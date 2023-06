Coșmarul lui Lucas Pouille! A fost jefuit de 600.000 de euro în timpul meciului de la Roland Garros

Lucas Pouille a fost jefuit chiar în timpul meciului din primul tur de la în competița de dublu mixt alături de compatrioata Chloe Paquet. Fostul jucător din Top 10 ATP a fost victima unei spargeri din care s-au sustras bunuri în valoare de 600.000 de euro.

Lucas Pouille a fost jefuit în timpul meciului de la Roland Garros

Lucas Pouille, jucătorul de tenis impresariat în trecut de Ion Țiriac, a ajuns până în turul 2 în competiția de simplu la Roland Garros, după ce a fost nevoit să treacă și de calificări. Jucătorul francez, care ocupă locul 675 ATP, a fost eliminat de Cameron Norrie în minimum de seturi.

ADVERTISEMENT

Francezul în vârstă de 29 de ani a pierdut în primul tur atât în competiția de dublu masculin, cât și la dublu mixt. După înfrângerea în fața echipei formate din Lammons și Dabrowski, Lucas Pouille s-a întors la casa sa din Rennes și a avut parte de un șoc.

Lucas Pouille a sesizat că apartamentul său a fost vizitat de hoți care au furat bijuterii și ceasuri de lux în valoare totală de 600.000 de euro. Infractorii au pătruns în locuință după ce au spart ușa de la intrare. Ancheta a fost preluată de parchetul securității departamentale din Rennes.

ADVERTISEMENT

Lucas Pouille, parcurs încântător la Roland Garros

Lucas Pouille a stat o bună perioadă departe de terenul de tenis, , dar și din cauza unei accidentări. Ajuns pe locul 675 ATP în lume, jucătorul francez a avut un parcurs peste așteptări la Openul Francez.

În calificări, Lucas Pouille i-a învins pe Tomas Machac, Chun Hsin Tseng și Jurij Rodionov, iar în primul tur de pe tabloul principal, fostul număr 10 ATP a trecut de același Jurij Rodionov care a urcat pe tabloul principal din postura de lucky loser.

ADVERTISEMENT

În turul 2, britanicul Cameron Norrie s-a dovedit a fi un adversar prea puternic. Locul 13 ATP s-a impus într-o oră și 47 de minute, scor 6-1, 6-3, 6-3. Lucas Pouille a devenit sportiv profesionist în 2012, reușind să câștige 5 titluri ATP. Mai mult decât atât, francezul a înregistrat performanțe notabile și la turneele de Grand Slam. În 2019 a fost semifinalist la Australian Open, iar în 2016 a fost sfertfinalist la Wimbledon și US Open.

Lucas Pouille luptă cu depresia: „Am început să am o parte întunecată în viață”

Lucas Pouille a mărturisit că problemele l-au făcut să-și piardă toți sponsorii. Francezul a mărturisit sincer că s-a refugiat în alcool după ce a început să se confrunte cu depresia. „Este o situație oribilă. În mintea mea încă mă consider un jucător de top 10. Îi văd apoi pe Thiem și pe Wawrinka, în aceeași situație, și pot doar să îmi imaginez prin ce trec.

ADVERTISEMENT

Nu mi-am verificat clasamentul din mai anul trecut. Am pierdut toți sponsorii și mi-e greu să o iau de la capăt. Când ai trăit emoții atât de mari, e greu să dai un restart. Am început să am o parte întunecată în viață.

ADVERTISEMENT

Am intrat într-o depresie care m-a făcut să dorm o oră pe noapte și să beau. Mă duceam acasă și mă uitam la tavan. Am luat decizia să spun stop acelei vieți, altfel, as fi ajuns la spitalul de nebuni”, declara Lucas Pouille, pentru .