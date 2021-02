Crimele în serie care au cutremurat lumea. Epoca de aur a ucigaşilor americani: “Au fost programaţi pentru violenţă”

Perioada 1970-2000 este numită de specialiștii americani care au studiat fenomenul “epoca de aur a crimelor în serie”. Aceștia au încercat să explice de ce acele trei decenii au fost perioada cea mai propice pentru ucigașii în serie și care au fost factorii care au dus la încheierea ei.

Unul dintre experți susține că un factor favorizant ar fi violența din familiile acestor criminali în serie, care au crescut în familiile unor veterani de război suferind de stres posttraumatic (PTSD), o afecțiune nediagnosticabilă până în anii ’80.

Nu este o opinie adoptată de toți specialiștii. O parte dintre ei sunt de părere că persoanele cu psihopatie, sociopatie și alte tulburări grave de personalitate sunt practic programate pentru agresivitate și violență, empatie emoțională scăzută, anxietate scăzută, reactivitate scăzută etc.

Epoca de aur a crimelor în serie

Documentarul Netflix “Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer”, în regia lui Tiller Russell, spune povestea capturării lui Richard Ramirez, violator și ucigaș, care a terorizat Los Angeles și San Francisco din iunie 1984 până în august 1985.

Ramirez a fost prins de detectivii Gil Carrillo și Frank Salerno. Salerno îi avea deja în palmares pe verii Kenneth Bianchi și Angelo Buono Jr., cunoscuți drept Hillside Strangler, un duo de ucigași în serie care a terorizat zona L.A. la sfârșitul anilor șaptezeci, violând, torturând și ucigând 10 femei.

Fenomenul criminalilor în serie, este un fenomen mult investigat în SUA care pare a fi concentrat într-o perioadă cuprinsă între anii șaptezeci și începutul anilor 2000 . În acei 30 de ani, americanii care anterior își lăsau ușile descuiate și făceau autostopul fără grijă au devenit brusc victimele unor prădători precum Ramirez și Cannibal Killer, Jeffrey Dahmer, care au activat în mare parte în anii ’80 și Keith Hunter Jesperson, cunoscut și sub numele de Happy Face Killer, un camionagiu care a ucis cel puțin opt femei la începutul anilor ’90. Dar la începutul anilor 2000, valul poveștilor despre ucigașii în serie părea să dispară.

De ce au fost atât de mulți ucigași în serie în această scurtă perioadă?

Expertul în drept penală Peter Vronksy, a cărui nouă carte American Serial Killers: The Epidemic Years pare să răspundă doar la această întrebare, spune că mai mult de 80% dintre ucigașii în serie americani cunoscuți au funcționat între 1970 și 1999. „Este o eră care a fost botezată ‘epoca de aur a crimelor în serie’ de către Harold Schechter, care era istoric al crimelor”, spune Vronsky pentru Rolling Stone.

Motivele sunt multe cuprinzând totul, de la schimbări sociologice, la biologie, la tehnologie, la lingvistică.

Pe parcursul activității sale, care a început în 1979, Vronsky a dedus că ucigașii în serie dezvoltă, în general, personalitatea și impulsurile caracteristice unui ucigaș când sunt tineri – până la 14 ani, ei sunt practic pe deplin formați și în general încep să omoare la vârsta de douăzeci de ani.

Ca atare, el a analizat ceea ce se întâmpla în lume când criminali precum John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer și Ted Bundy au crescut și a descoperit o legătură: toți s-au născut în timpul războiului. „În cazuri precum, de exemplu, ucigașul BTK (Dennis Rader), Richard Cottingham (the Torso Killer), tații lor erau veterani de război cu PTSD, care nu a fost o boală diagnosticabilă până în anii ’80”, spune el.

Pe scurt: acești copii care erau deja predispuși la violență au fost crescuți în familii potențial violente, probabil destrămate.

Fostul detectiv Paul Holes a petrecut zeci de ani lucrând în cazul Golden State Killer, vânând un criminal în serie suspectat de comiterea a cel puțin 12 crime, 50 de violuri și 100 de spargeri în California între 1974 și 1986. Fostul polițist Joseph DeAngelo a fost arestat pentru aceste infracțiuni în 2018 și a fost condamnat la 11 pedepse consecutive cu închisoarea pe viață în 2020 pentru 13 acuzații de crimă de gradul întâi și acuzații legate de 13 răpiri. După ce a petrecut ani de zile profilând ucigași, Holes spune că oamenii indică adesea în mod greșit veteranii de război drept primii suspecți în cazul crimelor în serie.

„Este o simplificare excesivă”, spune el. „Când lucram Golden State Killer, mă uitam la mulți bărbați din perioada respectivă și la mediile în care trăiau. Majoritatea bărbaților au avut o anumită afiliere cu armata din cauza războiului și au fost recrutați. Deci, există această tendință de a spune: ‘Aha! Ai prins criminalul în serie și asta l-a determinat să devină criminal’.”

DeAngelo era în Marina, dar nu a fost niciodată pe front. Cu toate acestea, tatăl său era membru al forțelor aeriene și, potrivit membrilor familiei, DeAngelo a fost martor atunci când sora sa a fost violată de doi soldați în perioada când familia era staționată în Germania. „Cu siguranță, pentru un băiat normal, ar fi traumatic”, spune Holes. „Acum, ar determina acest fapt băiatul să devină un prădător sexual? Mă îndoiesc de asta. Dar gândindu-mă la un alt prădător pe care îl cunosc, Phil Hughes, până la acea vârstă avea deja fantezii sexuale violente împotriva fetelor și femeilor.” Hughes a ucis cel puțin trei femei în California în anii șaptezeci. „Cineva ca Phil – când vede violența cauzată surorii sale – nu este traumatizat. El este stimulat de asta. Și mă întreb dacă și DeAngelo a fost stimulat”, spune Holes.

Programați pentru violență

Neurologul James Fallon – un psihopat autodiagnosticat și autor al cărții The Psychopath Inside: A Neuroscientist’s Personal Journey into the Dark Side of the Brain – este de acord cu Vronsky și Holes când vine vorba despre ucigașii în serie ca fiind copii ai războiului. Cu toate acestea, este mai interesat să afle de ce acești oameni au devenit ucigași atunci când majoritatea copiilor din timpul războiului au continuat să ducă vieți relativ pașnice.

În studiile sale, Fallon a descoperit că persoanele cu psihopatie, sociopatie și alte tulburări grave de personalitate sunt practic programate pentru agresivitate și violență, empatie emoțională scăzută, anxietate scăzută, reactivitate scăzută etc. Aceste tulburări pot rămâne relativ ușoare dacă cineva a fost educat corespunzător – așa cum spune Fallon, el nu a fost niciodată la închisoare – dar dacă există un tată cu PTSD, o mamă dominantă sau abuz în ecuație, rezultatul nu poate fi prevăzut.

„Știm cu toții persoane care sunt abuzate la începutul vieții și care nu se manifestă așa, dar este posibil să nu aibă genele care le fac susceptibile în primul rând”, spune Fallon. „Deci, nu este vorba doar de mediul timpuriu. Și nici doar de genetică. Interacțiunea acestor două te predispune la aceste comportamente radicale, agresive, antisociale. Toți oamenii pe care i-am studiat vreodată, fiecare criminal și fiecare dictator, fiecare dintre ei a fost fie abandonat, fie abuzat între naștere și trei ani – cu excepția lui Pol Pot. A spus că a avut o educație excelentă.” Trebuie remarcat faptul că Fallon nu a reușit niciodată să examineze fizic creierul unui criminal în serie – fie printr-o scanare a creierului, fie prin alte metode – deoarece i-au fost refuzate solicitările.

Privind înapoi la Ramirez, toți factorii sunt prezenți După cum subliniază Vronsky, Ramirez a crescut într-o cămin violent și avea un văr veteran din Vietnam care, suferind de PTSD, i-a spus povești despre agresarea sexuală și decapitarea femeilor vietnameze. Același văr și-a ucis soția în fața lui Ramirez. „Însuși Ramirez a descris tranziția într-o ‘lume diferită’ după ce a asistat la asta”, spune Vronsky. El a subliniat, de asemenea, că Ramirez a suferit o leziune a lobului frontal la vârsta de de doi ani când încerca să urce pe o comodă. „Știm acum că leziunile lobului frontal, precum cele pe care le susțin jucătorii NFL, sunt legate de tulburări grave de comportament, inclusiv ceea ce numim ‘psihopatie indusă de leziuni’ ”, spune el. „Leziunile lobului frontal din copilărie sunt adesea raportate în biografiile criminalilor în serie.”

De ce s-a încheiat epoca de aur a crimelor în serie?

În primul rând, au existat schimbări sociale. După cum subliniază Holes, în anii șaptezeci au văzut o mulțime de autostopiști au căzut pradă ucigașilor. „Ca urmare a acestor crime, femeile au încetat să facă autostopul”, spune el. „Deci, acum acea rezervă de victime nu mai este acolo”.

Asasini precum Golden State Killer și Night Stalker – care au pătruns în case – au fost apoi descurajați de creșterea sistemelor de securitate a locuințelor. De aceea, în anii nouăzeci – când copiii veteranilor din Vietnam crescuseră – ucigașii în serie vizau în principal lucrătorii sexuali.

„În jurisdicția mea, am văzut cazurile seriale axate pe lucrătorii sexuali începând cu 1990”, spune Holes. „Prădătorii s-au reprofilat pe lucrătorii sexuali din stradă – un bazin de victime care ar intra voluntar în mașini și, în general, nu ar fi [căutați] dacă ar dispărea”.

Aceste cazuri nu sunt adesea la fel de cunoscute ca și crimele comise de Bundy și altele asemenea.

Pe măsură ce lucrătorii sexuali au devenit mai pricepuți – și acel grup de victime a început să se micșoreze și – criminalii în serie s-au mutat online. Cum a fost, Craiglist Killer – Philip Haynes Markoff – suspectat de trei jafuri și o crimă. El a fost pus sub acuzare pentru uciderea unei maseuze pe care a întâlnit-o pe Craigslist în 2009, dar s-a sinucis în 2010 înainte de a ajunge la proces.

“Este un joc de-a șoarecele și pisica între forțele de ordine și ucigași, deoarece vor merge acolo unde pot accesa mai ușor victimele”, spune Holes. „Tehnologia, care îi împiedică să facă anumite tipuri de infracțiuni, le permite acum să urmărească alte tipuri de infracțiuni. Nu veți vedea un tip de serie Golden State Killer în care aveți [mai multe] cazuri, deoarece tehnologia îi va prinde pe acești tipi mai devreme. Sunt absolut convins de asta.”

Fallon spune că lingvistica joacă, de asemenea, un factor în motivul pentru care criminalii în serie par concentrați într-o anumită perioadă de timp. „Dacă vorbești cu oameni care sunt în poliție sau în FBI și chiar cu părți din criminalistică și criminalistică, aceștia privesc fenomenul într-un mod taxonomic prin definiții”, spune el. „Aceste definiții sunt foarte artificiale și sunt pentru păstrarea statisticilor FBI.”

De exemplu, Fallon spune că există mult mai multe femei ucigașe în serie decât am putea fi conștienți. Deși ucigașii precum Aileen Wuornos prezintă un exemplu rar, femeile nu atrag atenția, deoarece sunt mai des psihopați care folosesc sociopați pentru a le face treaba murdară – la fel cum Charles Manson și-a folosit adepții pentru a-și executa crimele – decât ucigași înșiși.

Ca dovadă, Fallon indică un studiu din 2019 în care cercetătorii au studiat 55 de ucigași în serie bărbați și 55 de femei ucigașe în serie care și-au comis crimele între 1856 și 2009 în SUA. Studiul a constatat că bărbații acționează adesea ca „vânători” – căutând și ucigând străini – în timp ce femeile sunt „culegătoare”, ucigându-i pe cei din jur pentru câștig. Un exemplu este Amy E. Duggan, care s-a căsătorit și a ucis cinci bărbați mai în vârstă și a convins nouă femei în vârstă să o treacă în testament înainte de a le otrăvi la începutul anilor 1900.

Nu toți ucigașii în serie sunt albi

În plus, potrivit lui Vronsky, deși suntem deseori inundați cu imagini ale criminalilor în serie albi și ai victimelor albe, doar 51% dintre ucigașii în serie din 1970 până în 2000 erau albi. „Motivul principal pentru care nu auzim mai mult despre ucigașii în serie afro-americani, în special din anii șaptezeci și până în anii nouăzeci, sunt victimele lor”, spune el. „Deși nu întotdeauna, crimele, în general, tind să apară în cadrul grupului rasial al criminalului.” Ca atare, ucigașii în serie negri vizau adesea victimele care nu erau albe, care nu au primit aceeași acoperire în mass-media din cauza rasismului inerent al vremii. De exemplu Atlanta Child Murders, o serie de crime de la sfârșitul anilor șaptezeci în care au fost uciși aproape 30 de copii și adulți în mare parte negri. Wayne Williams a fost arestat și condamnat pentru două dintre victimele adulți în 1982, dar își menține inocența în ceea ce privește restul. Cazul a dispărut zeci de ani până în 2019, când primarul Keisha Lance Bottoms a ordonat redeschiderea acestuia, astfel încât ADN-ul să poată fi testat folosind cea mai recentă tehnologie.

„Am avut întotdeauna criminali în serie”, adaugă Vronsky. „Dar pur și simplu nu avem o evidență a acestora, deoarece nu existau agenții oficiale de aplicare a legii sub forma ‘poliției’ așa cum o știm, nici o tipografie care să distribuie știri sau relatări despre crimă în serie, așa cum a fost în timpul lui Jack the Ripper în 1888.”