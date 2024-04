„Cred c-a slăbit 2-3 kilograme după meciul cu Rapid” Dragomir povestește ce vrea Becali să-i facă lui Șucu

Dumitru Dragomir este de părere că Gigi Becali s-a consumat foarte mult după meciul în fața formației lui Dan Șucu. Nea Mitică susține că .

Dumitru Dragomir a mărturisit la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ faptul că Gigi Becali vrea foarte mult să îl învingă pe Dan Șucu după acel 4-0. Patronul celor de la FCSB mai are o ocazie în acest sezon în ultima rundă a campionatului, atunci când va juca acasă la Rapid.

“Sub presiune mi-am dat seama că FCSB nu prea joacă. Ca echipă, Rapidul e mult inferioară FCSB-ului. Alergătura în plus nivelează valorile.

Au un handicap când joacă cu Rapid, au un complex. E și presiune mai ales pentru că Gigi voia să îl bată pe Șucu. Nu știu eu ce e între ei?

Nu cred că doarme noaptea, așa tare vrea să bată Rapidul. Cred că a slăbit 2-3 kilograme”, a spus Dumitru Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Planul lui Gigi Becali pentru intrarea în Champions League

Gigi Becali este convins că FCSB nu mai are cum să rateze titlul de campioană și a început deja să-și facă planul pentru sezonul viitor în care .

“Dacă vrea Dumnezeu, ne calificăm în Champions League. Ca să reziști pe ambele fronturi nu mai merge ca înainte. Nu mai fac așa, o să iau 6-7 jucători, 3-4 din România, iar pe restul să îi aleagă ei (n.r. – MM Stoica, Mihai Pintilii și Elias Charalambous), că de asta sunt specialiști.

Louis Munteanu e o soluție de viitor. El mai are contract un an cu Fiorentina, cum să dau un milion jumate pe el? Peste jumătate de an e liber. Dau 400.000 maxim. Ei vor să scoată banii pe care i-au plătit pe el.

Alibec, dacă e liber, e bun, te folosești de el. Îi faci contract pe un an și îți faci treaba cu el. Trebuie riscat. Aș risca 2-3 milioane, dar pot lua 50. Eu să iau acum campionatul și după știu ce să fac, am învățat din greșeli. Nu mai bag echipa a doua.

Eu nu sărbătoresc titlul. Eu sărbătoresc când iau bani. Jucătorii și clubul trebuie să sărbătorească, ei au luat titlul. Am luat eu medalie? Eu sărbătoresc dacă ajungem în Champions League, atunci o să merg la meciuri să mă relaxez. Iau banul, nu mai am treabă”, a declarat Gigi Becali.

