Cristi Balaj pune tunurile pe rivalii de la FCSB. Mesaj ferm pentru Mihai Stoica: „Regulamentul Comisiei de Disciplină nu permite așa ceva”

„Săgețile” lansate de Mihai Stoica la adresa campioanei CFR Cluj nu rămân fără ecou. Prin vocea președintelui Cristi Balaj, ardelenii solicită intervenția Comisiei de Disciplină a FRF.

Cristi Balaj răspunde ironiilor venite din partea rivalilor de la FCSB

Fostul arbitru internațional s-a arătat deranjat de această situație, precum și de faptul că membrii Comisiei nu s-au sesizat după comentariile făcute de rivali în legătură cu antrenorul, respectiv jucătorii formației sale.

„Toate echipele care luptă pentru câștigarea campionatului au la rândul lor partide grele, dar noi trebuie să vorbim de echipa noastră și să fim ponderați. E o chestie de educație, civilizație și respect față de adversari. Din păcate, observăm că s-a vorbit foarte mult de Dan Petrescu. Noi nu ne permitem să vorbim despre antrenorii sau jucătorii echipelor adverse.

Nu este corect să fie încurajați, iar Comisiile de Televiziune să privească cu nepăsare sau anumite televiziuni să-i plătească să vorbească despre CFR Cluj. Nu este corect să vorbești și să ai anumite expresii jignitoare, ironice la adresa adversarelor, pentru că noi la rândul nostru suntem un model de comportament față de adversarele noastre” declarat Cristi Balaj la .

„Regulamentul Comisiei de Disciplină nu permite așa ceva”

De asemenea, președintele campioanei i-a transmis un mesaj cât se poate de ferm omologului său de la FCSB, Mihai Stoica: să nu-i mai ironizeze în direct la TV pe și elevii săi.

„Este doar o rugăminte pe care o am pentru Mihai pe care îl prețuiesc și nu am cum să neg prietenia pe care o am cu el, atât cât este. Nu ar fi corect nici din partea noastră să vorbim despre antrenorul de la FCSB sau despre jucătorii echipei FCSB și să facem comparații.

Nu cred că ar fi potrivit ca persoane de la alte echipe să vorbească despre jucătorii de la CFR Cluj, să-i ironizeze sau să-i compare cu alți jucători. Este o formă de respect pe care trebuie s-o avem unii față de ceilalți. Regulamentul Comisiei de Disciplină e foarte clar, nu permite așa ceva. Nu este normal ca un reprezentant al unui club să vorbească despre adversarii din competiție”, a adăugat Balaj.

CFR Cluj nu se teme că l-ar putea pierde pe Omrani: „Are o relație bună cu Dan Petrescu”

Chestionat cu privire la , ca replică pentru modul în care CFR i l-a „furat” rivalei pe Cristian Bălgrădean, fostul arbitru a dezvăluit că atacantul francez are o relație specială cu Dan Petrescu și nu intenționează să plece de la Cluj.

„Ofertele nu se fac prin ziare. Am văzut că s-au făcut unele comentarii legate de transferul lui Bălgrădean la CFR. În cadrul clubului nu mai există persoanele care au participat la acel transfer și modul de lucru este total diferit. Am procedat corect cu Braun și Roger, o vom face în continuare.

Omrani are o relație bună cu Dan Petrescu, el știe să-l motiveze, ei chiar își petrec după-amiezile împreună, merg la piscină, fac recuperare. Omrani se simte foarte bine la Cluj. Sunt convins că dacă Dan Petrescu va ajunge la un club mare, Omrani va fi printre jucătorii pe care îi va dori acolo”, a conchis Cristi Balaj.