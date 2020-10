O nouă evoluție dezamăgitoare a naționalei a născut multe reacții critice, însă Cosmin Moți a avut un mesaj mobilizator după Norvegia-România 4-0.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul fundaș al lui Dinamo crede că elevii lui Mirel Rădoi trebuie să își revină cât mai repede și să forțeze un rezultat bun în duelul cu Austria.

Ajuns la 35 de ani, Cosmin Moți a adunat 15 meciuri în prima reprezentativă a României și evoluează din 2012 pentru Ludogoreț Razgrad.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cosmin Moți, mesaj mobilizator după Norvegia-România 4-0: „Capul sus!”

Nu sunt numai critici pentru tricolori, deși lui Mirel Rădoi i se cere demisia după înfrângerea rușinoasă de la Oslo. Fundașul lui Ludogoreț Razgrad, Cosmin Moți, a declarat că eșecul a fost unul justificat de realitatea din teren, însă susține că tricolorii trebuie să își revină repede și să câștige cu Austria.

„Norvegienii nu ne-au dat nicio șansă de la bun început. În primele 15 minute am fost acolo, am avut câteva șuturi, dar apoi ei au controlat jocul complet și nu ne-au dat nicio șansă de a obține ceva de la meciul ăsta. Haaland e un jucător valoros, dar cred că echipa Norvegiei a fost per total mult peste naționala noastră. Au fost mai dezinvolți, mai relaxați. E clar că au și o clasă în plus față de noi, dar parcă aseară și dorința lor de a răzbuna eșecul cu Serbia a fost mai mare decât dorința noastră.

ADVERTISEMENT

Din păcate, avem iar o perioadă urâtă, dar trebuie să ridicăm capul. Jucătorii au un moral slab, dar trebuie să se adune, să joace cât mai bine și să câștige miercuri. Jucăm pe teren propriu, să nu uităm că la ei am reușit să câștigăm după un meci bun făcut de ei. Sper ca după meciul de miercuri să ridicăm puțin capul din pământ.

Toată lumea consideră meciurile din Liga Națiunilor ca pe niște amicale, totuși prin această competiție am avut o șansă destul de mare să ne calificăm la Euro. Orice meci care te poate ajuta, trebuie să fie tratat serios și să încercăm să obținem tot ce se poate”, a spus Moți la ProX.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Crede că Rădoi a vrut să ia presiunea de pe jucători

Fostul dinamovist crede că Mirel Rădoi a declarat că speră să nu primească multe goluri și din partea Austriei doar pentru a lua presiunea de pe umerii jucătorilor. Fundașul susține că este convins că selecționerul și-a schimbat acum optica.

„De când a venit Rădoi, se vede că se încearcă un joc bazat pe posesie, un joc combinativ, însă la ultimele meciuri nu s-a văzut asta și a reieșit lucrul acesta și din rezultate. Am arătat altfel cu Irlanda de Nord și Austria și aveam gânduri mari pentru meciul cu Islanda. Nu doar rezultatele, ci și jocul prestat în septembrie a arătat bine. Nu știu ce s-a schimbat acum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cred că Rădoi a vrut să ia și presiunea de pe umerii jucătorilor, să nu fie ei mereu presați de ideea că trebuie să câștige. A vrut să transmită jucătorilor să joace fără frică. Sunt convins că azi nu mai gândește la fel și că duelul cu Austria va fi pregătit în așa fel încât să îl câștigăm, nu să nu luăm multe. Ar fi bine să scoatem un rezultat bun cu austriecii, mai ales pentru moralul jucătorilor”, a mai spus Moți.

De asemenea, fundașul central a vorbit și despre misiunea tricolorilor mici, care vor juca marți, 13 octombrie, împotriva echipei naționale a Maltei. Partida se va disputa la Giurgiu.

ADVERTISEMENT

„N-am văzut meciul celor de la U21, dar știu că au pierdut dintr-un penalty care nu a fost. Sunt niște jucători talentați acolo, dar important e să câștige meciul de la Giurgiu, cu Malta. Ultima etapă o avem tot pe teren propriu, cu Danemarca și va fi mult mai dificil. Dar au șansa să se califice iar la un turneu final și trebuie să profite de ea, cum au profitat și anul trecut când au ajuns departe la Euro”, a completat fundașul născut la Reșița.

Meciul României U21 ar putea fi, însă, în pericol, după ce un fotbalist și un membru al staff-ului tehnic au fost depistați pozitiv cu coronavirus. Fotbalistul infectat este, din informațiile oferite în exclusivitate de FANATIK, Alexandru Pașcanu.