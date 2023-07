Venirea lui Andrea Mandorlini în postura de antrenor principal la CFR Cluj a adus o serie de modificări în staff-ul ardelenilor. Fosta campioană a României , dar și de Cristi Moldovan, antrenorul cu portarii. Cristi Balaj a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că a fost certat de Anca Minteuan, soția fostului secund al clubului ardelean.

Cristi Balaj, certat de nevasta antrenorului: „Nu ești bărbat!”

, însă italianul a acceptat ca la echipă să rămână preparatorul fizic Cristian Dragotă, care a lucrat pentru CFR Cluj și în sezonul precedent. Cristi Balaj a povestit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI cum a fost certat de Anca Minteuan, soția fostului antrenor secund al ardelenilor.

Președintele clubului finanțat de Neluțu Varga a explicat cum a ajuns să-l anunțe pe Alin Minteuan despre faptul că nu-i va fi prelungit contractul, deși se afla la o înmormântare. „Ne certau foști mari jucători, ne certau nevestele lor că de ce i-am dat afară, dar de fapt noi nu am prelungit contractul. Mă certau că de ce n-am plecat de la înmormântare. Eram lângă mormântul mătușii mele care m-a crescut și nu am vrut să-i spun în față că nu-i prelungim contractul.

(n.r. Cine ți-a zis asta, la ce jucător?) La Minteuan (n.r. Alin). Eram la înmormântare la Baia Mare, aveam ochii în lacrimi, eram lângă mormântul mătușii care m-a crescut și m-a sunat Bilașco, a insistat o dată, de două ori, de cinci ori. Mi-a comunicat în cele din urmă că Mandorlini și-a făcut staff-ul și Alin Minteuan nu a fost ales.

Urma să-i expire contractul peste 5-6 zile lui Alin Minteuan și m-a rugat să-l anunț eu. Am spus că-l anunț a doua zi, dar atunci era plecarea în cantonament. Nu cumva să vină omul cu bagajele făcute și să se întoarcă acasă cu ele. M-am dat deoparte, supărat fiind, și mi-am cerut scuze în repetate rânduri că-i spun prin telefon și că nu sunt în fața lui.

I-am spus: ‘Aș fi preferat să fiu lângă tine acum și nu la un cimitir’. (n.r. ți-a zis doamna Minteuan că nu ești bărbat) Da, mi-a spus că nu sunt bărbat că nu i-am spus în față”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Am avut intenții bune. În final am fost biciuit”

Cristi Balaj a fost rugat de colegii săi să-l anunțe pe Alin Minteuan despre plecare, pentru că președintele lui CFR Cluj avea o relație excelentă cu fostul jucător al ardelenilor. Deși a avut intenții bune, Cristi Balaj a fost luat pe sus.

„L-am invitat a doua zi să vină să salute băieții că pleacă în cantonament și să discutăm. A refuzat. N-am fost suficient de bărbat să-i spun în față, eu de fapt fiind doar porumbelul acela care a transmis mesajul și cum să spun… E atât de valoros soțul ei. Eu confirm și chiar am avut o afinitate față de el încât îi făceam cafeaua în fiecare zi. O să-l servesc cu o cafea când o să mă întâlnesc. Nu mi-e jenă. Și mie îmi fac cafeaua.

Eu eram supărat pe colegii mei că nu anunță ei. Ei de ce m-au rugat pe mine? Pentru că eu am fost de fiecare dată cel care l-a susținut pe Alin și am încercat să-l păstrăm. L-am rugat pe Dan Petrescu să-l ia pe lângă el că renunțaseră la echipa a doua când am venit eu. L-am rugat pe Dan Petrescu să-l ia lângă el. Ei știau că eu sunt cel care încercam să-l promovez și să-l susțin. Într-un final am fost biciuit.

Mă rugase cineva să-i spun despre soarta lui pentru că există o echipă unde ar putea să fie principal. Nu cumva din cauza a 15 minute sau a unei ore, zile să piardă un posibil contract. După ce ai activat atâta timp la CFR Cluj și ai fost secund și principal, chiar meriți să primești șansa de a antrena din postura de principal. Am avut intenții foarte bune. Ne asumăm. Sunt președinte și îmi asum. Chiar dacă intențiile mele au fost bune”, a încheiat Cristi Balaj.

