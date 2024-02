Cătălin Busi nu l-a eliminat pe Florinel Coman în FCSB – FC Botoșani, scor 3-2, iar decizia arbitrului a stârnit multe opinii la sfârșitul confruntării. Cristi Balaj spune că starul „roș-albaștrilor” nu trebuia să vadă cartonașul roșu și consideră că „centralul” din SuperLiga a luat decizia corectă.

Cristi Balaj a dat verdictul la faza la care s-a cerut „roșu” la Florinel Coman în FCSB – Botoșani. „Sunt convins”

Trei cartonașe roșii s-au arătat în FCSB – FC Botoșani, iar Cătălin Busi putea să îl elimine un jucător pentru a patra oară pe Arena Națională. , însă a scăpat doar cu un cartonaș galben.

Cristi Balaj a intervenit la FANATIK SUPERLIGA și a analizat fază în care Florinel Coman putea să fie eliminat. Fostul arbitru FIFA consideră că Busi a luat decizia corectă acordându-i doar cartonașul galben internaționalului român cu FC Botoșani.

„Având în vedere că am câștigat este o etapă bună, chiar dacă a câștigat FCSB. Era greu să emită pretenții FC Botoșani. Au fost corecte toate cele trei eliminări. Atunci când un jucător are o situație evidentă de a înscrie, se face poză în momentul contactului, în momentul greșelii comise de apărător.

Se ia în calcul șansa de a controla mingea, distanța față de poartă, poziția celorlalți jucători și toate aceste lucruri conform recomandărilor internaționale și nu numai, eliminarea este obligatorie. Consider că galbenul a fost suficient.

Nu a existat violență, a îmbrăcat mai mult o formă de comportament nesportivă. Trebuie să existe violență în asemenea momente, deci a fost vorba de o frustrare. La ce am văzut atac cu talpa (n.r. la Darius Olaru), cu o anumită intensitate, contează foarte mult viteza contactului care a existat”, a declarat președintele de la CFR Cluj.

„Nu am înțeles reluările, existau mult mai clare”

Cristi Balaj susține că reluările pe care Cătălin Busi le-a văzut la faza eliminării lui Darius Olaru nu au fost printre cele mai bune, iar decizia a fost mult mai greu de luat. .

„Nu am înțeles reluările care au fost prezentate arbitrului pentru că existau reluări mult mai clare la televizor. Din ce am sesizat pentru că nu am convingerea clară că arbitrul nu a văzut reluările pe care le-am văzut la televizor. Am văzut că i-au prezentat un cadru mai larg de la distanță și i-a fost greu probabil să își spună un punct de vedere.

Reluarea din spatele porții există un plan mai apropiat, chiar și din lateral. Indică clar că atacul a fost făcut cu ambele picioare și a existat o vitează. Dacă vedem faza cu viteză normală vom vedea și viteza atacului”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, doar pe , în fiecare zi de luni, marți și vineri,

