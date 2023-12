Crina Pintea, interviu în lacrimi la finalul CM: ”Simțim foarte multă durere”

Echipa națională de handbal feminin a României , în ciuda victoriei în fața Poloniei, scor 27-26, în ultimul meci din grupa principală de la Campionatul Mondial.

Interviu emoționant al Crinei Pintea la finalul CM

Imediat după încheierea de la CM, Crina Pintea a izbucnit în lacrimi la interviul acordat presei. Pivotul naționalei României a fost marcată de faptul că ”tricolorele” au ratat șansa de a se lupta pentru un loc la Jocurile Olimpice de vara viitoare.

”Mă simt bine. Cred că am fost foarte aproape, dar în același timp foarte departe de ceea ce ne doream noi. Sunt mândră de felul cum ne-am luptat în aceste două meciuri, cu Japonia și cu Polonia. Sunt mândră de felul în care ne-am luptat și cu Germania, cred că puțină luciditate și astăzi eram acolo unde cred că eu că ne-ar fi fost locul.

A mai trecut un an și simțim foarte multă durere chiar dacă cumva se vede altceva. Toate suntem aici pentru că iubim sportul ăsta și că punem foarte mult suflet în ceea ce facem. Cred că toate, de la cea mai mică la cea mai mare, ne-am dorit foarte mult să intrăm în primele 8 și să avem parte de un turneu preolimpic.

Este visul fiecărui sportiv, asta mi-am dorit de când am făcut eu primii pași în handbal la echipa națională. Am zis cumva la 22 de ani că e timp, au trecut vreo 11 ani de atunci și se pare că timpul nu mai e de partea noastră.

Ne doare pe toate și ce pot să spun este că îmi doresc ca fiecare de acum încolo să muncească pentru visul lui și să profite la maxim dacă are o șansă, pentru că timpul trece și nu se mai întoarce”, a declarat în lacrimi Pintea.

Regrete uriașe pentru eșecul cu Germania

”Dezamăgirea este extrem de mare. Nu știu cum să vă spun, eu am mai trecut prin asta și nu doar eu, mai sunt fete care au trecut prin asta și tot la fel au spus că doar câteva lucruri au făcut diferența. În sport spui că cineva pierde, cineva câștigă, se pare că noi cam pierdem în ultimii ani.

Noi ne-am dorit extrem de mult, pe noi ne doare cel mai mult, noi suferim cel mai mult chiar dacă se vede altceva. Apoi cei apropiați nouă, oamenii care sunt alături de noi știu cât de mult ne-am dorit și cât de mult ne dorim să ne atingem obiectivele pentru că de aceea venim la echipa națională.

Dacă stăm să ne gândim am întâlnit Danemarca și toată lumea știe cine e Danemarca. Ce regretăm este Germania și timpul nu-l mai putem întoarce, nu avem ce să facem. Am, bătut Japonia, eram calificate acum. A fost vorba de câteva lucruri care au făcut diferența și aia a fost.

Toate lucrurile astea ne dor pentru că nu am putut să aducem norocul de partea noastră. Danemarca e Danemarca, ne-a dat câte goluri ne-a dat, plus că domnul profesor a schimbat echipa pentru că a vrut să ne odihneacă pentru meciul cu Germania și s-a întâmpla cum s-a întâmplat.

Nu mai putem da timpul înapoi, ce putem să facem este ca de acum înainte toată lumea să strângă rândurile și să se gândească foarte serios la ceea ce înseamnă echipa națională”, a completat ea.

Neagu, absență vitală

Crina Pintea este de părere că naționala României ar fi arătat mult mai bine și chiar ar fi fost calificată în sferturile de finală dacă o avea pe Cristina Neagu la capacitatea sa maximă.

”Faptul că Cristina Neagu nu a putut să fie alături de noi a fost o pierdere foarte mare pentru echipa națională. Și vreau să o spun foarte clar să nu uităm cine este Cristina Neagu și să nu uităm câte sacrificii a făcut pentru echipa națională și pentru handbal, sportul ăsta pe care îl iubește atât de mult.

Eu sunt recunoscătoare că am avut anii ăștia și că am fost aproape de ea. O să ne uităm și o să tânjim, o să suferim pentru că o să ne fie foarte dor de jocul ei. Da, acum chiar ne-a lipsit Cristina. Dacă ea ar fi fost aptă poate lucrurile ar fi stat altfel.

Indiferent că era în teren sau că era pe margine este un lider și ne-ar fi ajutat extrem de mult. Eu nu mai am 20 de ani, nu știu dacă voi mai prinde următorul ciclu olimpic. Eu trăiesc pentru sportul ăsta, dar nu știu ce o să fie”, a spus pivotul naționalei.

Sacrificii uriașe pentru a juca împotriva Poloniei

”Rolul de căpitan nu este… Îmi place foarte tare să adun fetele, dar adevăratul lider la echipa națională a fost Cristina și încă este Cristina. Apreciez foarte mult că în lipsa Cristinei am fost eu numită lider sau căpitan.

Eu nu m-am simțit așa, am făcut tot ce am putut eu cu sufletul și am încercat să adun fetele cum am putut eu mai bine, așa cum am știut eu mai bine. Nu vreau să zic mai multe că iar sunt eu aia sinceră și…

După meciul cu Japonia aproape că nu puteam să merg pentru că eram lovită la ambele picioare, dar nu m-am antrenat ieri, am venit și am jucat. Cam așa s-a desfășurat. Am stat și am făcut tratament, masaje și gheață pentru a fi aptă astăzi, aici. Asta sunt eu. Iubesc sportul ăsta atât de mult, păcat că…

Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi că ne susțin și că trăiesc cu inima acest sport. Și vreau să le mai spun și celor care văd mai puțin partea frumoasă din ceea ce facem noi că mă bucur că le-am dat cumva sens în perioada asta”, a încheiat Crina Pintea.