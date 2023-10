Cristi Balaj, răspuns ironic pentru Gigi Becali: ”Unii au impresia că dacă dau bani la biserică pot spune orice”

Latifundiarul din Pipera a avut o la adresa oficialului din Gruia, fiind nemulțumit de faptul că acesta a spus la FANATIK SUPERLIGA că vicecampioana României a fost în startul sezonului.

Cristi Balaj, replică acidă pentru Gigi Becali

”Dacă Balaj a spus așa ceva, înseamnă că e nebun, nu mai are discernământ. Trebuie dus undeva la spital! Noi am avut două penalty-uri cu U Cluj pe care le-a văzut toată lumea. Dacă vorbește așa, duceți-l la spital, să facă analize. Nu are rost să comentez mai multe despre tâmpeniile lui Balaj!”, a declarat patronul FCSB.

ADVERTISEMENT

Tocmai aceste cuvinte l-au deranjat teribil pentru Cristi Balaj, care i-a răspuns ironic lui Gigi Becali. Mai mult, președintele lui CFR Cluj a explicat faptul că afirmațiile sale au venit înaintea partidei pe care FCSB a avut-o cu U Cluj.

”Este o diferență de educație între mine și el. Unii oameni au impresia că dacă dau bani la biserică pot să spună orice. Acea declarație pe care am dat-o a fost înaintea meciului pe care o aveau cu U Cluj.

ADVERTISEMENT

M-am referit strict la cele două meciuri în care au câștigat din lovitură de pedeapsă și unde opinia specialiștilor, în emisiunile TV sau în conferința de presă de la CCA, a fost că au fost acordate eronat.

Chiar el se săturase că Andrea Compagno simulează și a cerut să fie scos din lot. Legat de faptul că aș avea nevoie de un consult medical, nu pot să spun decât că îi doresc sănătate și o spun din tot sufletul”, a spus Balaj, pentru .

ADVERTISEMENT

Ironie fină la adresa lui Becali

Oficialul formației ardelene a mai trimis o săgeată către Gigi Becali atunci când a precizat că cel mai bun aliat al celor de la CFR Cluj este chiar patronul FCSB, prin faptul că acesta se bagă peste antrenorii de la echipă.

”Eu am vorbit despre arbitraj doar că am simțit nevoia să-mi apăr clubul în momentul în care au apărut acuzele din partea lor. Departe de mine gândul să jignesc persoane sau să vin cu acuzații.

Am vrut să scot în evidență și o realitate pe care o parte a jurnaliștilor încearcă să o țină ascunsă. Aceea că se greșește doar împotriva CFR-ului. Mă opresc aici pentru că trebuie să recunosc că cel mai bun aliat al nostru a fost și este Gigi Becali. Prietenii știu de ce”, a încheiat Cristi Balaj.

ADVERTISEMENT