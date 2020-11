Corneliu Papură atenționează că Progresul Spartac nu trebuie subestimată: „Ar fi cea mai mare capcană”

Corneliu Papură, antrenorul Universității Craiova, atenționează că partida cu Progresul Spartac nu va fi deloc o formalitate pentru elevii săi și declară că ar fi o mare capcană pentru „alb-albaștri” să considere jocul deja câștigat, având în vedere că bucureștenii sunt o formație de Liga 3.

Craiovenii nu trec prin cea mai bună formă, însă o eliminare prematură din Cupa României nu ar fi deloc de iertat pentru aceștia. Fanii Științei se așteaptă chiar la o victorie la scor din partea favoriților.

Spartac a produs surpriza în turul anterior al Cupei României, atunci când a eliminat Rapidul din competiție.

Papură își atenționează elevii să nu subestimeze Progresul Spartac: „Ar fi cea mai mare capcană”

Corneliu Papură, tehnicianul Craiovei, are misiunea să-și capaciteze jucătorii pentru un meci cu o echipa de Liga 3. „Papi” spune că pregătește fiecare partidă la fel, chiar dacă vorbim de un adversar net inferior: „Ne aşteaptă un meci de Cupă, trebuie să tratăm toate meciurile la fel, indiferent de adversar, altfel de va fi greu, putem avea probleme cu orice echipă.

Pregătesc toate meciurile la fel, că sunt oficiale, de Cupă, amicale. Jucătorii trebuie să fie concentraţi pentru fiecare joc, ar fi cea mai mare capcană în care am putea cădea, să nu fim atenţi. Este doar pe hârtie diferenţă, doar statistic, dar trebuie să arăţi şi pe teren că este diferenţă între Liga I şi Liga a III-a.”

Antrenorul își amintește și de eliminarea din sezonul trecut din sferturile Cupei. După ce învinseseră Iași în campionat, scor 5-2, oltenii au fost eliminați după un meci de infarct. Au fost conduși cu 2-0, au egalat la 2 în minutul 90, dar au primit gol al ultima fază a jocului din Copou: „În ultima fază a meciului am fost eliminaţi la Iaşi în Cupă, în primăvară, îmi aduc aminte, nu am fost atenţi, după ce abia egalasem. Trebuie să avem obiectiv să câştigăm fiecare meci, ca să câştigi Cupa trebuie să treci de primul tur, aşa că ne gândim numai la acest joc.”

O veste bună pentru trupa lui Papură este și faptul că oficialii de la Progresul au acceptat ca duelul să se dispute în Bănie: „Este un aspect bun că vom juca acasă, mai ales că şi următorul meci, cel de campionat, este tot pe teren propriu, dar şi că în deplasare am fi jucat pe sintetic şi nu este uşor să te adaptezi, am întâlnit această situaţie la Sabail, anul trecut, în Europa League.”

Botoșani a jucat la cacealma: „Noi am avut șapte jucători indisponibili etapa trecută”

Chiar dacă Marius Croitoru s-a plâns de mai multe ori că nu are jucători disponibili pentru meciul cu Universitatea Craiova de etapa trecută, Papură spune că el a avut probleme mult mai mari de efectiv: „Putem mai mult şi trebuie să arătăm mai mult, să speculăm ocaziile, altfel ne va fi greu. Am avut şi șapte jucători pe care n-am putut să-i folosim în meciul trecut. Se vorbea că Botoşaniul a avut probleme, au avut doi suspendaţi şi un accidentat, pe când noi am avut șapte jucători pe care nu i-am putut folosi.

La Botoşani am avut şi neşansă, un penalty neacordat, gazdele nu au tras niciun şut pe poarta noastră. Am avut şi ghinion, fiindcă nu a mai arbitrat cel care trebuia. Nu ne-am speriat că Istvan Kovacs a fost testat pozitiv, ne-am concentrat la joc, am avut și noi astfel de probleme.Nu le este uşor să se adapteze noilor jucători, dar cred că toţi care sunt aici au valoare să fie aici şi sper să demonstreze asta, unii au concurenţă acerbă, avem jucători de echipă naţională,” a mai spus antrenorul Universității Craiova.

Prezent și el la conferința de presă, Mihai Căpățînă a fost de aceeași părere cu tehnicianul său: „Venim după un egal la Botoşani, am avut şi neşansă. Din punct de vedere moral suntem ok, dar ne dorim ca de acum înainte să nu mai facem paşi greşiţi, următoarele meciuri să le câştigăm. Ai nevoie de timp să te obişnuieşti cu noul antrenor, dar avem nevoie de rezultate, acesta este cel mai important lucru, trebuie să ne adaptăm repede şi trebuie să câştigăm. Eu cred că am fost montaţi în fiecare meci, dar şi neşansa a făcut să pierdem. Chindia a primit un penalty uşor, iar cu Clinceni am avut numeroase ocazii.”

Oltenii i-au studiat pe cei de la Progresul Spartac: „Ştim cum joacă.”

Faptul că joacă cu o echipă de tradiție ca Universitatea Craiova îi poate face pe bucureșteni să-și dea sufletul pe teren, consideră Căpățînă: „Ne va aştepta o partidă dificilă, pentru ei va fi cu siguranţă un meci special, iar noi trebuie să intrăm montaţi şi să abordăm meciul cu maximă seriozitate. Ne dorim să reuşim să îndeplinim obiectivele legate de titlu şi de Cupa României, vom aborda serios şi această competiţie. Întâlnim o echipă de Liga a III-a, dar nu trebuie să ne relaxăm, este un meci periculos tocmai din această cauză, fiindcă ai tendinţa să te relaxezi la un astfel de joc şi te poate costa.

Trebuie să intrăm foarte bine montaţi, fiindcă au o echipă bună cei de la Progresul şi au reuşit surpriza în etapa trecută, cu Rapid. Ştim cum joacă, ce stil au, suntem pregătiţi de acest meci. Trebuie să intrăm montaţi şi să câştigăm. Ne dorim să reuşim o victorie clară, la scor, dar asta depinde numai de noi. Este un avantaj că jucăm pe propriul teren, fiindcă în deplasare am fi jucat pe o suprafaţă sintetică şi nu eram obişnuiţi cu ea”

Adus recent la Universitatea, fostul căpitan al lui FC Voluntari resimte presiunea obiectivului: „Pentru mine este un obiectiv nou, cel legat de titlu, dar mă bucur că am ajuns la Universitatea Craiova, fiindcă aceasta este o echipă mare, care-şi doreşte să se bată la campionat. Nu este uşor să te adaptezi la o asemenea echipă, dar eu muncesc zi de zi, pentru ca evoluţiile mele să crească de la meci la meci.”