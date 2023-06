Optimi de finală la Roland Garros 2023. Două partide se joacă acum. Novak Djokovic și Carlos Alacaraz, în programul de duminică

Turneul de Grand Slam de la Roland Garros a ajuns la ediţia din 2023 în faza optimilor de finală, meciurile devenind tot mai interesante şi mai echilibrate, deşi s-au consemnat destule surprize până acum. Duminică, 4 iunie şi luni, 5 iunie, sunt programate meciurile din această fază, cu foarte multe întâlniri captivante atât la masculion cât şi la feminin.

Djokovic și Dimitrov contra lupilor tineri în turneul masculin de la Roland Garros

La masculin, în tiomp ce regele zgurei pariziene, Rafael Nadal suferea o nouă intervenţie chirurgicală chiar în timpul desfăşurării turneului şi chiar de ziua lui, veteranii Novak Djokovic şi Grigor Dimitrov, iubitul actriţei şi fotomodelului român Mădălina Ghenea, duc lupte grele în faţa ofensivei lupilor tineri, care pare a avea acum doi lideri, spaniolul Carlos Alcaraz şi acest danez furios, Holger Rune.

După felul în care joacă aceşti doi tineri sportivi se arată a fi candidaţi cu drepturi depline la a câştiga turneul de pe zgura pariziană şi de a-l pune la respect în special pe recordmasnul de victorii în turneeele de Grand Slam, sârbul Novak Djokovic. În special Rune, pregătit de Patrick Mouratoglou, este extrem de încrezător în posibilitatea de a ieşi campion la Roland Garros şi a câştiga primul lui Grand Slam din carieră.

Alcaraz – Musetti şi Rune – Cerundolo, dueluri ale generaţiei tinere în optimi de finală la Roland Garros 2023

Ca de obicei, partidele din această fază au loc pe parcursul a două zile, respectiv duminică,.4 iunie şi luni, 5 iunie. Din programul zilei de duminică, în care figurează şi meciul lui Novak Djolovic, partida care reţine cel mai mult atenţia este cea dintre Carlos Alcaraz şi italianul Lorenzo Musetti, şi el un jucător tânăr, cu mare potenţial pe zgură, suprafaţa lui favorită.

Lorenzo Sonego, locul 18 ATP, i-a mai făcut probleme liderului mondial Carlos Alcaraz, dovadă faptul că la scorul general scorul este egal 1-1. Favoritul nr. 2, Novak Djokovic îl va întâlni pe revelaîia turneului, peruanul Jose Varillas, locul 94, cel care a stat cel mai mult pe teren, 14 ire şi a jucat cele mai multe seturi, 15 ,pentru că a avut numai meciuri de cinci seturi. Luni, meciul zilei va fi clar între danezul Rune şi argentinianul Francisco Cerundolo, alt jucător din Next Generation. şi care are 1-0 la mecuiuri directe. Un joc între nume consacrate va fi între bulgarul Grigor Dimitrov şi germanul Alexander Zverev.

Programul optimilor de finală la masculin Roland Garros 2023

Duminică, 4 iunie

ora 12:00 Khachanov – Sonego

Khachanov – Sonego ora 13:30 Djokovic – Varillas

Djokovic – Varillas ora 15:30 Alcaraz – Musetti

Alcaraz – Musetti ora 17:30 Ifner – Tsitsipas

Luni, 5 iunie

Orele urmează a fi stabilite duminică

Dimitrov – Zverev

Nishioka – Echeverry

Jarry – Ruud

Rune – Cerundolo

Iga Swiatek şi Aryna Sabalenla domină turneul feminin de la Roland Garros

În competiţia feminină am rămas fără locul 3 mondial, americanca Jessica Pegula, eliminată în turul 3 de belgianca Elise Mertens, dar să nu uităm că Pegula nu este o jucătoare de zgură, preferând clar suprafeţele dure. Poloneza Iga Swiatek şi bielorusa Aryna Sabalenka au un parcurs ca de metronom, poloneza reuşind să câştige în turul 3 fără a pierde un game tot meciul!

Este emoţionant să o revedem la un nivel din ce în ce mai bun pe ucraineanca , calificându-se în optimi, unde va da de rusoiaca Daria Kasatkina, a opta jucătoare a lumii. Svitolina e aici cu clasament protejat. Din nou are în faţă o rusoiacă, după ce a învins-i cu 2-1 pe Anna Blinkova, refuzând, pe motive de război, să dea mâna cu ea.

Elina Svitolina – Daria Kasatkina şi Stephens – Sabalenka sunt mecurile vedetă din optimile de finală ale turneului feminin de la Roland Garros 2023

Cele mai interesante meciuri din optimile de finală la feminin au loc duminică. Este vorba de noul război cu armele tenisului dintre ucraineanca Elina Svitolina şi rusoaica Daria Kasatkina, care se cunosc foarte bine dar sunt şi două susţinătoare ale conducătorilor ţărilor lor, Zelenski respectiv Putin şi de confruntarea dintre Sloane Stephens, finalista din 2018, când a pierdut cu 2-1 la Simona Halep şi

Svitolina are şi un uriaş avantaj mental în faţa Kasatkinei pe care o conduce cu 6-0 la general, ultimul meci fiind la US Open în 2021. Sabalenka are 3-0 la general cu Stephens, toate meciurile având loc pe surafeţe dure. De remarcat prezenţa în optimi a rusoiacei Anastasia Pavliucenkova, care va juca împotriva lui Mertens, care a lipsit tot anul 2022 ca urmare a unei grave accidentări la genunchi. Liderul mondial Iga Swiatek joacă împotriva Lesiei Tsurenko din Ucraina şi se pune doar problerma câte ghemuri va face aceasta, scorul la general fiind 2-0 pentru Swiatek, care a învins-o aici şi în 2022.

Programul optimilor de finală la feminin Roland Garros 2023

Duminică, 4 iunie

ora 12:00 Pavliucenkova – Mertens

Pavliucenkova – Mertens ora 14:00 Muchova – Avanesyan

Muchova – Avanesyan ora 15:30 Svitolina – Kasatkina

Svitolina – Kasatkina ora 21:15 Stephens – Sabalenka

Luni, 5 iunie

Orele urmează a fi stabilite duminică