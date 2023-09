Cosmin Natanticu de la iUmor i-a interzis categoric soției un lucru banal

Cosmin Natanticu de la iUmor și soția sa, Eliza, au o relație în care plictiseala nu lipsește nicio secundă. Cântăreața a făcut câteva dezvăluiri în exclusivitate pentru FANATIK despre căsnicia ei cu Cosmin Natanticu, recunoscând că există și certuri între ei, din când în când.

Cosmin Natanticu de la iUmor n-o lasă pe Eliza să aducă pisicuțe în casă

Jovială și efervescentă, ca de fiecare dată, Eliza a răspuns câtorva curiozități despre povestea ei de iubire cu Cosmin Natanticu, una din care nu lipsește umorul. și Eliza se mai supără din când în când, uneori din motive puerile, însă la final, după fiecare necaz apărut în cuplu, cei doi se împacă.

Întrebată cum e să fie soția Cosmin Natanticu, Eliza a declarat pentru FANATIK că întrebarea ar trebui să i-o punem lui, căci ea e genul de femeie destul de cicălitoare, însă doar atunci când i se pune pata ori vrea să îl tachineze pe bărbat.

De ce se ciondănesc Eliza și Cosmin: „Pot să fiu ca o țață”

„Mai degrabă să îl întrebi pe el cum e să fie soțul meu! (n. red.: râde) Măi, ne distrăm, asta e! Trăim cu bucurie fiecare moment, prezentul. Facem haz de necaz, chiar dacă suntem și noi oameni, ne mai supărăm.

Te mai superi, te mai enervezi, ești obosit. Câteodată n-ai chef să faci ce vrea celălalt, dar astea sunt chestii minore. Poate că sunt înțelegătoare, asta ar fi cea mai mare calitate.

De asemenea, pot să fiu ca o țață din aia să-l terorizez pe soțul meu (n. red.: râde cu poftă). Dar nu tot timpul. De cele mai multe ori am răbdare, dar am și eu nervii mei”, a declarat Eliza, soția lui Cosmin Natanticu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Unul din motivele de la care s-a creat zâzanie în casă este iubirea Elizei față de animale. De altfel, marele vis al cântăreței este să își deschidă un adăpost de animale. De asemenea, vrea să continue cu muzica și promite niște proiecte destul de frumos.

Vedeta și Cosmin au trei cățeluși, care au fost abandonați, după ce Eliza s-a ocupat și de micile feline. Întrucât lui Cosmin nu îi plac pisicile, cântăreața a renunțat să mai crească necuvântătoarele tigrate, alegând câinii. Și cu cățeii i-a fost greu, căci Cosmin nu s-a lăsat convins din prima că în căminul lor au ce căuta patrupezii.

„Nu mă lasă soțul meu să am pisici”

La capitolul animale, Cosmin Natanticu a spus că adoră absolut orice vietate, cu excepția păienjenilor! Aspectul lor o cam dezgustă.

„Eu îmi doresc să pot să schimb stările și sufletele oamenilor prin muzica mea. Îmi doresc, pe lângă carieră, să fac un adăpost de animale. Vreau să fac o căsuță unde să țin animalele și să vină copiii să învețe ce înseamnă iubirea față de animale, empatia, grija. Îmi plac toate animalele, mai puțin păienjenii.

Aspectul lor mă înspăimântă. Eu am trei căței acasă, luați de pe stradă. Am avut și pisici, dar nu mă lasă soțul meu să am pisici. Nu-i plac lui. Avem trei căței, dar și cu ăștia l-am convins cu greu. Acuma, stop, gata, dacă îmi eu adăpostul meu pot să fac acolo ce vreau eu”, ne-a mai spus Eliza Natanticu.