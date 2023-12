Cristi Balaj a vorbit despre prețul transferului lui Krasniqi de la CFR la FCSB, negociat de cei doi patroni la Fanatik SuperLiga

Asta, pentru că cei de la CFR nu ar fi dispuși să se despartă de kosovar pentru 300.000 de euro, cât ar fi dispus Gigi Becali să ofere, cel puțin la nivel declarativ. Inițial, patronul celor de la FCSB a anunțat că e dispus să plătească pentru Krasniqi atât cât a plătit și Neluțu Varga atunci când l-a adus la CFR, însă pentru fotbalist ar fi existat deja oferte de mai multe milioane de euro.

Cristi Balaj a vorbit despre prețul transferului lui Krasniqi de la CFR la FCSB

”La noi orice jucător e de vânzare, atunci când primim preț corect, că e vorba de Rapid, FCSB, Universitatea Craiova. I-am întărit și pe cei de la Rapid, înainte de a începe campionatul. Noi vorbim de optimizare. Gândim diferit, față de cei de la FCSB.

Nu știu în ce măsură are posibilități domnul Gigi pentru a-l lua pe Krasniqi. Înainte se face o ofertă, apoi discuții”, și-a început discursul Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

”1 milion așa? Sub 1 milion nu-l dați?”, a replicat Horia Ivanovici. Vestea proastă a venit imediat din partea lui Balaj, care a anunțat că nu se pune problema ca Ermal Krasniqi să plece de la CFR pentru o sumă sub 1 milion de euro: ”Tu ai darul de a face emisiunea să fie urmărită. Sub 1 milion? Nu!”. În discuție a intervenit și Vivi Răchită, care a lansat o ipoteză șoc, glumind: ”De unde știm că Neluțu Varga nu plătește clauza lui Florinel? A zis că ia doi mijlocași și trei atacanți”.

Transferul lui Krasniqi de la CFR la FCSB, intermediat de Horia Ivanovici

Înainte ca președintele celor de la CFR Cluj să intre în direct, Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, intermediase transferul lui Ermal Krasniqi de la CFR Cluj la FCSB. Totul a început cu o declarație a lui Gigi Becali, în direct: ”CFR-ul e echipă puternică. Îmi place ăla, care de ce mi-era mie frică, n-au jucat cu el. Din stânga ăla cu viteză. (n.r. Krasniqi?).

A intrat, dar n-a jucat în viteza lui. Dacă mă pui să aleg un jucător de la ei, primul îl aleg pe ăla, Krasniqi. Ăla e cel mai bun al lor, părerea mea. Dacă nu-l vrea și nu joacă cu el, să mi-l dea mie. Sună-l pe Neluțu”. Deși părea o glumă inocentă marca Gigi Becali, patronul celor de la CFR Cluj a intervenit și i-a transmis lui Horia Ivanovici termenii și condițiile cedării lui Krasniqi.

”Am o bombă! Hopa! Am vorbit cu Neluțu Varga. Mi-a scris așa: spune-i domnului Becali să facă oferta! Eu vorbesc serios, nu fac glume acum. I-am zis toată povestea. Să facă oferta, doar atât îi spun fotbaliștii buni costă, discutăm, să-mi facă o ofertă pentru Krasniqi”, a transmis ulterior Horia Ivanovici, cu mențiunea că fotbalistul probabil ar fi de vânzare pentru aproximativ 600.000 de euro.

