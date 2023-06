Crimă pasională între românce, în Austria. ”Atunci am accelerat. Am vrut să-i ucid pe amândoi”

Dezvăluiri șocante ale unei românce de 38 de ani, care a fost condamnată la închisoare pe viață de către un tribunal din Klagenfurt. Femeia a primit pedeapsa maximă pentru omor cu premeditare după ce și-a omorât rivala și pe fiul acesteia. Copilul avea doar 5 ani.

Femeia își plănuia atacul de doi ani

Femeia a avut o relație cu soțul victimei sale, care era tot româncă, însă relația nu a funcționat din cauza geloziei bolnăvicioase ale acesteia. Mai exact, ea nu se putea împăca cu ideea că amantul ei se înțelege bine cu soția și că își iubește copilul.

ADVERTISEMENT

După ce a fost părăsită, a decis să se răzbune pe familia bărbatului. Ea i-a scris acestuia că-i va călca fiul cu mașina cu doi înainte ca acest lucru să se întâmple. ”Nenorocitul va muri”, a scris aceasta.

În fața instanței, femeia a povestit cu lux de amănunte , fără să arate nicio urmă de remușcare. ”O mărturie plină de remuşcări ar fi fost un factor atenuant, dar asta nu s-a întâmplat deloc”, a spus judecătorul Manfred Herrnhofer, potrivit publicației

ADVERTISEMENT

”Am vrut să-i omor pe amândoi”

Românca a dezvăluit că în dimineața crimei, care a avut loc în ianuarie 2022, și-a așteptat rivala pe o stradă îngustă și a accelerat la 60 km/h, pentru a fi sigură că aceasta nu va scăpa. În momentul impactului, fiul victimei se afla pe trotinetă și a fost lovit în plin.

„Da (am vrut să-i ucid pe amândoi, n.r.). Copilul era lângă ea, dacă l-aș fi ferit pe el, o ratam pe ea. El era destul de aproape de ea și în acel moment nu conta pe cine loveam, dar îmi pare rău, în principal din cauza copilului”, a declarat agresoarea, în instanță.

ADVERTISEMENT

Agresoarea a vrut să se sinucidă

Ea a mai explicat că a văzut copilul înainte de momentul impactului, însă asta n-a oprit-o să-și ducă planul la capăt.

”Am văzut-o pe femeie și am pornit cu mașina. Atunci am văzut și copilul pe trotinetă, l-am recunoscut și am accelerat. În acel moment am vrut să-i omor pe amândoi. Nu mai conta, i-am lovit”, a mai spus femeia, citată de .

ADVERTISEMENT

Ulterior, agresoarea a mai mers cu mașina circa 300 de metri, a intrat într-un morman de zăpadă și a încercat să se sinucidă, folosindu-se de un cuțit de bucătărie. Câteva ore mai târziu, ea s-a trezit la spital.