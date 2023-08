Florinel Coman, gestul care spune tot după ce Gigi Becali le-a cerut să se antreneze mai mult! Cum a reacţionat starul FCSB

FCSB își continuă parcursul perfect din campionat. Echipa lui Elias Charalambous , în etapa a 6-a din SuperLiga. Ovidiu Popescu și Darius Olaru au marcat golurile victoriei pentru vicecampioana României. La flash-interviul de la finalul meciului, Florinel Coman a avut o reacție uluitoare când a fost întrebat despre remarcile lui Gigi Becali.

Florinel Coman, gestul care spune totul după ce Gigi Becali le-a cerut să se antreneze mai mult! Cum a reacţionat starul FCSB

FCSB pare că a trecut rapid peste eliminarea din cupele europene. Încurajată de aproximativ 13.000 de fani pe Arena Națională, vicecampioana României a câștigat cu Poli Iași și a revenit pe prima poziție în clasament. După , Gigi Becali le-a cerut jucătorilor să se antreneze mai mult.

În momentul în care a fost întrebat despre remarca patronului, Florinel Coman a apelat la un gest uluitor. „Patronul vă cere să vă antrenați mai mult sau spune că v-a cerut să vă antrenați mai mult și să repetați anumite procedee? Tu ca jucător cum îi răspunzi?”, a fost întrebarea reporterului.

Fără să spună vreun cuvânt, „șeptarul” roș-albaștrilor a oftat îndelung. Coman a lăsat de înțeles că nu i-au căzut bine declarațiile făcute de Gigi Becali. „Am înțeles”, a fost replica reporterului, după care Florinel Coman a plecat din fața camerelor.

Florinel Coman, mulțumit după FCSB – Poli Iași: „Ne-am mobilizat”

Florinel Coman a recunoscut că meciul cu Poli Iași a fost de două ori mai greu, deoarece FCSB a venit după eliminarea din cupele europene. Totuși, jucătorul din atacul vicecampioanei este mulțumit pentru cele trei puncte câștigate.

„Am prestat un fotbal bun, am avut ocazii. A mers totul ok. Un joc bun făcut de mine. Important este că am avut realizări și în meciul acesta. Da, normal și la nivel psihologic a fost greu pentru că am ratat calificarea mai departe. Este bine că ne-am mobilizat și am reușit să câștigăm.

Înseamnă că suntem o echipă bună, omogenă, care își dorește să câștige fiecare meci și chiar reușește. În campionat, în Europa a fost altceva”, a declarat Florinel Coman, la flash-interviu.

Darius Olaru, răspuns disciplinat după remarcile lui Gigi Becali: „Dacă asta a cerut dânsul, trebuie să lucrăm mai mult”

Vașvari a redus din diferență pe final în FCSB – Poli Iași. Darius Olaru a pus căderea din finalul meciului pe seama oboselii. Ulterior, căpitanul vicecampioanei a comentat la rândul său declarațiile controversate ale patronului.

„Obositor. Am resimțit partida de acum trei zile. Bine că am câștigat, asta e cel mai important, mergem mai departe. S-a acumulat puțin și oboseala meciului și am scăzut ritmul pe final. Cel mai important a fost că am câștigat. Îmi doream mult să marchez. Vreau să-i dedic golul tatălui meu.

Nu mă gândesc la asta. Vreau să-mi ajut echipa prin alte faze, nu este golul pentru mine, dar mă bucur dacă reușesc să o fac. Sper să continuăm pe această linie pentru că trebuie să fie anul nostru.

Se simte diferența pentru că nici noi suntem obișnuiți să ținem ritmul acesta din trei în trei zile. Vedem Farul că au ceva probleme în campionat, cum și noi aveam probleme în alți ani. Anul acesta am început mai bine și dacă tot am ieșit din Europa trebuie să ne continuăm treaba bună în campionat și cupă pentru că astea sunt obiectivele pentru acest sezon.

Trebuie să ducem ritmul, dacă ne dorim să câștigăm campionatul trebuie să strângem puncte. Cred eu că lucrăm foarte bine în fiecare zi și ne facem treaba cât de bine putem. Dacă asta a cerut dânsul (n.r. Gigi Becali), trebuie să lucrăm mai mult. Am văzut că este alt nivel în Europa și trebuie să atingem acel nivel ca data viitoare când vom fi acolo să știm să profităm”, au fost cuvintele lui Darius Olaru.