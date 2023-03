Coşmarul turcilor continuă, zonele distruse de cutremur sunt acum lovite de inundaţii. Sunt cel puţin 14 morţi. Video

Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața în inundaţii în două provincii din Turcia, care au fost devastate luna trecută de un cutremur catastrofal. Ploile abundente și inundațiile au creat o problemă suplimentară pentru mii de persoane rămase fără adăpost, afirmă oficialii turci.

O persoană a fost ucisă în orașul Tut din provincia sud-estică Adiyaman, când apa a luat un container în care locuia un grup de supraviețuitori ai cutremurului, a declarat guvernatorul Numan Hatipoglu. De asemenea, patru oameni din Tut sunt daţi dispăruți.

În provincia vecină Şanlıurfa, patru persoane au murit, iar doi pompieri sunt dispăruţi, de asemenea, după inundaţii, a declarat guvernatorul Salih Ayhan, pentru publicaţia „HaberTurk”. Autorităţile “se tem că numărul morţilor ar putea creşte”, a adăugat guvernatorul Ayhan, invocând precipitaţii “extraordinare”.

Puțin mai târziu, salvatorii au găsit cadavrele a cinci cetățeni sirieni într-un subsol inundat din Şanlıurfa, a informat agenția de știri DHA. Regiunea a fost deja lovită de un , majoritatea în Turcia, şi a forţat aproximativ două milioane să se refugieze în adăposturi temporare, precum corturi şi containere.

Torrential rains have caused flash flooding in the earthquake-ravaged southeastern provinces of Turkey, Sanliurfa and Adiyaman, bringing life to a standstill. The governor of Sanliurfa has reported that four people lost their lives in the province and one person in Adiyaman

THE EARTHQUAKE REGION HAS BEEN FLOODED IN TURKEY

Interior Minister Süleyman Soylu: 4 people in Şanlıurfa and 1 person in Adıyaman lost their lives in the disaster.

Video: The mother and her child, caught in the flood waters, were rescued by the citizens of the region.

