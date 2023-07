Cristi Balaj confirmă Fanatik: „Nu e normal barajul între locul 3 și locul 10!”

FANATIK din SuperLiga 1 va veni cu o modificare importantă, și anume că ultimul loc de Conference League nu va mai fi decis de un baraj între o echipă din play-off și o echipă din play-out.

Cristi Balaj confirmă Fanatik în legătură cu barajul pentru cupele europene

despre barajul pentru cupele europene, care nu va mai exista din noul sezon de SuperLiga 1, explicând și cum va fi premiată echipa de pe locul șapte:

„Mai sunt cluburi care vor să fie baraj, dar când s-a discutat despre mărirea numărului jucătorilor de rezervă de la 9 la 12, nu au fost de acord, pentru că trebuie să suplimenteze.

Am solicitat mărirea numărului de la 9 la 12, pentru că echipele duc în cantonament un portar în plus, un jucător în plus. A fost problema cu COVID-ul înainte, pot exista și accidentări”.

„Eu am spus să dăm câte 20.000 de euro pentru locul 7!”

„În plus, e neplăcut să trimiți jucătorii în tribună, îmbrăcați în echipament, și să nu stea pe bancă. E neplăcut! Nu e bine să fie o echipă care termină pe locul 3 și să joace un baraj cu echipa de pe locul 10.

Se poate să ai jucători indisponibili, am avut cu 20 de meciuri mai multe decât FC U Craiova, nu e corect din punct de vedere fotbalistic.

Prinzi o zi bună, beneficiezi de oboseala adversarilor și ajunge echipa de pe locul 10 să joace în cupele europene”, a , la TV .

„Nu noi am fost cu inițiativa. Cei de la Craiova au propus ca cei calificați în play-off să renunțe la câte 100.000 de euro și să se împartă la locul 7 și locul 8.

Eu am spus să punem câte 20.000 de euro pentru locul 7. Motivul pentru care am dat această soluție, este pentru a exista o miză”, a mai spus președintele CFR-ului.