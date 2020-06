Meciul Craiova – Botoșani, restanță din etapa a 3-a din play-off Casa Pariurilor Liga 1, are loc marți, 23 iunie, cu începere de la ora 20:00 pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie. Înaintea acestei partide oltenii ocupă locul 2, la șapte puncte în urma liderului CFR Cluj, iar moldovenii sunt pe ultimul loc, al șaselea, fără nici o victorie de când a început play-offul la care participă în premieră.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

UPDATE, 22 iunie, ora 16:30 / Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi s-a arătat precaut înaintea partidei cu FC Botoșani, și le cere conducătorilor clubului timp pentru a își impune stilul.

”Am nevoie de timp pentru ca băieţii să înţeleagă ce vreau de la ei, sunt de 20 de zile aici, am trecut şi prin carantină, nu e uşor nici pentru jucători să se adapteze la noile idei de joc. Eu unde am fost am implementat un stil de joc care nu depinde de adversar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mi-a plăcut mereu ca echipa mea să ştie ce are de făcut pe teren. Deci eu nu mă gândesc 100% la echipa adversă. În acest moment pe mine mă interesează şi rezultatele, şi să jucăm un fotbal plăcut. În acest moment, dacă ar fi să aleg, aş alege rezultatul.

Botoşani e o echipă foarte bună, cred că a fost surpriza de până acum după ce a ajuns pentru prima oară în play-off. Trebuie să fim conştienţi că ei vor veni cu tupeu aici, au un antrenor care cunoaşte fotbalul şi nu ne va fi uşor.

ADVERTISEMENT

Botoşaniul este o echipă periculoasă, cu jucători buni, precum Ofosu, Ashkovski sau Dugandzic, dar în ansamblu este o echipă foarte bună, iar acesta este marele merit al lui Marius Croitoru. Este un antrenor pe care-l apreciez, cunoaște fotbal, a fost un jucător foarte bun, pe care îl simpatizez”, a spus italianul.

Craiova a câștigat extrem de norocos în etapa precedentă, tot acasă, în fața Astrei Giurgiu, cu un gol înscris aproape de fluierul final, un debut cu dreptul, dar cu mari emoții, pentru noul antrenor al alb-albaștrilor, italianul Cristiano Bergodi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vestea bună pentru olteni este reintrarea în formă a atacantului bosniac Elvir Koljic, autorul unei duble, care după o accidentare care l-a ținut luni bune pe tușă, nu mai reușise să își demonstreze calitățile în careul advers.

Craiova – Botoșani restanța care îi poate aduce alte goluri lui Elvir Koljic

Dacă pofta de gol a lui Elvir Koljic i-a produs satisfacție lui Cristiano Bergodi în schimb apărarea, mai ales zona centrală, îl pune serios pe gânduri. Fundașul Acka a fost lent și greoi în multe intervenții și Bălașa a trebuit să fie foarte atent să repare greșelile africanului. Se simte lipsa lui Martic, Dielna sau Thiago Ferreira, toți plecați în perioada de pauză produsă de pandemie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nici evoluția unui om de bază al echipei din Bănie, internaționalul Nicușor Bancu, nu l-a mulțumit pe tehnicianul italian, mai ales că la faza golului Astrei fostul jucător al Craiovei, Raoul Baicu, a trecut ca în curtea școlii pe lângă statuia lui Bancu.

Gustavo ar putea juca de la început

Nu este deloc exclus ca brazilianul Gustavo să primească mai multe minute, chiar să înceapă din primul minut, după ce în cele 16 minute avute la redebutul în tricoul Craiovei a arătat destul de multe lucruri bune.

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi își avertizează jucătorii că nu trebuie deloc să fie relaxați pentru că Botoșani a pierdut acasă cu CFR Cluj, fiind convins că moldovenii vor avea cu totul altă prestație decât în etapa precedentă și vor pune probleme serioase.

Craiova are o cotă excelentă la victorie pentru bookmakeri

De cealaltă parte patronul Valeriu Iftime a recunoscut superioritatea evidentă a clujenilor, care au lichidat meciul încă din primele 12 minute, dar așteaptă ca echipa să reacționeze la Craiova. Croatul Duganzic a fost pentru prima dată când nu a înscris, în celelalte șase meciuri în care a jucat el marcând de fiecare dată.

ADVERTISEMENT

Antrenorul Marius Croitoru a avut o discuție mai aprinsă cu jucătorii și le-a cerut ca aceștia să arate ca o echipă de play-off, să nu se mulțumască doar cu premiera calificării între primele șase. Casele de pariuri merg pe mâna Craiovei, dar cu o cotă foarte bună, 1,75, acordând 4,90 pentru o surpriză produsă de Botoșani, însă și 1,60 pentru un gol al moldovenilor nu e deloc o cotă de neglijat.