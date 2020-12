Corneliu Papură, înainte de U Craiova – FCSB: „Trebuie să dăm totul!” Ce meci încă îi dă fiori

Corneliu Papură a susținut conferința de presă înainte de meciul U Craiova – FCSB. Tehnicianul Științei a recunoscut faptul că echipa sa trebuie să dea totul pe teren pentru a o îngenunchea pe FCSB, dar a dezvăluit și ce partidă din trecut încă îi dă fiori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu o victorie în meciul de pe „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova va fi pe primul loc în momentul trecerii dintre ani. Oltenii sunt conștienți de presiunea pusă de locul ocupat în clasament, însă spun că vor rezista, iar titlul este un vis care se poate împlini în acest an.

Arena din Bănie ar fi fost sold-out dacă s-ar fi jucat cu suporteri. Papură a dezvăluit faptul că suporterii reprezintă un al 12-lea jucător pentru Craiova, iar lipsa lor reprezintă un regret al său.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Corneliu Papură, declarație războinică înainte de meciul cu FCSB: „Trebuie să dăm totul!”

Pentru a rămâne pe primul loc, Universitatea Craiova are nevoie să facă un joc bun împotriva FCSB-ului. Corneliu Papură speră ca elevii săi să își dea seama de faptul că pentru a câștiga un astfel de meci trebuie să dea mai mult decât în jocurile precedente: „Este un meci important, împotriva unei echipe bune din campionatul nostru. Trebuie să dăm mai mult în acest meci pentru a reuși să câștigăm împotriva FCSB-ului. Trebuie să fim mult mai atenți. Primul obiectiv este să câștigăm cu ei, după aceea vom vedea. În fiecare etapă avem examen, trebuie să îl treci și să faci tot ce depinde de tine să câștigi. Toate echipele au părți vulnerabile, încercăm să le găsim, împreună cu băieții și să le speculăm, să profităm de ele.

Noi ne dorim mereu să câștigăm. FCSB are jucători buni de atac, cu multe goluri marcate, nu numai Man este periculos. Trebuie să ne autodepășim pentru a obține mai mult decât în sezonul trecut, să fim top în toate meciurile. Vom fi pregătiți să dăm maxim pentru fiecare meci. Un rezultat favorabil ar fi extraordinar. Important este să dăm totul pe teren, indiferent de numele pe care îl avem,” a declarat Papură.

ADVERTISEMENT

Etapa trecută, Craiova s-a impus la Arad, dar meciul a fost unul foarte dur, iar tehnicianul Științei spune că presiunea primului loc s-a simțit: „A fost un joc dur la Arad. Ei ar fi trebuit să ia și un cartonaș roșu la intrarea la Vlădoiu. Sperăm să recuperăm toți jucătorii pentru meciul cu FCSB. Au anumite contuzii, dar vom vedea. Să știți că am simțit tensiunea în meciul de la Arad, având în vederea configurația din clasament și faptul că treceam pe primul loc.

Trebuie să ne concentrăm doar pe teren și că astfel de lucruri trebuie să fie înlăturate. La nivel înalt, importante sunt detaliile. Trebuie să arătăm că vrem să rămânem pe primul loc. Dacă te concentrezi pe ceea ce face arbitrul, nu mai ești atent la joc și nu este bine.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Papură regretă faptul că echipa sa nu va avea susținerea publicului pe stadion. Ce meci încă îi dă fiori tehnicianului Universității Craiova

Oficialii olteni au pus în vânzare bilete cu o valoare simbolică pentru derby-ul cu bucureștenii. Papură a achiziționat și el câteva pentru familia sa și a declarat că lipsa fanilor este resimțită de băieții săi: „Am cumpărat și eu bilete virtuale pentru familia mea. Avem suporteri fanatici, foarte aproape de echipă. Suntem pasionali, noi, oltenii.

Era ideal să avem spectatori. Îmi amintesc că atunci când jucam eu, am câștigat cu 3-1, iar publicul ne-a purtat spre victorie, chiar dacă aveam o echipă în formare. E regretul pe care îl am. Îmi pare rău că nu sunt suporteri, există o atmosferă incredibilă la noi.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ovidiu Hațegan ar putea fi la centru la Craiova – FCSB: „Dacă va fi Hațegan, dar mă gândesc că nu cred că are vreo presiune după meciul de la Paris. Sper să facă un meci bun și să fie imparțial. Contează ce facem în acest meci, nu ceea ce s-a întâmplat în trecut. ”

Întrebat cu pe cine ar prefera să învingă, pe FCSB sau CFR Cluj, Corneliu Papură a adus aminte de un meci din preliminariile UEFA Europa League: „Aș prefera să câștig cu AEK Atena, în cupele europene. Încă mă gândesc la acel meci, am avut șapte situații de a marca, toate au fost clare. Ni s-a anulat un gol valabil și nu ni s-a dat un penalty. Trecusem deja de două tururi și am fost eliminați din cauza faptului că nu am fost concentrați, dar și din pricina arbitrajului.”