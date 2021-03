Coșmarul s-a terminat pentru Andrei Blejdea. Fotbalistul lui Dinamo a revenit la antrenamente

Andrei Blejdea și-a reluat antrenamentele după două luni de pauză forțată. Fotbalistul de 24 de ani, achiziționat de Dinamo la începutul acestui an, s-a tratat de hernie de disc și este nerăbdător să joace din nou.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Blejea a semnat cu Dinamo pe 8 ianuarie, iar după cinci zile debuta în tricoul formației din Ștefan cel Mare, în victoria ”câinilor” cu Hermannstadt. A bifat o jumătate de oră și în disputa cu Chindia Târgoviște și s-a accidentat la încălzire, înaintea meciului cu FC Botoșani, care ar fi trebuit să fie primul pentru el în calitate de titular.

Ceea ce părea o accidentare banală, s-a transformat într-un coșmar pentru fostul golgheter al lui FC Argeș.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andrei Blejdea nu va putea juca pentru Dinamo împotriva fostei echipe

Pentru că a acuzat amorțeli la nivelul picioarelor, Andrei Blejdea a fost trimis de staff-ul medical al lui Dinamo în Turcia, pentru investigații suplimentare. Acolo a aflat fotbalistul că suferă de hernie de disc.

După câteva săptămâni chinuitoare de recuperare, atacantul le-a transmis fanilor că se simte bine, dar că nu va putea reveni pe teren în meciul cu fosta lui echipă, FC Argeș, programat luni.

ADVERTISEMENT

”Pentru că am primit multe mesaje legate de starea mea de sănătate, vreau să vă mulțumesc pentru interes și grijă! De săptămâna aceasta am reînceput antrenamentele treptat! A fost și este o perioadă extrem de grea în care o hernie de disc și o inflamație a unui tendon nu îmi dau pace, însă va trebui să trec peste dureri cum am făcut-o de fiecare dată! Sper ca în curând să revin în echipa lui Dinamo și tot ce a fost urât să se termine!”, a postat Andrei Blejdea, pe Facebook.

Ce este hernia de disc, afecțiunea de care suferă Andrei Blejdea

Afecțiunea de care a suferit Andrei Blejdea, hernia de disc, este destul de comună în rândul sportivilor. În limbaj medical, hernia de disc este o afecțiune care apare când un disc intervertebral se deteriorează, ceea ce permite conținutului gelatinos elastic al acestuia să iasă în afară.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În această situație se ajunge, în general, din cauza contactului sau compresiei exercitate asupra nervilor sau măduvei spinării și poate să determine apariția durerii, amorțeală și slăbiciuni la nivelul mâinilor sau a picioarelor

De la transferul său la Dinamo, Andrei Blejdea a adunat doar 62 de minute, în partidele amintite, cu Hermannstadt, respectiv Chindia Târgoviște. Următorul meci al „roș-albilor”, cu FC Argeș, este programat luni, 15 martie, de la 20:30, în epilogul etapei a 27-a, pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT