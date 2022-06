Creierul uman s-a micșorat în ultimele trei milenii. Factorii care au dus la pierderea materiei cerebrale

Cu câteva mii de ani în urmă, oamenii au atins o piatră de hotar în istoria lor: apariția primelor civilizații complexe cunoscute. De atunci, creierul uman s-a micșorat ușor.

Volumul pierdut, în medie, ar fi aproximativ echivalent cu cel al patru mingi de ping-pong, spune Jeremy DeSilva, antropolog la Dartmouth College din SUA. Conform unei , pe care el și colegii au publicat-o anul trecut, contracția a început cu doar 3.000 de ani în urmă.

„Este mult mai recent decât am anticipat”, spune DeSilva, citat de . „Ne așteptam la ceva mai aproape de acum 30.000 de ani.”

Agricultura a apărut între 10.000 și 5.000 de ani în urmă, deși există unele dovezi conform cărora cultivarea plantelor ar putea fi început încă de acum 23.000 de ani. Au urmat în curând civilizații în expansiune, arhitectură și mașinării. Prima scriere a apărut aproximativ în același timp.

De ce, în această epocă de dezvoltare tehnologică extraordinară, creierul uman a început să se micșoreze în dimensiune?

Este întrebarea care i-a lăsat nedumeriți pe cercetători.

Se ridică, de asemenea, întrebări despre ce dezvăluie cu adevărat dimensiunea creierului despre inteligența unui animal, sau capacitatea cognitivă, în general. Multe specii au creier mult mai mare decât al nostru și totuși inteligența lor – din câte o înțelegem noi – este destul de diferită.

Relația dintre volumul creierului și modul în care gândesc oamenii nu poate fi una simplă și trebuie să fie implicați și alți factori, spun oamenii de știință.

Cercetătorii au analizat evoluția creierului furnicilor

Ce anume determină creierul să devină mai mare sau mai mic în timp, la o anumită specie, este adesea dificil de știut. DeSilva și colegii săi notează că, în timp, corpul uman s-a mai micșorat, dar nu suficient pentru a explica reducerea volumului creierului.

Într-o lucrare recentă, oamenii de știință au căutat inspirație dintr-o sursă improbabilă – furnica.

La prima vedere, creierul furnicilor ar putea părea iremediabil diferit de al nostru. Au aproximativ o zecime de milimetru cub în volum – sau o treime din dimensiunea unui grăunte de sare – și conțin doar 250.000 de neuroni. Un creier uman, prin comparație, are aproximativ 86 de miliarde.

Dar unele societăți de furnici au asemănări izbitoare cu ale noastre. În mod uimitor, există chiar și specii de furnici care practică o formă de agricultură în care cresc zone uriașe de ciuperci în interiorul cuiburilor lor.

Aceste furnici adună frunze și alte materiale vegetale pentru a le folosi în fermele lor înainte de a recolta ciuperca pentru a o consuma.

Când echipa lui DeSilva a comparat dimensiunile creierului diferitelor specii de furnici, au descoperit că, uneori, cele din societăți mari au evoluat spre creiere mai mari – cu excepția cazului în care au dezvoltat și această înclinație pentru creșterea ciupercilor.

Acesta sugerează că, cel puțin pentru o furnică, a avea un creier mai mare este important pentru a se descurca bine într-o societate mare – dar că sistemele sociale mai complexe, cu o diviziune mai mare a muncii, ar putea, în schimb, să le determine creierul să se micșoreze.

Acest lucru se poate datora faptului că toate capacitățile cognitive sunt împărțite și distribuite între mulți membri ai grupului, care au diferite roluri de jucat.

Inteligența devine colectivă

„Dacă s-ar întâmpla asta la oameni?”, spune DeSilva. „Dar dacă, la oameni, am atins un prag al mărimii populației, un prag în care indivizii împărtășesc informații și externalizează informații în creierul altora?”

O altă posibilitate este că apariția scrisului – care a avut loc cu aproximativ 2.000 de ani înainte ca reducerea dimensiunii creierului uman să se instaleze – a avut, de asemenea, un efect.

Scrisul este unul dintre relativ puținele lucruri care ne separă de toate celelalte specii și DeSilva se întreabă dacă acest lucru ar fi putut influența volumul creierului prin „externalizarea informațiilor în scris și prin capacitatea de a comunica idei prin accesarea informațiilor care se află în afara propriului creier”.

Numeroasele diferențe dintre creierul furnicilor și creierul uman înseamnă că ar trebui să fim precauți în a face paralele prea repede. Acestea fiind spuse, DeSilva susține că posibilitatea este un punct de plecare util pentru a ne gândi la ceea ce a cauzat reducerea notabilă și relativ recentă a volumului creierului uman.

Aceste idei rămân deocamdată ipoteze.

Există o mulțime de alte teorii care încearcă să explice reducerea dimensiunii . Cu toate acestea, destul de multe dintre ele devin neplauzibile în condițiile în care contracția creierului a început într-adevăr cu 3.000 de ani în urmă.

Un bun exemplu este domesticirea. Zeci de animale diferite care au fost domesticite, inclusiv câini, au creier mai mic decât strămoșii lor sălbatici. Dar se estimează că autodomesticirea umană a avut loc cu zeci de mii, sau chiar sute de mii, de ani în urmă – cu mult înainte de micșorarea creierului.

Criza climatică ar putea face oamenii să se micșoreze

poate duce la micșorarea rasei umane, deoarece mamiferele de dimensiuni mai mici par mai capabile să facă față creșterii temperaturii globale, susține profesorul Steve Brusatte, paleontolog la Universitatea din Edinburgh.

Acesta a sugerat că modul în care alte mamifere au răspuns anterior la perioadele de schimbări climatice ar putea oferi o perspectivă asupra viitorului oamenilor.

Brusatte a comparat situația potențială a oamenilor ca fiind asemănătoare cu cea a cailor timpurii, care au devenit mai mici ca dimensiuni pe măsură ce temperaturile au crescut cu aproximativ 55 de milioane de ani în urmă, o perioadă numită maximul termic al paleocenului eocen.

În cartea sa The Rise and Reign of the Mammals, Brusatte notează că animalele din părțile mai calde ale lumii de astăzi sunt adesea mai mici decât cele din zonele mai reci, un principiu ecologic cunoscut sub numele de regula lui Bergmann.

Brusatte susține că s-a descoperit că alte specii umane s-au micșorat atunci când resursele erau limitate – indicând așa-numiții oameni hobbit, Homo floresiensis, care locuia cândva insula Flores din Indonezia.

Într-un studiu recent, cercetătorii care au studiat rămășițele umane din ultimul milion de ani au sugerat, de asemenea, că temperatura este un predictor major al variației dimensiunii corpului, în timp ce oamenii de știință care studiază cerbul roșu au spus că iernile mai calde din nordul Europei și din Scandinavia pot duce la mărimea corpului aceste animale devenind mai mici.