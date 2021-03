Cornelia Catanga și soțul ei, loviți de necaz. O persoană din familia lor e internată la spital cu Covid

Cornelia Catanga și soțul ei, Aurel Pădureanu, trăiesc cu spaimă de ceva vreme din cauza noului coronavirus. Pădureanu a declarat pentru FANATIK că până la vârsta lui nu a văzut atâtea probleme de sănătate în jur, mărturisind cu ce necaz se confruntă familia sa acum.

Pe lângă faptul că prietenul lor de suflet, Nelu Ploieșteanu, este internat în stare gravă cu Covid, soții Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga au și ei problemele lor.

Interpretul de muzică lăturească ne-a mărturisit că ginerele său a fost diagnosticat cu temuta boală, însă ce e mai rău a trecut, căci se află într-o stare mai bună, Mai mult, cei doi soți sunt și ei răciți și destul de speriați văzând ce se întâmplă în jurul lor.

Aurel Pădureanu: „Soțul fiicei mele e internat cu Covid”

„Soțul fiicei mele e și el internat cu Covid, dar e într-o stare bună, slavă Domnului. Toată lumea e răcită în ultima vreme, și noi suntem răciți, ne luăm medicamentele. Când vine boala asta parcă totul s-a terminat”, a declarat Aurel Pădureanu pentru FANATIK.

Pădureanu a mai spus că niciodată nu a văzut atâtea necazuri și boli ca în zilele acestea: „Mai bine mori acasă decât să ajungi la spital. Vedeți câte se întâmplă. Ți-e și frică. Eu am o vârstă, Cornelia la fel, dar nu am văzut până la vârsta asta a mea așa ceva, am dat examene cu viața foarte multe. Parcă s-a luat pofta de viață, nici nu știu ce să mai spunem”.

Prietenul lor, Nelu Ploieșteanu, internat în stare gravă la Floreasca

Cei doi interpreți de muzică lăutărească au făcut un apel la rugăciune pentru bunul lor prieten, aflat în stare destul de gravă la Spitalul Floreasca, diagnosticat cu Covid.

Nelu Ploieșteanu este cunoscut pentru problemele sale pulmonare, acesta fiind internat cu pneumonie în anul 2013, tot la Floreasca, însă Dumnezeu a avut grijă să se refacă după acel episod dificil prin care a trecut.

