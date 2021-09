Costică Buceschi, interviu premium: “E supărător că mai multe românce joacă în Champions League la cluburi din străinătate decât la CSM!”. Exclusiv

În sezonul trecut, Costică Buceschi a fost principalul rival al celor de la CSM Bucureşti la titlu. Minaur Baia Mare a încheiat pe locul secund în campionat, iar în .

Înainte de startul sezonului, antrenorul a hotărât să plece de la Baia Mare după ce mai multe cerinţe nu i-au fost respectate, invocând inclusiv implicarea agresivă a conducerii peste antrenor. Buceschi a fost imediat sunat de turcii de la Kastamonu, care joacă pentru prima dată în istorie în Champions League.

ADVERTISEMENT

Costică Buceschi, duel cu Florentin Pera în Champions League! Interviu premium cu fostul tehnician de la Baia Mare

Iar duminică, de la ora 15:00 vom avea un duel între doi antrenori români în cea mai importantă competiţie intercluburi: vs. Florentin Pera. Înaintea meciului, Costică Buceschi a acordat un amplu interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre experienţa de la noua sa echipă şi motivele care au dus la ruptura de Minaur Baia Mare.

Experimentatul antrenor român a tras şi câteva semnale de alarmă spunând că este supărător ca mai multe românce să joace în Champions League la o echipă din străinătate decât la CSM Bucureşti, formaţie care ne reprezintă în cea mai importantă competiţie intercluburi.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Buceschi le-a sfătuit pe jucătoarele din România să îşi dorească să joace în astfel de competiţii şi să nu se mulţumească doar cu un salariu bun şi un post cald pe banca de rezerve.

“Kastamonu este practic echipa care i-a luat locul Minaurului în Champions League”

În primul rând aș vrea să vă întreb cum vă simțiți la Kastamonu?

– Oamenii m-au primit foarte bine, au încercat să îmi ofere toate condițiile. Am avut mai multe antrenamente în această perioadă. Am încercat să îmi cunosc jucătoarele, am vrut să văd cât pot să scot de la ele pentru că timpul era foarte scurt până la începutul competițiilor oficiale.

Jucați în Champions League cu noua echipă. Ați trecut de la Baia Mare la Kastamonu, două echipe care au cerut invitație de la EHF…

ADVERTISEMENT

– Kastamonu este practic echipa care i-a luat locul Minaurului în Champions League. Cred că au avut câștig de cauză datorită infrastructurii pe care o au, lucru pe care îl văd în fiecare zi. Pot să spun că mi-aș dori ca ceea ce se găsește la Kastamonu să se găsească la orice echipă din România. Au o sală nouă, dotată foarte bine, condițiile sunt de Champions League. Este prima echipă din Turcia care joacă în Champions League. Este un lucru bun pentru că își doresc să aducă handbalul aproape de nivelul voleiului feminin. O luăm pas cu pas. Eu sunt inclus acum în acest proiect, înaintea mea a fost o antrenoare bine cunoscută, Helle Thomsen. Lucrurile arată bine din acest punct de vedere.

“Eu nu aveam de gând să plec de la Baia Mare dacă lucrurile rămâneau cel puțin cum au rămas anul trecut”

Cum au decurs negocierile cu turcii? A părut o mutare surpriză, având în vedere că ați plecat fulgerător de la Baia Mare…

– Surprinzător și pentru ei și pentru mine, pentru că eu nu aveam de gând să plec de la Baia Mare dacă lucrurile rămâneau cel puțin cum au rămas anul trecut, adică normale. Ei aveau nevoie de un antrenor pentru că timpul îi presa foarte mult. Nu aveau pe nimeni pe listă. M-au sunat, am discutat despre ce este vorba și am spus că este timpul să încerc o nouă provocare, să merg să antrenez în străinătate. Până acum sunt mulțumit de ceea ce am găsit aici.

ADVERTISEMENT

“Faptul că oamenii cu care am lucrat și nu au mai fost doriți de conducere și nu în ultimul rând, implicarea foarte agresivă în treburile antrenorului, m-au făcut să plec”

Anul trecut ați fost vicecampion al României. Spuneați că a fost o surpriză plecarea de la Baia Mare. Până la urmă care sunt motivele pentru care ați părăsit echipa?

– Au fost aceleași motive ca și acum patru sau cinci ani de zile de la HCM Baia Mare. O altă echipă alături de care am jucat în Champions League. Am muncit trei ani de zile atunci. Aceeași persoană care a fost atunci se regăsește și acum la Minaur și este ca în proverbul cu lupul și cu năravul. Am crezut că lucrurile vor fi altfel în această perioadă la Minaur, dar, din păcate, nimic din ceea ce am discutat și din proiectele pe care le-am făcut în urmă cu un an de zile nu s-au respectat.

În momentul în care am văzut că lucrurile pe care am pus eu bază: stabilitate, staff tehnic, jucătoare care vor și pot să facă performanță nu sunt susținute, asta a fost. Dacă lotul lui Minaur era completat în perioada de transferuri din iarnă până la începutul sezonului cu jucătoare care puteau face față rigorilor din Champions League, cred că Baia Mare putea primi wild card. Acest lucru nu s-a întâmplat, multe jucătoare care trebuiau să vină nu au mai făcut-o, au fost și probleme cu banii.

ADVERTISEMENT

Toate acestea au dus la pierderea acestui privilegiu de a juca în Champions League. Faptul că oamenii cu care am lucrat și nu au mai fost doriți de conducere și nu în ultimul rând, implicarea foarte agresivă în treburile antrenorului, m-au făcut să plec. Condițiile nu mai erau în regulă, nu mă simțeam în regulă.

Duel cu Florentin Pera: “Mergem la o echipă foarte bună, care are ca obiectiv calificarea în Final Four din Champions League”

Duminică jucați în Champions League împotriva unui alt român: Florentin Pera, care conduce ȚSKA Moscova…

– Ne-am dat seama cam care sunt cerințele din Champions League. Mergem la o echipă foarte bună, care are ca obiectiv calificarea în Final Four din Champions League. Au adus jucătoare foarte bune din alte campionate, care au demonstrat că au valoare în această competiție. Va fi un meci dificil, mai ales că avem o deplasare lungă până la Moscova. Ei nu au jucat în prima etapă din cauza rigorilor COVID din Franța. Mergem să ne jucăm șansa. Pentru Kastamonu este un an în care vrem să acumulăm experiență la acest nivel. Cei de aici vor să facă o echipă mult mai puternică din sezonul viitor. Dacă vom încheia pe primul loc în campionat și vom evolua și la anul în Champions League, vrem să ne batem de la egal la egal cu multe alte echipe. Așteptăm să trecem de frica asta a debutului și să jucăm la adevărata noastră valoare.

“Foarte multe jucătoare din România nu mai merg afară, ci acceptă să stea în țară pe bani frumoși”

Sunteți angrenat în Champions League, ați antrenat și în Liga Națională mult timp. Nu este puțin ca doar 10 jucătoare din România să joace în această competiție, având în vedere că avem și o echipă calificată? Olanda, fără echipă în Ligă are mai multe jucătoare…

– Aici sunt mai multe lucruri care duc la acest lucru. Campionatul României este unul în care se investesc foarte mulți bani. Au apărut salarii și contracte foarte bune atât la jucătoare străine, cât și jucătoare din România. Cred că la acest nivel suntem în primele 4 campionate, la nivelul contractelor. Foarte multe jucătoare din România nu mai merg afară, ci acceptă să stea în țară pe bani frumoși. Din păcate, de puține ori au șansa să joace într-o competiție ca Champions League sau Europa League.

“Supărător este că cele mai multe românce care evoluează în Champions League sunt la o echipă din afara ţării: Bazaliu şi Dumanska la Podravka”

Referitor la numărul mic de jucătoare românce care evoluează în Champions League supărător este că cele mai multe sunt la o echipă din afara ţării: Bazaliu şi Dumanska la Podravka. Iar de la CSM Bucureşti, echipa care ne reprezintă an de an în Champions League, câteodată cu rezultate foarte bune, se regăsesc din ce în ce mai puţine jucătoare din România. Mă bucur că aud că Dindiligan a plecat la CSM şi sper să aibă şanse să joace la acest nivel. Este o diferenţă mare între a privi de la televizor această competiţie şi a fi în teren. Acest lucru l-au păţit şi alte jucătoare.

Îmi doresc din tot sufletul ca pe viitor strategia echipelor care evoluează în cupele europene să fie să foloseacă cât mai multe românce, dar nu în ultimul rând şi româncele să îşi dorească să joace în Champions League, nu numai să se mulţumească cu salarii frumoase în România şi să stea de multe ori pe bancă. Să se lupte pentru un loc de titulare pentru că altfel echipa naţională va avea mult de suferit.

“În Champions League obiectivul este să acumulăm cât mai multă experienţă şi să încercăm să obţinem puncte”

În final aş vrea să vă întreb care sunt obiectivele dumneavoastră pentru acest sezon?

– În campionat e clar că nu poţi să vii sub obiectivele din sezonul trecut: câştigarea Cupei şi locul 1 în campionat. Trebuie să menţionez, multă lume crede că echipa Kastamonu poate câştiga campionatul cum era pe vremuri Oltchim, doar prezentându-se la meciuri. Sunt 3-4 echipe care au investit mulţi bani, au adus jucătoare şi cu care ne vom bate. Obiectivul principal este câştigarea titlului. În Champions League obiectivul este să acumulăm cât mai multă experienţă şi să încercăm să obţinem puncte ca să facem o imagine bună Turciei şi echipei Kastamonu, ca în sezonul viitor să avem şansa să jucăm la acelaşi nivel.