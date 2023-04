Cristi Mitrea, concurent la Survivor România? Sportivul îl provoacă, pe față, pe Kamara: „L-aș chinui puțin”

Cristi Mitrea a devenit polițistul rău de când comentează evoluția concurenților de la Survivor România, în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Fostul luptător profesionist și-a deschis sufletul pentru FANATIK, așa cum n-a mai făcut-o niciodată, dezvăluind că se vede pe viitor concurent în show-ul de la PRO TV.

Cristi Mitrea, despre Survivor România și Kamara! Ce se întâmplă între el și Alexandra Gog

Mitrea a vorbit despre relația specială pe care o are cu Alexandra Gog, colega de la măsuța lui Măruță, cu care pare să aibă destul de multă chimie. Fostul concurent de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” a răspuns celor indignați de faptul că se ia destul de tare de participanții de la și a recunoscut, totodată, de ce s-a sărutat cu Ruxi în show-ul câștigat anul trecut de

Mitrea ne-a spus și ce părere are despre , având în vedere că se pricepe la acest sport. În opinia sportivului, galele în care vedete și pseudo-vedete se bat sunt niște glume proaste!

Cristi Mitrea nu revine în ring: „Mi s-a cam dus timpul”

Salut, Cristi! Luptător de profesie și o prezență tot mai frecventă pe micile ecrane! Cum a fost trecerea de la sport la showbiz?

– Fost luptător profesionist! Nu am mai luptat, din păcate, de 4 ani, din cauza unor accidentări, și sincer “mi s-a cam dus timpul” (râde, n. red.). Am 42 de ani, am început de 2 ani să antrenez. Mi-e greu să cred că aș reveni în circuit. Sunt tineri care vin din urmă și au nevoie de șansă.

Eu mă mulțumesc cu un meci de retragere. Și ca să răspund, trecerea a fost întâmplătoare, acum mult timp. Faza aceasta nouă, care presupune colaborarea cu familia La Măruță, este pentru mine un proiect de suflet pentru care le sunt recunoscător.

„Am primit multe lovituri de la viață: de la decepții amoroase la coborâșuri în relațiile cu prietenii”

Având în vedere cariera ta de sportiv, metaforic vorbind, care e cel mai mare pumn pe care l-ai primit de la viață și cum te-a călit? Când ai simțit că te-ai maturizat cu adevărat?

– Consider că, de-a lungul timpului, am primit mai multe lovituri de la “viață”. De la decepții amoroase, suișuri și coborâșuri în relațiile cu prietenii sau chiar și în cariera de sportiv. Știți cum e, am mai multe înfrângeri decât sutele de victorii de pe saltea, dar de acelea nu întreabă nimeni. E importantă relația cu tine.

Să fii sănătos, puternic și iscusit îndeajuns ca să găsești motivație să mergi mai departe. Sincer, cred că m-am maturizat în ultimii 3 sau 4 ani. Aproape de 40. (zâmbește, n. red.) Toate trăirile, bune sau rele sau regretabile chiar, unele, m-au făcut ceea ce sunt azi. Așezat, cumpătat, atent, responsabil, implicat..

Totul despre relația cu Alexandra Gog de la Măruță: „Ne înțelegem din priviri”

Ai devenit un personaj principal în fenomenul Survivor, în calitate de colaborator al emisiunii lui Măruță. De ce mulți dintre concurenții de la Survivor sunt indignați de opiniile tale? Joci rolul băiatului rău, polițistul rău?

– La Măruță fac echipă cu coleguța, cu Alexandra. De multe ori, da, ne ducem în strategia asta de “good cop”/”bad cop” (polițistul bun / polițtistul rău, n. red.). De cele mai multe ori, bineînțeles că mie îmi șade bine cu rolul de băiat rău (râde, n. red.).

În ceea ce-i privește pe cei indignați, îmi pare rău. Eu am avantajul că nu depind de “lumea asta”, nu e musai să fiu atent la ceea ce scot pe gură, atât timp cât nu jignesc pe nimeni în mod direct, ci doar subliniez trăsături și caractere și emit păreri proprii. Eu am “libertatea” de a fi Eu, iar asta câteodată e periculos pentru unii.

Faptul că te înțelegi bine cu Alexandra Gog a născut niște interpretări, ba unii spun că v-ați potrivit ca și cuplu! Ai privit-o vreodată în acel fel pe colega ta? Cum descrii relația cu ea?

– Cu coleguța (râde, n. red.) ne potrivim, nu? Coleguța e superbă! O ador! Ochii și zâmbetul ei… mda! Avem o relație bună profesional. Ne înțelegem din priviri. Ne completăm când e nevoie. Mă ajută enorm. Mă și tine în frâu de multe ori, când simte că explodez. Funcționăm bine împreună. Asta e tot ce pot spune momentan (râde, n. red.).

Cristi Mitrea se vede oricând concurent la Survivor România

Te-ai vedea participând la Survivor, având în vedere că mulți din foștii concurenți ți-au spus că trebuie să treci prin experiența asta ca să comentezi despre ei? Cum ar fi Cristi Mitrea ca și concurent la Survivor, cu plusurile și minusurile lui?

– Sigur că mă văd. Sunt sportiv de performanță. Asta ar fi partea ușoară. Partea grea, cred că, ar fi acest concubinaj forțat cu caractere diferite și situații duse la extrem, care mi-ar pune calmul și răbdarea la încercare mare. Însă întotdeauna am fost loial, de încredere, cinstit… Și un bun strateg!

Despre sărutul cu Rux la Sunt celebru și fenomenul RXF: „L-aș chinui puțin pe Kamara”

Sărutul tău cu Rux la Sunt celebru, scoate-mă de aici a stârnit niște controverse. A fost o strategie pentru concurs? De ce v-ați sărutat?

– Sărutul cu Rux a plecat din dorința de a anima emisiunea căci eram toți plictisiți. Nu se întâmpla nimic nou. Nimeni nu mai vorbea despre nimic. Ne-am gândit să le dăm ceva nou de discutat. Și a funcționat destul de bine.

Cum comentezi fenomenul RXF? Cu cine te-ai vedea în cușca MMA dintre celebrități?

– Din păcate, RXF a devenit o glumă proastă, din punctul de vedere al unui luptător profesionist care a fost printre cei care a ajutat la clădirea acestei promoții și acestui fenomen în România. Privind ca un manager, e ordinea fireasca a lucrurilor. Dai publicului ce cere. Pâine și circ. Asta se vinde. Realizezi că-ți spun Kamara?! (râde în hohote, n. red.) Mi-ar fi rușine să lupt cu cineva nepregătit! Dar l-aș chinui puțin pe domnul.

Care sunt calitățile și defectele tale? Cum ai vrea să fii reperat de cei din jur?

– Am multe și de-o parte și de alta. Defecte cred că sunt faptul că nu prea mai am răbdare cu nimic. Nu prea acord a doua șansă. Sunt vulcanic. Sunt câteodată încăpățânat. Am sigur mai multe, dar nu-mi vin acum.