O treime din Pakistan este sub apă. Fenomenul responsabil pentru inundațiile istorice. “Totul este un ocean mare”. Video

O treime din Pakistan a fost complet scufundat de inundațiile istorice, a declarat ministrul climatului. „Totul este un ocean mare, nu există pământ uscat pentru a pompa apa”, a spus Sherry Rehman, numind-o „criză de proporții inimaginabile”.

Cel puțin 1.136 de persoane au murit de la începutul sezonului musonilor în iunie, potrivit oficialilor. înregistrată într-un deceniu și este pusă de guvern pe seama schimbărilor climatice.

„Literal, o treime din Pakistan este sub apă în acest moment, ceea ce a depășit fiecare graniță, fiecare normă pe care am văzut-o în trecut”, a declarat Rehman pentru agenția de presă AFP, relatează . „Nu am văzut niciodată așa ceva”, a adăugat ministrul.

Dintre cei despre care se știe că au murit, 75 au fost înregistrați doar în ultimele 24 de ore, au declarat luni oficialii, adăugând că numărul morților este de așteptat să crească.

Ministrul de externe al Pakistanului, Bilawal Bhutto-Zardari, a spus că se crede că o treime dintre cei uciși sunt copii. „Încă ne confruntăm cu amploarea pagubelor”, a adăugat el.

Oficialii estimează că peste 33 de milioane de pakistanezi – unul din șapte oameni – au fost afectați de inundațiile istorice.

Apele din valea Swat din nordul țării au măturat poduri și drumuri, tăind accesul către sate întregi. Mii de oameni care locuiesc în zona muntoasă au primit ordin să evacueze – dar chiar și cu ajutorul elicopterelor, autoritățile încă se luptă să ajungă la cei care sunt prinși.

“Sat după sat a fost distrus. Milioane de case au fost distruse”, a declarat duminică prim-ministrul Shehbaz Sharif, după ce a survolat zona cu un elicopter.

Cei care au reușit să fugă au fost înghesuiți într-una dintre multele tabere improvizate din țară.

Provinciile precum Sindh și Balochistan sunt cele mai afectate, dar regiunile muntoase din Khyber Pakhtunkhwa au fost și ele grav afectate.

Musonul record din acest an este comparabil cu inundațiile devastatoare din 2010 – cele mai mortale din istoria Pakistanului – care au provocat moartea a peste 2.000 de oameni.

Există, de asemenea, o îngrijorare tot mai mare cu privire la costurile care se profilează pentru reconstrucția din acest dezastru, iar guvernul pakistanez a făcut apel la ajutor financiar de la agențiile de ajutor, țările prietene și donatorii internaționali.

„O estimare preliminară foarte timpurie este că este mare, este mai mare de 10 miliarde de dolari”, a declarat ministrul Planificării Ahsan Iqbal. Aproape jumătate din recolta de bumbac a țării a fost măturată de ape, iar câmpurile de legume, fructe și orez au suferit daune semnificative, a adăugat el.

Dar Sharif a mai spus că reluarea unui împrumut de la , în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de dolari în anul viitor, ar fi de ajutor major pentru relansarea economiei.

Programul, în care Pakistanul a intrat în 2019, a fost suspendat la începutul acestui an, după ce Islamabadul nu a îndeplinit obiectivele stabilite de creditor.

Sâmbătă, guvernul Marii Britanii a anunțat că a alocat până la 1,5 milioane de lire sterline (1,8 milioane de dolari) pentru eforturile de salvare a inundațiilor. Vorbind separat, regina Elisabeta a II-a a spus că este „profund întristată să audă despre pierderea tragică de vieți omenești și distrugerile” cauzate de inundații.

„Regatul Unit este solidar cu Pakistanul”, a adăugat ea.

Provincia Sindh este atât de inundată, încât lucrătorii de urgență se străduiesc să ajungă la cei care au nevoie de ajutor. „Nu există piste de aterizare sau abordări disponibile… piloților noștri le este greu să aterizeze”, a declarat un oficial militar pakistanez.

Pakistanul se confruntă cu „un muson pe steroizi”, a avertizat secretarul general al ONU, după ce inundațiile au acoperit o treime din țară. Antonio Guterres a îndemnat lumea să vină în ajutorul Pakistanului, lansând un apel de 160 de milioane de dolari pentru a ajuta zecile de milioane afectate de dezastru.

Într-un mesaj video, Guterres a numit Asia de Sud „un punct fierbinte al crizei climatice”, unde oamenii au șanse de 15 ori mai mari să moară din cauza impactului climatic.

„Să încetăm somnambulismul spre distrugerea planetei noastre de către schimbările climatice. Astăzi, este Pakistanul. Mâine, ar putea fi țara ta”.

El a spus că apelul ONU urmărește să ofere hrană, apă, canalizare, educație de urgență și sprijin pentru sănătate pentru 5,2 milioane de oameni .

One third of the country is under water. Our hearts, duas, and donations are with our brothers and sisters in . The whole world needs to come together to help them through this, and do our part to not make the already vulnerable even more vulnerable with our neglect. 🇵🇰

— Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman504)