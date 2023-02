Cosmin Seleși, prima reacție după ce Batem palma iese din grila de la Pro TV: ”Mă simt super norocos”

Vedeta a avut o primă după ce show-ul pe care îl moderează din decembrie 2022 iese din grila de la Pro TV. Îndrăgitul actor a mărturisit că se simte super norocos că a ajuns până în acest moment din punct de vedere profesional.

Cosmin Seleși, primele declarații după ce Batem palma dispare de pe sticlă. Ce a mărturisit prezentatorul

Cosmin Seleși a făcut primele declarații după ce emisiunea Patem palma? va dispărea de pe sticlă la finalul acestei săptămâni. Din 6 martie Cabral Ibacka a anunțat că se întoarce la cârma show-ului Ce spun românii.

Fostul prezentator de la Te cunosc de undeva, de la Antena 1, este încântat că a întâlnit oameni de la care s-a încărcat cu energie pozitivă. Vedeta și-a îndemnat fanii să rămână aproape pentru că pregătește și alte surprize.

„Nu-mi vine să cred că am ajuns și la acest moment când vă putem spune că urmează să-i cunoașteți pe ultimii cinci concurenți ai primului sezon! Mă simt super norocos pentru că am avut ocazia să-i am alături de mine pe toți acești oameni minunați, încărcați de energie și de voie bună.

A fost o super atmosferă pe platourile de filmare, iar faptul că cei de acasă ne-au fost alături la fiecare ediție într-un număr atât de mare înseamnă că am reușit să le aducem și lor starea noastră.

Chiar dacă acum am ajuns aproape de final, vă pot spune să rămâneți cu ochii pe paginile noastre până vom reveni cu noi detalii despre sezonul următor”, a mărturisit Cosmin Seleși înainte de emisiunea de luni, 27 februarie 2023, scrie .

Cosmin Seleși, concentrat pe cariera în teatru

Cosmin Seleși este concentrat foarte mult pe cariera în teatru. Vedeta joacă în piesa Te despart de nu te vezi, spectacol în care este coleg cu Paul Ipate și Monica Odagiu. Cunoscuții actori au avut ultimul eveniment recent.

Cei trei artiști i-au încântat de oamenii din Brașov în cursul serii de duminică, 26 februarie 2023, după ce în ultima lună au fost în turneu. De asemenea, prezentatorul de la poate fi urmărit în filmul Ouăle, Franceza si Ardelenii.

Pelicula, care este ultima parte a trilogiei Pup-o mă, este disponibilă deja în cinematografele din România. Producția în regia lui Tudor Botezatu îi mai are în distribuție pe Alexandru Pop, Kristina Cepraga și Alin Panc.