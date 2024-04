Craiova – Rapid 2-1, cel mai emoționant text scris după o dramă fotbalistică. N-ai voie să nu-l citești!

, după ce a avut 1-0 și om în plus. Un rezultat care a distrus Giuleștiul și care scoate trupa lui Bergodi din lupta pentru titlu. Un rezultat care lasă în urmă milioane de întrebări și prea puține explicații.

Bogdan Tudor “Baratky”, unul dintre cei 5 autori care au contribuit la cartea Rapid 100, postare emoționantă după Craiova – Rapid 2-1

Fanii Rapidului își pot alina durerea, pe cât posibil, cu un text al lui Bogdan “Baratky” Tudor, cel care într-un mod unic cu o postare pe Facebook. Autorul postarii, Bogdan Tudor “Baratky”, este unul dintre cei 5 autori care au contribuit la cartea Rapid 100, lansata in 2023. Redăm integral postarea emoționantă.

“Dupa ‘Lebăda neagră’ și după meciul cu Farul eram hotărât să-mi iau o pauză de Rapid. Nu doar ca dispăruse cheful de fotbal (la doar o săptămână după 4-0 cu fcsb!!!), dar simțeam un disconfort emoțional pe subiectul Rapid.

În fine…cu o zi înainte de Craiova, într-un anumit context, m-am hotărât să merg la meci. Ajunsesem demult la concluzia ca Rapidul e un fenomen complex. Mult dincolo și peste complexitatea jocului propriu-zis din iarbă. Și, cu cât te uiți mai atent la fenomenul ăsta, cu cât acorzi mai multă atenție detaliilor, nu contenește să te surprindă și să te uimească. În multe moduri si…în toate sensurile.

Bogdan “Baratky” Tudor, despre o zi specială pentru familia Rapid: “Peste 2000 de rapidiști au făcut deplasarea la Craiova”

Am citit și auzit multe comentarii despre participarea lui Șucu la meciul de la Craiova. Tot ce știu sigur e ca anunțul a contribuit la emulația creată pentru această deplasare. Emulație absolut necesară după evenimentele din ultimul timp. Uneori avem tendința (involuntar, sau uneori cu intenție) de a exagera anumite lucruri.

De data asta va rog să mă credeți când spun ca peste 2,000 de rapidiști au făcut deplasarea la Craiova. Autocare, tren, mașini personale, microbuze, toate au transportat pârâuri și râuri vișinii din toată țara spre Prazilia. Cu siguranță nu suntem cei mai mulți, dar sigur rapidistul are ceva special în gena lui de suporter dacă în contextul ăsta nefericit, cu entuziasmul la cote de avarie, am stabilit recordul de prezență al unui contingent oaspete în Craiova.

În deplasare, din sectorul oaspete, nu poți avea pretenția ca vezi detaliile unui meci. Totuși, intelegi ideile principale. Rapid a făcut una dintre cele mai bune prime reprize din sezonul ăsta. Să zicem la bătaie cu prima repriză din victoria de la Cluj. Atitudine de echipă dominantă, agresivitate, pressing, tot ce trebuie.

Bogdan Baratky Tudor caută explicații după ce Rapid a pierdut un meci pe care l-a avut în mână la Craiova: “Voi supăra cu concluzia mea”

În 45 de minute, cea mai slabă versiune de Ceseu din ultimii ani s-a rătăcit doar de vreo două ori prin careul nostru. Practic, doar golul ne-lipsit. La pauză mă temeam ca efortul din prima repriză își va spune cuvântul și vom vedea o cădere în a doua parte a reprizei secunde.

Și totuși repriza a doua debutează minunat.

Marcăm imediat și, mai mult, înainte de minutul 55 oltenii rămân în inferioritate. Practic, meciul era al nostru. Aveam punctele în buzunar, era seara perfectă. De unde…În șase minute câștigasem meciul, în șapte ne-am bătut joc de el. În minutul 66 oltenii întorseseră deja meciul în inferioritate. Mai grav, în 30 de minute de superioritate, după ce am încasat 2 goluri, nu am fost în stare să fim cu adevărat periculoși la poarta gazdelor.

Cum am pierdut meciul ăsta? Probabil voi supăra cu concluzia mea… Inițial am spus ca ne-a bătut Mitriță. Piticania olteană, un munte de ambiție ieri, a făcut ce-a vrut cu noi 15-20 de minute. Nu mult, dar extraordinar de suficient…pentru ei. Da, dar cu om în plus, cu 5 schimbări la dispoziție, în avantaj pe tabelă și cu antrenor italian pe banca, nici cu Balaci n-ar fi trebuit să te întoarcă.

Scena evidențiată de Bogdan “Baratky” Tudor de la întoarcerea din Craiova. Ce s-a întâmplat la o benzinărie din Albota

Așa ca n-ai cum să nu te uiți și spre Bergodi. Totuși, cred ca principala explicație e alta. În campionat avem tradiție de pierzători. Tradiție la care au contribuit în ultima sută de ani și alții, dar și noi. Tradiție care s-a transformat în ADN deja. Loseri în campionat, cu multe cupe în palmares. Și ghici ce…ne-am unit destinele cu alt etern perdant în campionat cu cupe în CV. Bergodi.

Și împreună ne împlinim destinul, bătându-ne joc pe parcurs de ce știm totuși să facem bine: cupa. Cred ca reconstrucția ambițiilor noastre trebuie să înceapă de pe banca. Acolo unde jucătorii trebuie să se uite cu încredere. Încredere care e clar ca a dispărut dacă ne uităm la gesturile înlocuitilor Papeau și Braun.

La întoarcere am făcut popas la benzinăria din Albota. Primul ajuns acolo a fost autocarul echipei. Spre ghinionul jucătorilor, la câteva minute au ajuns acolo 5-6 autocare cu suporteri. Când 200 de suporteri au umplut benzinăria, jucătorii erau în majoritate la coadă cu produsele în mână. Tăcuți, cu capetele plecate, toți simțeau tensiunea din aer.

Concluzia tristă după Craiova – Rapid 1-2: “Emotional damage… asta a fost seara de sâmbătă”

Cineva din club a simțit momentul și i-a chemat la autocar. Dar cred ca și noi și ei am simțit tensiunea în momentele alea din benzinărie, în creierii nopții. Multă lume spune ca meciul de ieri a fost un dezastru. Unul emoțional, în primul rând, zic eu. Mobilizarea celor peste 2,000 de oameni trebuia să aibă un alt deznodământ.

După evenimentele recente, după Farul, echipa trebuia să contribuie și ea cu ceva la emulația suporterilor. Și nu a făcut-o. Emotional damage…asta a fost seara de sâmbătă. Hai însă să încheiem frumos povestea meciului de la Craiova. Probabil va întrebați ce e cu imaginea postării.

Domnișoara din fotografie are 13 ani. Am văzut meciul împreună, sprijiniți de aceeași balustradă, în fața părinților ei. Danessa a aplaudat, a cântat (știa TOATE cântecele), o oftat, a strigat, a încurajat tot meciul. Pe drumul spre meci, cu câțiva kilometri înainte de Craiova s-a făcut popas și masa câmpenească. 150-200 de oameni erau acolo, s-a mâncat, s-a vorbit, s-au făcut poze. Acolo le-am văzut prima dată, ajutând cu masa. Și am crezut ca au venit cu noi din București. Ei bine…nu.

Familia din Oradea care l-a fascinat pe Bogdan “Baratky” Tudor în cea mai grea zi: “Fotbalul și Rapidul au multe povești frumoase”

Cei 3, mama (Lavinia), tata (Danny) și domnișoara sunt…din Oradea. Ajutau pentru ca se simțeau din familie, asta apropo de cei care abuzează de formula asta…familia Rapid. Au fost la Sepsi, au fost la București cu FCU, au venit acum la Craiova, au deja bilete luate pentru sâmbătă cu CFR.

Fotbalul și Rapidul au multe povești frumoase; asta e una dintre ele. După ultimul fluier s-a întâmplat ce vedeți în poza din primul comentariu. Fotografia postării e făcută după ce am depășit momentul. E una dintre poveștile care ne ajută să urcăm mai departe Golgota noastră. O poveste la care ar putea fi atenți și cei de care depind (poate prea mult) stările noastre emoționale”.

MESAJUL EMOTIONANT al unui fan rapidist dupa INFRANGEREA cu U Craiova