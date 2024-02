Credea că este infertilă, dar a născut tripleți, la cinci ani diferență! Povestea fabuloasă a unei mame

O femeie credea că este infertilă, însă a adus pe lume tripleți, la o diferență de cinci ani. Aceasta a povestit cum a fost posibil acest lucru, dar și ce greutăți a înfruntat.

Femeia care credea că este infertilă, dar a născut tripleți, la cinci ani diferență

Colleen Hapney (30 de ani) și soțul ei, Pete (33 de ani), au încercat mai mult timp să aibă copii, dar au fost la un pas să renunțe la acest vis. După 10 încercări eșuate, cei doi nu au crezut că vor putea deveni părinți pe cale naturală.

Până la urmă, , la o diferență de cinci ani, dar până acolo0 a fost un drum foarte lung. Colleen a povestit prin ce încercări a trecut pentru a deveni mamă.

Pe parcursul a 10 ani, femeia a făcut fertilizare in vitro de opt ori. Aceasta a suferit două pierderi de sarcină. Cei doi soți au descoperit că există probleme de fertilitate după doi ani în care au încercat să aibă un copil.

Medicii au diagnosticat-o pe Colleen cu , o afecțiune cu care se confruntă multe femei. Fertilizarea in vitro a rămas singura opțiune a cuplului, însă era destul de costisitoare.

“Mi s-a spus că nu pot beneficia de FIV din partea NHS, deși amândoi îndeplineam toate criteriile stabilite. Am avut inima frântă, știam că FIV este costisitoare, dar era singura noastră cale”, a povestit femeia, potrivit .

Cei doi soți au mers în Cipru pentru un tratament privat de fertilizare in vitro, care i-a costat foarte mult. Din nefericire, acest tratament nu a funcționat. Astfel, cei doi au decis să încerce și în Țara Galilor.

Colleen a dezvoltat o afecțiune gravă

În 2016, Colleen s-a îmbolnăvit de hiperstimulare ovariană și a fost aproape să-și piardă viața. Recuperarea a fost destul de lungă, după care cei doi au decis să ia totul de la capăt.

“Am făcut FIV, dar am fost foarte nefericită și am dezvoltat OHSS sever, care aproape m-a ucis, ceea ce a însemnat că nu am putut face un transfer de embrioni și a trebuit să ne înghețăm toți embrionii pe 22 noiembrie 2016.

A durat luni de zile să ne recuperăm și am avut primul nostru transfer de embrioni în martie 2017, care a fost un ciclu eșuat, embrionul nu s-a implantat și a fost o altă durere de inimă după ani de bătăi de cap”, a mai spus femeia din Marea Britanie.

Au mai încercat să devină părinți în august 2017, dar a fost cu succes de data aceasta. Colleen a rămas însărcinată, după ani buni de încercări fără rezultat.

În aprilie 2018, a venit pe lume fiica ei, Phoebe – Grace. Chiar dacă le-a fost atât de greu să aibă un copil cei doi soți nu au vrut să se oprească aici. Mai aveau patru embrioni rămași, așa că au decis să-i folosească.

“Am fost binecuvântați cu fiica noastră, dar după atâtea eșecuri și avorturi spontane nu știam ce să facem și am încercat totul, toate medicamentele, suplimentele și terapiile alternative, dar nu am avut noroc”, a mai spus Colleen.

Femeia a născut gemeni. Cum a fost posibil ca cei doi și fetița născută în 2018 să fie tripleți

La un moment dat, femeia a rămas însărcinată cu gemeni. Cu toate acestea, întotdeauna s-a temut că va pierde sarcina, având în vedere încercările și provocările de care a avut parte. De altfel, nu a fost o sarcină tocmai ușoară.

“A fost o sarcină terifiantă, nu mă lăsam să mă entuziasmez, mă așteptam la ce era mai rău tot timpul și încercam să mă opresc să nu mă bucur pentru că nu mai puteam suporta durerea”, a relatat aceasta la Plymouth Live.

Perseus și Elijah, gemenii cuplului, au venit pe lume în aprilie 2023. Medicii au descoperit că băieții, dar și fetița care a venit pe lume în 2018, cu 5 ani în urmă, sunt tripleți. Toți s-au format ca embrioni în aceeași zi, în noiembrie 2016. Deși s-au născut la o diferență de 5 ani, sunt tot tripleți.