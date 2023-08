Primele imagini de la show-ul Cursa Iubirii! Cove, “terminat” de filmări

Filmările sunt în toi pentru proiectul ce se anunță a fi cel mai incendiar show matrimonial al toamnei. Emisiunea este un format propriu, o producție Prima TV. 12 cupluri intră în aventura vieții lor, la finalul căreia pot deveni câștigătorii marelui premiu în valoare de 15.000 de euro.

Primele imagini de la Cursa Iubirii. Prin ce peripeții a trecut Cove la filmări?

Concurenții însoțiți de Cove, dar și de un psiholog cu ani mulți de experiență în terapia de cuplu, au plecat în aventura vieții lor, ce poartă numele Cursa Iubirii și va putea fi urmărit în această toamnă la

ADVERTISEMENT

Pentru Cove, proiectul Cursa Iubirii, pentru care filmează deja de două săptămâni prin țară, se dovedește a fi mai provocator decât a bănuit. De la locații greu accesibile până la întâlniri cu ursul, Cove le-a trăit pe toate. Dar cel mai rău a suferit de…frig.

Situații limită pentru Cove la filmările pentru Cursa Iubirii: “Erau 4 grade și eu tot ce aveam la mine erau pantaloni scurți, cămăși și tricouri”

„Eram prin Suceava, undeva, pe un platou, și filmările s-au prelungit mult peste miezul nopții. Știi cum e când te uiți la știrile despre caniculă din București si tu mori de frig? Horror. Erau 4 grade și eu tot ce aveam la mine erau pantaloni scurți, cămăși și tricouri.

ADVERTISEMENT

Am încercat să împrumutăm niște paturi de la gazde, însă, la filmare, trebuie să stai la cameră în ținută de filmare. Care era pantalon și tricou. Și dă-i și tremură”, povestește amuzat Cove în exclusivitate pentru FANATIK.

Cove, prezentatorul de la Cursa Iubirii, despre peripețiile de la filmări: „Era să dăm de un urs pofticios”

Alături de cele 12 cupluri dornice de aventură, Cove străbate țara-n lung și-n lat. În fiecare episod din Cursa Iubirii, cuplurile vor fi supuse unor probe eliminatorii care le vor testa rezistenţa fizică, abilitatea de a lucra în echipă, dar şi relaţia de cuplu, pusă la încercare în faţa celor mai neaşteptate provocari.

ADVERTISEMENT

Din culisele filmărilor pentru Cursa Iubirii, ce debutează în toamnă la Prima TV, am aflat și câteva dintre locațiile în care s-a filmat chiar de la „Am început în Cetatea Sucevei, a fost superb. Apoi, am mers în Maramureș. Am ajuns și la Straja, și în Dâmbovița. E o aventură pe cinste. Eu ca eu, dar cuplurile care trebuie să treacă și prin probe fizice nu tocmai ușoare.

Ne adaptăm. Prin Maramureș era să dăm și de un urs pofticios. Am luat-o la fugă toți când am auzit mișcare prin tufiș”, a dezvăluit Cove pentru în exclusivitate pentru cititorii FANATIK.

Marele premiu al celui mai incendiar show matrinonial al toamnei: 15.000 mii de euro şi o excursie pe o insula exotică

Aventura poartă în această toamnă numele Cursa Iubirii. 12 cupluri își vor testa iubirea, vor fi nevoiți să facă față provocărilor și să se susțină unul pe altul în momente de tensiune maximă.

ADVERTISEMENT

Nervii vor ceda uşor, lacrimile vor curge, competiţia va atinge cote nebănuite şi va genera situaţii limită. Toate acestea se vor vedea în show-ul ce va fi difuzat în prime time, în toamnă, la Prima TV.

Iar Cursa Iubirii are și e recompensă pe măsură. Concurenții vor trece prin probe pline de suspans, adrenalină şi necunoscut, iar la final pot câştiga marele premiu în valoare de 15.000 de euro, plus o excursie pe o insulă exotică.