Cosmin Seleși, după ieșirea de la Pro TV. Ce face actorul de când nu mai prezintă Batem Palma

Vedeta în vârstă de 45 de ani a dezvăluit cum își ocupă timpul după . Ce face actorul de când nu mai prezintă nicio emisiune, la scurt timp după plecarea de la Antena 1 și semnarea cu postul din Pache Protopopescu.

Cosmin Seleși, după plecarea de la Pro TV. Cu ce se ocupă prezentatorul de când nu mai moderează Batem palma

Cosmin Seleși nu duce lipsă de proiecte după plecarea de la Pro TV. Renumitul om de televiziune a dezvăluit cu ce se ocupă de când nu mai moderează emisiunea Batem palma, precizând că a prins un rol în spectacolul Fantoma de la Operă.

Musicalul, bazat pe romanul cu același nume scris de Gaston Leroux, este un proiect important pentru actor prin prisma faptului că a reluat legătura cu un fost coleg de facultate. Acesta este cel care i-a propus rolul din piesă.

„Povestea a pornit de la propunerea regizorului Răzvan Dincă. Noi am mai colaborat, în facultate, am fost colegi și, iată, ne-am reîntâlnit după 23 de ani de când am absolvit facultatea.

Acesta este primul spectacol în care lucrez cu Răzvan de când am terminat și mă bucur foarte mult că s-a întâmplat asta. Simt că mi se potrivește personajul propus, fiind vorba despre Reyer.

Nu o să joc acum «Fantoma» sau alt personaj central pentru că în cazul acestora este nevoie de voci. Eu sunt un actor, cred că sunt un actor bun, și ceea ce fac eu în acest spectacol sunt convins că va da o strălucire.

Este ca o broșă, care pune în valoare toată bijuteria aceasta de spectacol. Nu este o nouă ipostază pentru mine, fiindcă sunt actor”, a mărturisit Cosmin Seleși despre noul proiect pentru .

Cosmin Seleși, încântat de proiectul de la Operă

Cosmin Seleși este foarte încântat de proiectul de la Operă care nu este tocmai o ipostază nouă pentru el având în vedere că prin natura profesiei știe să cânte și să danseze foarte bine. E pentru prima oară când vedeta este distribuită într-un musical.

Fostul de la Pro TV și-a dorit foarte mult să joace într-un astfel de spectacol, primul pe care l-a văzut în calitate de spectator fiind în anul 2008, la New York. Personajul său nu cântă, așadar nu a trebuit să se pregătească suplimentar.