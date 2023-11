Cristi Borcea, dezvăluiri despre relația cu copiii lui. De ce le face regulat teste antidrog: “Eu nu menajez”

Cristi Borcea a vorbit despre relația cu copiii lui și a dezvăluit că le face regulat teste antidrog. Omul de afaceri nu ar vrea ca aceștia să aibă probleme cu legea vreodată.

Înainte de Valentina Pelinel, fostul acționar de la Dinamo a fost căsătorit de două ori. și este foarte fericit că aceștia sunt liniștiți și se ocupă de studii și de muncă.

Cu toate că știe că sunt liniștiți, Cristi Borcea recunoaște că le face, în fiecare an, teste antidrog. Din moment ce a fost câțiva ani la închisoare, omul de afaceri își dorește ca cei nouă copii ai săi să nu aibă probleme cu legea. Acesta a avut grijă să le explice să fie atenți, oriunde s-ar duce.

“Cea mai mare responsabilitate sunt copiii. (…) Am avut șansa să am copii liniștiți, să pot să discut cu ei și am avut șansa, mulțumesc lui Dumnezeu, să nu am nicio problemă cu niciunul.

Foarte important. Așa i-am educat, dar să știi că și alți copii au fost educați și crescuți, depinde de ce vrea fiecare copil. Le-am explicat, voi trebuie să învățați.

Cu băutura eu n-am fost, n-aveți voie. Cu drogurile, dacă ați venit, eu sunt primul care am fost la pușcărie și vă dă în primire și acolo este singurul loc unde puteți să vă faceți bine.

Eu nu menajez, eu de două trei ori pe an iau din alea de test și le fac eu testele. Eu am copii cuminți, dar poate le pune în pahar. Le-am explicat, nu beți, unde vă duceți, deschideți voi sticla. Pentru că vă știe copilul lui Borcea și v-a curățat, v-ați nenorocit.

Eu îmi doresc, pe Coco și pe Patric, că ei au permis, toate patrulele de Poliție să-i oprească și să le facă testul, pentru că nu vezi ce se întâmplă peste tot, nu numai în România”, a declarat omul de afaceri în .

Cu ce se ocupă copiii lui Cristi Borcea

Cristi Borcea se mândrește cu copiii lui, care au rezultate foarte bune la învățătură. Doi dintre aceștia studiază și se ocupă de afaceri, în același timp.

“Am copii extraordinari care n-am avut probleme cu ei, o am și pe Caroline care e la British și învață foarte bine, are 17 ani, face acum în ianuarie.

Fetele sunt la grădiniță, chiar lângă noi acasă, Coco este la facultate și se ocupă și de afaceri, Patrick este și el la facultate și se ocupă și de afaceri”, a mai spus Cristi Borcea.

Patrick, Melissa și Angelo sunt copiii lui Cristi Borcea din prima căsnicie, cea cu Mihaela Borcea. Împreună cu Alina Vidican, fostul acționar de la Dinamo are doi copii, George Alexandru și Gloria.

De asemenea, afaceristul are o fiică și cu avocata Simona Dana Voiculescu, Andreina Carolyn Christine. Cu , omul de afaceri are trei copii, Milan, Indira Maria și Rania Maria.