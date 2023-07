Criminalul în serie care a șocat Rusia. După 19 ani, autoritățile își dau seama că au condamnat persoana greșită

Subofițerul Alexei Korochkin a executat 19 ani din cei 20 pe care i-a primit pentru atacuri asupra unor oameni care își petreceau timpul în parcul central din orașul Celiabinsk. Cazul a fost intens mediatizat în Rusia și a stârnit reacții aprinse în societate, iar Korochkin a fost poreclit “Maniacul din parc”. Timp de 20 de ani, bărbatul a susținut că este nevinovat și nu a comis ceea ce i se încriminează.

“Maniacul din parc” sau victima erorilor judiciare din Rusia?

În vara anului 2022, în Celiabinsk, Rusia, a murit un fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne, Alexander Bolotov. Câteva luni mai târziu, văduva sa a predat poliției un seif cu o colecție de arme a soțului. A fost efectuată examinarea trasologică obișnuită în astfel de cazuri și…surpriză! Una dintre arme s-a dovedit a fi arma lui Alexei Korochkin, , care a fost condamnat în 2005, la 20 de ani, în ciuda faptului că arma cu care ar fi săvârșit crima nu a fost găsită.

În seara zilei de 7 mai 2004, un Mercedes negru a oprit în apropierea parcului central Gagarin din Celiabinsk, Rusia, apoi, după ce s-a învârtit puțin în cerc în căutarea unui loc mai retras, a parcat lângă compoziția memorială dedicată fizicianului nuclear Igor Kurchatov. Iakov Abdullaev, în vârstă de 34 de ani, care conducea, s-a mutat pe bancheta din spate împreună cu însoțitoarea sa, Irina, o studentă de 20 de ani. Cuplul a început să se sărute și, într-o “explozie” de pasiune, nu a observat cum o siluetă s-a apropiat de ușa din spate a mașinii.

Bărbatul a urmărit câteva minute ce se întâmpla în mașină, apoi a deschis ușa cu o mișcare bruscă. Iakov s-a trezit cu o armă care i-a fost îndreptată spre față. “Ce faci?”, a fost tot ce a reușit să spună, iar în clipa următoare s-a auzit un foc de armă. Fata a țipat. Străinul a apucat-o de păr și a târât-o afară. Amenințând-o cu un pistol, i-a spus Irinei să meargă în parc. Fata speriată a implorat să fie cruțată, la care bărbatul i-a răspuns printre dinți strânși că, dacă vrea să trăiască, ar trebui să-i urmeze ordinele.

Victima a apelat la ajutorul medicilor

Doar câteva ore mai târziu, abia putând să se țină pe picioare, desculță și plină de excoriații, Irina a mers în oraș. Avea nevoie de ajutor medical și psihologic. Ea le-a povestit anchetatorilor că răufăcătorul a condus-o mai bine de o oră prin pădure, în jurul carierelor inundate. Când fata și-a pierdut orice speranță, putere și voință de a rezista, bărbatul a violat-o. La final, i-a spus Irinei că și-a amintit datele din documentele ei, știe unde locuiește și i-a promis că o va ucide dacă cineva va afla ce s-a întâmplat.

Descrierea studentei despre făptaș a fost sumară. Tot ce a putut desluși a fost că avea peste treizeci de ani, era de constituție robustă, purta o jachetă de camuflaj și o șapcă, arătând ca un militar sau un sportiv. Nu avea trăsături speciale, o înfățișare obișnuită.

Agenții care s-au ocupat de caz au aflat că Iakov Abdullaev avea conexiuni cu cercurile criminale locale și era considerat un “om de afaceri autoritar”. Avea întotdeauna la el un pistol cu gaz în caz de eventuale probleme. Irina a declarat că infractorul a luat această armă, precum și telefoanele mobile ale cuplului. După ce au analizat aceste date, forțele de ordine au luat ca versiune principală activitatea infracțională a lui Abdullaev.

Maniacul caută mașini în care se aflau cupluri

Peste o lună, pe 4 iunie, a avut loc un nou atac. De data aceasta, o persoană necunoscută, în jurul orei 4, în aceeași zonă a parcului forestier, a tras cinci gloanțe în Igor Pechenkin, în vârstă de 24 de ani, care se afla într-o mașină cu prietena sa. Tânărul a supraviețuit. Însoțitoarea sa a fost și mai norocoasă. Ea a reușit să sară din mașină și a scăpat.

Cea de-a treia victimă a fost un student de 26 de ani de la o universitate locală, Vladimir Karasev. Întâlnirea cu criminalul s-a încheiat cu mai multe împușcături în cap și în inimă. Prietena sa, Ksenia, în vârstă de 21 de ani, a fost dusă în pădure de către agresor. Ea și-a amintit cum, sub amenințarea armei, a petrecut aproape două ore călcând prin pădurea de pini, în timp ce criminalul o ducea tot mai departe. “Plimbarea” încheindu-se cu un viol.

După un alt atac, a devenit clar pentru forțele de ordine și pentru locuitorii din zonă că în parcul central al orașului opera un maniac. Parcul Gagarina, un loc preferat de tineri pentru întâlniri a devenit nesigur.

Alexander Vlasov, director al Institutului de Cercetare a Expertizei Criminalistice STELS, profesor al Academiei Ruse de Științe Naturale, care a lucrat ca expert criminalist în acei ani, a reamintit că în cadrul anchetei s-a înțeles că . Pe întuneric sau chiar noaptea, el căuta mașini parcate în pădure, în care se aflau un bărbat și o femeie.

O bârfă nevinovată și ani grei de închisoare

În urma mai multor discuții cu victimele atacurilor, oamenii legii au reușit să realizeze un portret robot, care a fost modificat în mod repetat sau completat cu noi detalii în cursul anchetei. Victimele nu au indicat nicio trăsătură specială care să facă posibilă identificarea cu exactitate a făptuitorului. Experții au stabilit că maniacul folosește un pistol cu gaz sau un pistol traumatic transformat pentru a trage cu muniție reală.

Atunci, fostul subofițer, Alexei Korochkin, în vârstă de 33 de ani, a intrat în atenția anchetatorilor. Bărbatul lucra ca agent de securitate la Universitatea de Stat din Uralul de Sud și locuia într-o pensiune din apropierea parcului, unde opera maniacul. Polițiștii au vorbit cu paznicul, iar acesta le-a spus că Korochkin i-ar fi spus despre o crimă la beție.

Ulterior, din motive necunoscute, paznicul a încetat să mai apară în dosarul penal și nu a depus mărturie în instanță. Acesta semăna într-adevăr de departe cu maniacul din portret robot, în plus, avea experiență de luptă. Alexei a servit la granița dintre Tadjikistan și Afganistan și știa să mânuiască arme de foc, era puternic și în formă, era pasionat de box.

Un paznic din Rusia, acuzat de 3 crime

Korochkin s-a căsătorit cu o localnică din Tadjikistan, dar nu a rămas acolo și s-a întors în Rusia, în orașul său natal, Celiabinsk, unde și-a găsit un loc de muncă ca agent de securitate la universitate. Mai târziu a divorțat de soția sa, ea i-a lăsat copiii cu cuvintele “copiii tăi, tu îi vei crește” și s-a recăsătorit. Potrivit avocatei Tatiana Zhikhareva, care l-a apărat pe Korochkin în 2006, rudele și colegii săi l-au descris ca fiind o persoană foarte calmă și rezervată.

Anchetatorii l-au acuzat pe Korochkin de trei crime, două violuri și o tentativă de omor asupra lui Igor Pechenkin, care a supraviețuit în mod miraculos. În același timp, ancheta nu a găsit arma folosită de maniac pentru a-i împușca pe bărbați, iar experții au constatat că în crime au fost folosite două pistoale.

Prin urmare, dovada cheie împotriva lui Korochkin a fost identificarea sa de către fetele violate. Ksenia l-a indicat în mod convingător. Irina a fost ezitantă, dar, după îndemnul ofițerilor de poliție, a arătat totuși în direcția lui.

Greșeli fatale și încălcări majore

Avocatul Dmitri Krivosheev, care reprezintă interesele lui Korochkin, într-o conversație cu jurnaliștii de la publicația , a explicat astfel de rezultate prin încălcări grosolane.

În momentul arestării, lui Korochkin îi lipseau doi dinți din față și niciuna dintre victime, fiecare dintre ele petrecând cel puțin o oră cu el, nu a observat acest detaliu important. Iar la întrebările clarificatoare despre prezența dinților din față la criminal, toți au răspuns afirmativ.

Ca urmare, baza acuzării în cazul lui Korochkin a fost reprezentată de două identificări. Avocatul remarcă faptul că în dosarul respectiv nu există niciun raport de interogatoriu, în care fata a fost întrebată despre aspectul infractorului, deși erau obligați să facă acest lucru. De asemenea, în ciuda cererilor sale, ancheta nu a luat biomateriale de la Korochkin pentru examinare, deși se vorbea despre viol, motivând acest lucru prin faptul că nu a fost necesar, deoarece criminalul nu a lăsat urme, folosind un prezervativ.

Cu Irina, după cum s-a dovedit, Korochkin a locuit în același cămin timp de patru ani, însă la etaje diferite. De asemenea, se întâlniseră la intrarea în universitate, unde Irina studia, iar Korochkin făcea de pază. “Dacă ar fi violat-o, nu l-ar fi recunoscut imediat? La proces, Irina a susținut că nu l-a mai văzut niciodată pe bărbatul respectiv”, a remarcat avocatului presupusului maniac. Descrierea pe care victima a făcut-o agresorului înainte și după arestarea lui Korochkin a fost, de asemenea, diferită. Când a fost întrebată de apărare în instanță despre motivele acestor discrepanțe în mărturia sa, Irina nu a putut explica nimic.

Maniacul era de neoprit

Între timp, după arestarea lui Korochkin, încă un maniac din Rusia a continuat să acționeze în parcul groazei. La miezul nopții de 20 aprilie 2005, el a atacat un cuplu care stătea într-un VAZ 2111 în apropierea școlii N40 de pe strada Khudyakov. Bărbatul de 28 de ani a fost rănit la cap.

“Dintr-o dată, un bărbat îmbrăcat într-o jachetă închisă la culoare și cu o căciulă tricotată a bătut la geam. Am coborât geamul. S-a prezentat ca agent de securitate de la centrul de schi (deși nu era niciun centru de schi nici măcar în apropiere), ne-a întrebat dacă “suntem în regulă”. I-am răspuns afirmativ și… deodată s-a auzit o împușcătură.

Glonțul m-a lovit în obraz, mi-a sfărâmat maxilarul și s-a oprit în zona gâtului. Am apăsat pe accelerație, am condus aproximativ 800 de metri și m-am oprit. M-am hotărât să conduc până la cel mai apropiat echipaj de poliție rutieră.. însă am leșinat. Trecătorii au chemat o ambulanță pentru noi”, își amintește una dintre victime.

Neglijența autorităților din Rusia

Potrivit avocatului, chiar atunci a devenit clar că glonțul care s-a înfipt în gâtul victimei a fost tras din aceeași armă ca glonțul care a lovit a treia victimă a maniacului, un student al universității din Celiabinsk. Avocatul a menționat că, deși arma nu a fost găsită și a continuat să fie folosită pentru a împușca oameni atunci când Korochkin se afla deja în centrul de detenție preventivă, împotriva sa a fost deschis un dosar penal pentru trafic ilegal de arme.

La 12 august 2005, pe malul carierei Goluboy, situată în zona parcului forestier, un maniac a împușcat mortal un tânăr de 21 de ani din Celiabinsk, apoi a încercat să o violeze pe însoțitoarea sa, în vârstă de 30 de ani, dar aceasta s-a opus violent. Apoi, bărbatul i-a dat drumul și a aruncat mașina în apă. Alexander Vlasov, un expert care a lucrat la acest caz, remarcă neglijența anchetatorilor ruși care au ignorat aceste fapte.

“În perioada în care el Korochkin se afla în celula centrului de detenție, au fost comise alte două crime de exact același tip, folosind aceeași armă. Din punctul de vedere al bunului simț și al logicii medico-legale, aceasta ar fi trebuit să fie o circumstanță care să confirme alibiul său și eroarea de a-i delega trăsăturile unui maniac. Dar s-a închis ochii la momentul respectiv, deoarece toată lumea era entuziasmată de capturarea unui criminal în serie și violator. S-a raportat că crima fusese rezolvată prin eforturile eroice ale serviciilor operative”, a precizat expertul Alexander Vlasov.

20 de ani de închisoare și stigmatizarea copiilor

Pe 1 octombrie 2005, Tribunalul Regional din Celiabinsk l-a condamnat pe Korochkin la 20 de ani de închisoare într-un penitenciar de înaltă securitate, unde sunt izolați cei care sunt considerați deosebit de periculoși. Bărbatul a solicitat de două ori eliberarea condiționată, dar fără succes. Una dintre condițiile pentru eliberare este o mărturisire scrisă a vinovăției, pe care Korochkin a fost reticent să o facă. În 2024, pedeapsa sa de 20 de ani ar trebui să se încheie, întrucât termenul se calculează din momentul detenției, nu al condamnării.

Între timp, elementul cheie al anchetei, arma cu care au fost împușcate mai multe victime a reapărut. Despre condamnatul Korochkin s-a vorbit din nou, dar deja în contextul unei monstruoase erori judiciare comise de autoritățile din Rusia. I s-a permis chiar să dea un interviu, în care a deținutul a subliniat faptul că “va căuta dreptate”: “Am fost condamnat pentru ceva ce nu era al meu. Nu aș face niciodată așa ceva. Am sperat că se va rezolva, dar mi-au spus deschis că veți sta acolo până îl vom găsi”.

Regretele “maniacului” rus

Korochkin regretă cel mai mult faptul că și-a lăsat copiii în singurătate, iar aceștia au fost nevoiți să trăiască cu faptul că oamenii din jurul lor îl considerau pe tatăl lor un criminal. Mai presus de toate, pentru binele lor, este important acum ca el să-și recâștige numele bun și cinstit. Singura lui vină, spune el, este că nu a fost un tată bun pentru ei. Principala sa speranță este că dosarul va fi reexaminat și că verdictul nedrept va fi anulat pe baza unor circumstanțe nou descoperite.

“Am depus o plângere la procuratură pentru redeschiderea dosarului penal pe baza circumstanțelor nou descoperite. Presa a publicat o declarație a victimei Irina, potrivit căreia ea nu îl consideră pe Korochkin vinovat, dar nu a spus acest lucru în instanță. Iar acum este, în esență, o retractare a mărturiei ei. Și, în sfârșit, cinci crime similare nerezolvate de la reținerea lui Korochkin”, susține Dmitrii Krivosheev, avocatul lui Korochkin. În orice caz, condamnatul va fi eliberat anul viitor și se va întoarce la copiii săi.