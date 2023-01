Costi Ioniță împlinește 45 de ani și are buzunarele pline! Manelistul e ”fortza” pe bani

Costi Ioniță – Fortza – împlinește 45 de ani, vârstă la care, deja, se poate lăuda cu o carieră de decenii în lumea muzicii de petrecere și a manelelor. Artistul, cunoscut și ca producător, a reușit, până la vârsta asta, să devină unul dintre cei mai avuți cântăreți de la noi din țară.

Costi Ioniță a împlinit 45 de ani!

Costi Ioniță împlinește, astăzi, 14 ianuarie 2023, vârsta de 45 de ani. Cântărețul și producătorul care a făcut deja istorie în lumea manelelor de la noi din țară, dar care s-a remarcat și pe plan internațional cu melodiile pe care le-a scos alături de Shaggy, Mohombi, Kat DeLuna sau Bob Sinclair, fiind nominalizat și la premiile Grammy.

Succesul pe care îl are în plan muzical se traduce, așa cum era de așteptat, și în succes în plan financiar. Costi Ioniță are ani din ce în ce mai buni când vine vorba de afaceri. Iar în ultimul an fiscal, artistul a reușit, conform datelor obținute de FANATIK, să stabilească noi recorduri financiare.

Conform documentelor consultate, Costi Ioniță este implicat în compania Doctor Music, firma care are ca obiect de activitate reproducerea înregistrărilor. Și, trebuie precizat, cântărețul a reușit performanța ca, în ultimul an fiscal, să se claseze cu firma sa pe locul al treilea din România în ceea ce privește cifra de afaceri în rândul companiilor cu același domeniu de activitate.

Costi Ioniță, profit uriaș în ultimii ani

Conform datelor publice consultate de FANATIK, Costi Ioniță a reușit, în ultimul an fiscal, să obțină cea mai mare cifră de afaceri din istoria firmei pe care o deține, aproape dublă față de anul anterior.

Astfel, raportările contabile indică că firma lui Costi Ioniță a avut o cifră de afaceri de peste 1,5 milioane de lei, adică bine peste 300.000 de euro. Profitul a fost unul pe măsură, Doctor Music reușind să obțină peste 700.000 de lei la acest capitol, adică în jur de 130.000 de euro.

E adevărat, în ultimii ani, Costi Ioniță a lansat câteva piese care s-au instalat, săptămâni la rândul, în fruntea topului trending Youtube din România, melodiile scoase alături de Culiță Sterp, Jador, Loredana și Baboiash având un succes uriaș.

Mai mult, Costi Ioniță se poate lăuda că a ”bifat” colaborări cu cei mai de succes artiști de la noi, precum Florin Salam, Adi Minune, Adi de la Vâlcea, Vali Vijelie, Ruby și mulți alții.

Costi Ioniță, stomatolog de profesie, artist prin chemare

Costi Ioniță a debutat pe scenă la vârsta de doar 12 ani, el fiind unul dintre artiștii tarafului Clubului Elevilor din Constanța. Talentat din cale afară, s-a ocupat de muzică, dar nu a neglijat școala, el urmând cursurile unui liceu de prestigiu din Constanța.

De când era în liceu a pus bazele formației care i-a adus celebritatea, Valahia, Costi Ioniță aducându-l ulterior și pe Mihai Trăistariu în propiect, după ce l-a remarcat pe scena Festivalului Mamaia. Între timp, el a reușit să ajungă student al Facultății de Medicină Dentară, reușind să devină medic stomatolog, chiar dacă nu a practicat meseria.

Succesul lui în muzică a continuat și după ce a părăsit proiectul Valahia, Costi Ioniță fiind creierul din spatele altor trupe de succes de la acea vreme, precum Exotic. Cariera lui internațională a luat având în momentul în care a format trupa Sahara și a început să colaboreze cu Shaggy și alți artiști din Statele Unite ale Americii.

Recunoașterea internațională a manelistului a venit după ce a fost nominalizat pentru Premiile Grammy cu hitul produs și cântat de Shaggy cu Kat DeLuna intitulat Dame. O bună bucată de vreme, Costi Ioniță a fost implicat și în proiectul TV Mynele, dar, din 2015, a închis televiziunea.

