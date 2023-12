România – Polonia, în grupele principale la CM de handbal feminin. Ultimul dans al „tricolorelor”

Meciul România – Polonia are loc luni, 11 decembrie, de la ora 20:45, în cadrul etapei a 3-a, ultima, a grupelor turneului final al CM de handbal feminin. Din păcate, pentru JO de la Paris 2024.

Unde se joacă meciul România – Polonia, în grupele principale la CM de handbal feminin

Întâlnirea România – Polonia se dispută luni, 11 decembrie, de la ora 19:00, în locul unde tricolorele au fost ca acasă, jucând toate partidele din prima fază a grupelor precum și pe cele din grupele principale. Este vorba despre sală unde vor avea loc și cele două semifinale și apoi finalele CM 2023.

La începutul turneului, naționala noastră a avut o susținere consistentă din partea fanilor români, care au sperat mult într-un traseu cât mai lung al fetelor noastre la acest turneu final. Apoi, după eșecul decisiv cu Germania, numărul fanilor s-a rărit considerabil, o situație care a arătat dezamăgirea celor veniți din diferite colțuri ale Europei.

Cine transmite la TV partida România – Polonia

Partida România – Polonia se joacă luni, 11 decembrie, de la ora 19:00 în arena Jykse Bank Boxen din orașul danez Hernning, și va fi transmisă pe micile ecrane pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Regretele pentru ratarea sferturlor au devenit și mai mari după ce „tricolorele” au reușit să învingă destul de clar Japonia imediat după eșecul cu Germania. Nu puține sunt vocile care susțin că jocul echipei noastre devenind mult mai rapid.

Ce jucătoare lipsesc din confruntarea România – Polonia

Un singur meci s-a aflat pe teren la acest turneu final vedeta Cristina Neagu, tocmai în cel mai important pentru lupta de calificare în sferturile de finală, cel cu Germania și tocmai acela a fost pierdut. După partida cu Germania, Cristina a revenit la programul de pregătire separată, semn că de fapt a fost forțată de staff-ul tehnic să joace acel meci, deși nu era nici pe departe complet refăcută.

În plus, și foarte mulți oameni din lumea handbalului susțin acest lucru, fără Neagu jocul României a fost mult mai bun, în sensul în care viteza de joc a fost net superioară, iar fluența paselor a fost mult mai mare. Neagu a fost un mare star, dar acum a ajuns la apus de carieră și chiar dacă vrea nu mai poate nici măcar pe jumătate din ceea ce făcea înainte plus că toate mingile trebuie să treacă pe la ea și astfel frânează mult jocul. O altă jucătoare care va lipsi, după ce s-a accidentat cu Japonia, este pivotul Crina Pintea.

Cote la pariuri la jocul România – Polonia

Pentru casele de pariuri, România ar urma să încheie cu o victorie prezența la acest turneu final de CM, la care dacă am fi învins Germania, pe care am condus-o la trei lungimi la pauză, probabil că am fi avut o amintire foarte frumoasă despre noua echipă națională a țării noastre. Cota la victorie este de 1,45 pentru „tricolore”, față de 3,80 pentru Polonia. Șansă dublă 1X are cotă 1,28, iar șansă dublă X2 ajunge la 2,90.

Cinci este numărul meciurilor oficiale directe, două la EURO, trei la Mondiale iar bilanțul arată o diferență în favoarea fetelor selecționerului Florentin Pera. România are patru victorii, două la CM și două la EURO și a pierdut doar la Mondialul din 2013. În 2015 am învins clar, la nouă goluri, cucerind medalia de bronz.