineața afară și două ore după-amiază care însemna alergare, antrenament cu mingea. După amiază eram în sală. Atunci era vorba despre o intensitate pe care o scazi. Există un raport între volum și intensitate cu care în funcție de acești parametri de care am vorbit trebuie să știi să lucrezi”, a încheiat Cornel Dinu.

