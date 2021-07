Costel Gâlcă explică de ce au picat negocierile cu CFR Cluj: ”Nu putea să fie altfel”

Omul care a adus ultimul titlu pentru FCSB, în 2015, este liber de contract după ce la finalul stagiunii trecute cu danezii de la Vejle BK.

Antrenorul român în prima ligă. Nu a reușit să evite retrogradarea, dar avea să câștige la pas ediția 2019/2020 a eșalonului secund.

CFR Cluj l-a vrut pe Costel Gâlcă, dar negocierile s-au oprit din cauza unei clauze

După ce a plecat din Danemarca, Costel Gâlcă a fost contactat de conducătorii clubului CFR Cluj, formație rămasă fără antrenor după plecarea lui Edi Iordănescu, dar negocierile nu s-au finalizat din cauza clauzei de reziliere.

”Îmi doream să ajung la un acord cu CFR Cluj, dar nu în orice condiții. A fost vorba de o clauză de reziliere care nu a fost acceptată, nimic mai mult. Peste tot unde am fost, am avut clauză de reziliere. Și la Steaua, în primul an, așa că acum nu putea să fie altfel”, a declarat Gâlcă la Pro X.

Dup ce tratativele cu tehnicianul în vârstă de 49 de ani nu s-au concretizat, campioana României s-a reorientat către Marius Șumudică, și el liber de contract și care refuzase oferta primită de la Gigi Becali de a prelua FCSB.

Pe ce se bazează CFR și FCSB în lupta la titlu

Costel Gâlcă a analizat și lupta la titlu din acest sezon de Liga 1 și crede că bătălia se va da între experiența celor de la CFR Cluj și calitatea jucătorilor tineri de la FCSB.

”CFR Cluj are multă experiență, jucători foarte buni și antrenor experimentat, care va avea nevoie de timp pentru a pune la punct relațiile de joc. FCSB-ul tot timpul a avut jucători tineri de calitate, ar putea fi un an foarte bun pentru ei”, este de părere tehnicianul.

FCSB este singura echipă din Liga 1 pe care Gâlcă a antrenat-o. S-a întâmplat între iunie 2014 și iunie 2015, sezon în care ”roș-albaștrii” au cucerit toate cele trei trofee interne de la acea vreme (campionat, Cupa României, Cupa Ligii).

CFR Cluj, calificare cu emoții în Champions League

Sub comanda lui Marius Șumudică, CFR Cluj a pierdut primul trofeu al sezonului, Supercupa României, și s-a calificat cu mari emoții în turul doi preliminar al Champions League.

Ardelenii au fost învinși de Universitatea Craiova la loviturile de departajare și în ciuda faptului că a spus că nu este interesat de acest trofeu, la finalul întâlnirii de pe Arena Națională.

Campioana României a pierdut cu 2-1 după prelungiri meciul retur din Champions League cu Borac Banja Luka, după un gol marcat de Chipciu în minutul 118, și după ce în tur, acasă, câștigase cu 3-1. La finalul celor 90 de minute scorul a fost 2-0 pentru bosniaci, iar ardelenii au fost prima echipă care a beneficiat de renunţarea la regula golului marcat în deplasare.