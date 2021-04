Cristi Balaj, prima reacție după acuzele lui Alex Ioniță: „Părea sincer când a depus mărturie”. Ce dezvăluie Victor Becali. Update

Acuzat de jucătorul Alex Ioniță că a făcut presiuni asupra sa pentru a-și recunoaște vinovăția în cazul de dopaj de la Astra Giurgiu, Cristian Balaj, președintele ANAD, a oferit o primă reacție, precizând că totul s-a făcut cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Victor Becali, despre scandalul de dopaj al lui Ioniță: „Nu a fost supus niciunei presiuni”

UPDATE, 7 aprilie, ora 18:15 / Victor Becali a intervenit și el în scandalul de dopaj în care este implicat Alexandru Ioniță. Acesta a dezvăluit ce a discutat cu președintele ANAD, Cristi Balaj, în biroul căruia a fost împreună cu fotbalistul Astrei.

„Scandalul a fost în septembrie și asta (n.r: vizita lui Ioniță la ANAD) a fost prin februarie cred. El nu se ducea la comisie și nici avocatul. El a vorbit cu Dragoș Sârbu (n.r.: directorul firmei de impresariat a fraților Becali) și cu Narcis Răducan, nu știu cu cine a mai vorbit.

Și Dragoș, nefiind în București, m-a rugat pe mine să vorbesc cu el, am luat legătura cu Cristi Balaj, care ne-a primit. A venit și o doamnă și am stat acolo de vorbă vreo jumătate de oră. Balaj și doamna l-au sfătuit că, dacă e adevărat ce le-a declarat ofițerilor la Ploiești, să se prezinte în fața comisiei și să spună adevărul. Atât. Nu a fost supus niciunei presiuni

Mă surprinde că mi-a dat telefoane după aia și mi-a mulțumit. Dar eu i-am spus că el e major și el poate decide. Nu a făcut nimeni nicio presiune asupra lui. Dacă vrea să îți schimbe declarația, e dreptul lui, dar nu trebuie să spună minciuni, să spună că a făcut cineva presiuni. Ce interes avea Balaj să facă presiuni? A vorbit cu doamna aceea care i-a spus același lucru.

Avocatul care îi reprezenta pe ei reprezenta și clubul Astra. Și nu se prezenta la termen. Am încercat să merg cu el, să discut. Poate eu am greșit că m-am dus la Balaj. Am o relația de respect, dar omul a fost cât se poate de corect.

Ofițerilor le-a spus ceea ce a făcut că a făcut două flacoane din alea sau ce a făcut. Cam același lucru și la ceilalți doi jucători. La câteva zile după ce am fost la Balaj, el a fost invitat la un coleg al vostru. Și am citit și eu, nu știu. Atunci nu au făcutr presiuni și acum au făcut?

Eu nu cred că Astra ar trebui să fie implicată, că nu are nicio vină. Dacă regulamentul ăsta este, ok, am înțeles.

Eu nu am mai vorbit cu el de atunci, de la două-trei zile după ce am fost cu el acolo. Doar m-am dus cu el, e un om pe care îl cunosc de mai mult timp. Eu am întrebat care e pedeapsa și Balaj a zis că poate lua până la 4 ani.

I-am spus: ‘Alex, dacă te duci în fața oricărei instanțe și recunoști, se știe că întotdeauna beneficiezi de clemență. Și poți să mai stai așa cum ai stat și până acum. Dacă îți dă 4 ani, trebuie să te apuci de altă meserie, nu poți să te antrenezi cu nicio echipă, la nicio bază sportivă, ci pe câmp, undeva’.

Nu i-a spus nimeni ce să declare. Oamenii s-au comportat bine, a fost o discuție foarte lejeră. Eu țin minte foarte bine discuția. Nu i-a spus să zică că a luat două flacoane. Eu așa știu, că cei doi au declarat la fel, nu a fost niciun fel de presiune. Dacă greșesc, îmi cer scuze”, a declarat Victor Becali, la Digi Sport.

ȘTIRE INIȚIALĂ, 7 aprilie, ora 16:52 /

Kehinde Fatai, Takayuki Seto și Alexandru Ioniță, fotbaliști la prim-divizionara Astra Giurgiu, au fost suspendați de ANAD în luna septembrie 2020 după ce au fost prinși că-și injectau în vene substanțe și minerale într-o cantitate ce depășea normele admise de regulamentele antidoping internaționale.

Ulterior acestei decizii, Alex Ioniță și-a recunoscut în primă instanță vinovăția, pentru a primi clemență, dar apoi s-a răzgândit și a retractat totul, printr-o scrisoare adresată Comisiei de Audiere.

Cristi Balaj răspunde acuzațiilor aduse de Alex Ioniță. „Jucătorul a ales să depună mărturie și a părut a fi sincer”

Alex Ioniță l-a acuzat pe Cristi Balaj, președitele ANAD, că a făcut presiuni mari asupra sa pentru a-și recunoaște vinovăția în scandalul de dopaj de la Astra, ba, mai mult, susține ar fi scris după dictare unele pasaje din declarația depusă la dosar.

Cum era și normal, Cristian Balaj s-a apărat în fața acuzațiilor aduse de Ioniță și a precizat că jucătorul a făcut din proprie inițiativă acele declarații de recunoaștere a vinovăției, toate procedurile desfășurându-se cu respectarea reglementărilor în vigoare.

„Am aflat din presa de astăzi despre o nouă declarație a jucătorului Alexandru Ioniță cu privire la situația în care este implicat alături de alți doi sportivi de la echipa de fotbal Astra Giurgiu. În calitatea mea de președinte al Agenției Naționale Anti-Doping doresc să fac următoarele precizări:

În discuția pe care am avut-o cu jucătorul, când a venit la ANAD, acesta mi-a mărturisit că ceea ce a declarat colegilor ofițeri anti-doping în cadrul investigației din luna septembrie 2020 este real, motiv pentru care i-am făcut singura recomandare pe care o am la dispoziție ca președinte, adică să respecte prevederile legale, respectiv să se prezinte la convocările Comisiei de audiere și să spună adevărul. Precizez că jucătorul a fost informat cu privire la prevederile legale aplicabile în astfel de cazuri.

Poziția mea în legătură cu articolele apărute astăzi în spațiul public pe tema declarațiilor jucătorului Alexandru Ioniță. Publicată de Cristian Balaj pe Miercuri, 7 aprilie 2021

Sportivul a venit însoțit de Victor Becali, cel care i-a subliniat faptul că, major fiind, este decizia lui și că, având în vedere că există riscul sancționării de până la patru ani, trebuie să facă o alegere asumată și în cunoștință de cauză.

Jucătorul a ales să depună mărturie și să confirme ceea ce a relatat colegilor mei, în cadrul investigației din septembrie 2020. Ulterior, a avut numeroase apariții în spațiul public în care a oferit amănunte în legătură cu această vizită și din speța în derulare, poziții ce păreau sincer asumate.

În rolul meu de președinte al ANAD și alături de colegii mei din instituție rămânem în continuare la dispoziția persoanelor care activează în sport pentru a oferi informații despre domeniul anti-doping și respectarea reglementărilor în vigoare”, este comunicatul transmis de Cristian Balaj, președintele Agenției Naționala Anti-Doping.