Cosmin Matei, dezvăluiri din viața extrasportivă: „Pierdeam nopțile la poker”. Ce regrete majore are în carieră

Cosmin Matei și-a găsit liniștea după transferul la Sepsi. Fost fotbalist la Steaua și Dinamo, mijlocașul ofensiv crescut de Gică Hagi obișnuia . Ajuns la 32 de ani, Cosmin Matei a renăscut la Sf. Gheorghe și este unul dintre jucătorii de bază ai echipei locale.

Regretele majore ale lui Cosmin Matei: „Nu am fost conștient ce înseamnă o carieră de sportiv”

Cosmin Matei a debutat în fotbalul profesionist la Constanța. Ulterior, mijlocașul ofensiv a îmbrăcat tricoul unor echipe de tradiție din România, precum Steaua, Astra Giurgiu sau Dinamo. Deși și-a găsit liniștea la Sepsi, Cosmin Matei este convins că ar fi putut realiza mai mult de-a lungul carierei. La finalul sezonului 2021/2022, pentru prima oară în istorie.

„Da, mă simt foarte bine, sunt liniștit, apreciat, am o relație bună cu cei care m-au adus aici (n.r. la Sepsi), cu colegii, suporterii. Cred că le-am răsplătit încrederea. Parcă a fost ieri când am ajuns la Steaua.

Nu eram conștient de ce înseamnă o carieră de sportiv, o carieră profesionistă. Veneam de la Constanța, stăteam singur, am avut anturaje cu colegi care stăteau singuri.

Dacă nu pleci la un drum de tânăr, 15-16 ani, cu o mentalitate puternică, să îți setezi niște obiective în cariera de fotbalist, este dificil. Te pierzi.

„Aveam eticheta de ‘copil-problemă’. E greu să scapi de o imagine pusă”

Da! Consider că am avut foarte mare noroc, după perioada Astra. Am stat acolo un an. Am jucat foarte puțin. Eram o persoană capricioasă, încăpățânată și m-am lovit tot timpul de persoane mai încăpățânate.

Am avut noroc cu impresarii, nea Victor, Giovanni. M-au dus la Dinamo. Aveam eticheta de ”copil-problemă”. Eu mă potolisem, dar e greu să scapi de o imagine, de o etichetă pusă, de la o lună la alta”, a declarat Cosmin Matei, potrivit .

Cosmin Matei are două apariții la naționala de fotbal a României. Jucătorul cu profil ofensiv a câștigat 3 Cupe ale României cu Steaua, Dinamo și Sepsi, dar și trei Supercupe ale României cu Dinamo și Sepsi.

Cosmin Matei, dezvăluiri din viața extrasportivă: „Pierdeam nopțile la poker”

Cosmin Matei a recunoscut că a fost un fan înfocat al jocurilor de noroc și că nu de puține ori a pierdut nopțile prin cazinouri. Totuși, fotbalistul a renunțat la aceste vicii odată ce a ajuns la Dinamo. Cosmin Matei a făcut pentru prima oară pasul în Ștefan cel Mare în ianuarie 2012.

„(n.r. – râde) Când eram tânăr, îmi plăcea pokerul. Aici am pierdut multe. Nopți pierdute… m-am lepădat. Jucam la echipa FC Marriott (n.r. – râde). De la Farul jucam poker.

La Dinamo. N-am mai jucat poker de când am ajuns acolo. Ei mi-au zis de la început că dacă eram văzut practicând jocuri de noroc sau orice altceva, urma să fiu dat afară. M-am potolit din start.

Ionel Dănciulescu m-a luat cu el în cameră, îl apreciez că și-a bătut capul cu mine. A fost un grup bun acolo. Liviu Ciobotariu era antrenor, m-a acceptat la echipă, m-a ajutat mult. După 12 ani, la Sepsi, nu ne-am mai înțeles”, a mai spus Cosmin Matei.

Cosmin Matei, sincer: „Aș schimba multe. Ar fi trebuit s-o ascult mai mult pe actuala mea soție”

Cosmin Matei s-a căsătorit în 2020 cu Silviana Nica, alături de care are doi copii. Fotbalistul susține că în ciuda vieții extrasportive controversate pe care a avut-o, a muncit din greu pentru cariera sa de fotbalist.

„S-o ascult mai mult pe actuala mea soție, pe atunci prietena mea. A fost mereu cu sfaturi bune și m-a îndrumat bine. Eu am ales după mine, ce am crezut, tot timpul.

De foarte multe ori a fost greșit pentru cariera mea. Am muncit. Chiar dacă am avut o viață extrasportivă, chiar am fost muncitor. Aș schimba multe, dar n-avem timp să spun câte (n.r. râde)”, au fost cuvintele lui Cosmin Matei.

În străinătate, Cosmin Matei a jucat pentru Atromitos (Grecia), Genclerbirligi (Turcia) și NK Istra (Croația). Mijlocașul ofensiv mai are contract cu Sepsi până în iunie 2025. Fotbalistul a semnat cu Sepsi după retrogradarea cu Dinamo, la finalul sezonului 2021-2022.