Gigi Becali a avut o reacție vehementă la adresa lui Cristi Balaj. Președintele celor de la CFR Cluj a declarat la FANATIK SUPERLIGA că , făcând aluzie la echipa „roș-albastră”.

Gigi Becali a luat foc după declaraţiile lui Balaj de la Fanatik Superliga: “Duceţi-l la spital!”

Duelul pentru titlu dintre FCSB și CFR Cluj a prins din nou contur după ce ardelenii au turat motoarele și au venit la un singur punct în spatele liderului. Formația din Gruia, prin vocea lui Cristi Balaj, l-a contrat pe .

Patronul vicecampioanei a izbucnit și a venit cu o replică dură pentru oficialul „vișiniilor”. „Dacă Balaj a spus așa ceva, înseamnă că e nebun, nu mai are discernământ. Trebuie dus undeva la spital!

Noi am avut două penalty-uri cu U Cluj pe care le-a văzut toată lumea. Dacă vorbește așa, duceți-l la spital, să facă analize. Nu are rost să comentez mai multe despre tâmpeniile lui Balaj!”, a declarat Gigi Becali, conform .

Cristi Balaj, contre pentru Gigi Becali: „Noi n-am câştigat meciuri din penalty-uri eronate!”

CFR Cluj a câștigat meciul restanță cu Sepsi din etapa a 5-a, scor 3-0. Grație acestui succes, formația lui Andrea Mandorlini s-a apropiat la un singur punct de liderul FCSB. Cristi Balaj a negat orice fel de acuzație și i-a „înțepat” pe rivali.

“Faptul că unii țipau, strigau și creau presiune contra arbitrilor. S-a și demonstrat că nu reușesc să facă față. Așa că am încercat să contrabalansez balanța. Atunci când am considerat că există argumente, chiar dacă ele au fost în dezavantajul nostru, am recunoscut ca dacă e ținere trebuie penalty la meciul cu Petrolul.

Am încercat de fiecare dată să scot în evidență că lucrurile nu sunt chiar așa cum le prezintă unii, care, subiectiv, crează o presiune artificială asupra arbitrajului. Avem acea meteahnă de a face presiune asupra arbitrilor.

M-am trezit intrând în acest joc total neplăcut. Nu e potrivit să vorbim atât de mult de arbitraj. Nu am făcut-o decât din dorința de a scoate în evidență că lucrurile nu stau așa cum s-au prezentat în trecut.

Nu cunosc, dar știu că am analizat dup 2016 și lucrurile nu stăteau chiar așa cum au fost prezentate de o parte a presei. Noi nu am câștigat niciun joc din penalty-uri acordate eronat”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

