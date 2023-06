Cristi Mitrea nu-l iartă pe Kamara: „Nu avea voie să facă asta”. Dezvăluiri despre relația cu Andreea Mantea

Cristi Mitrea a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre rolul pe care l-a avut pentru rubrica de la Survivor în emisiunea lui Măruţă. Spune şi după ce războiul din platou s-a mutat în vieţile personale. Şi dacă tot amintim de vieţile personale, sportivul mărturiseşte şi care este relaţia în prezent cu fiul pe care îl are cu Andreea Mantea.

Cristi Mitrea nu iartă şi nu uită. Ce face sportivul dacă îl întâlneşte faţă în faţă pe Kamara

Cristi Mitrea şi-a jucat extrem de bine rolul de poliţist rău pe care l-a avut sezonul acesta la Survivor. Atât de bine încât şi-a urcat majoritatea concurenţilor în cap. Mai puţin fetele, spune el, întrucât a avut oarecare reţineri să îşi exprime duritatea faţă de ele.

Sportivul îşi justifică totuşi prestaţia de personaj de negativ, mărturisind că, de fapt, acesta era jobul lui. dar, totodată, a mai explicat el, știa, măcar în mare, prin ce treceau Faimoșii sau Războinicii.

Cristi Mitrea, dezvăluiri de culise despre rolul poliţistului rău de la Survivor

„Nu m-am certat chiar cu toţi, cred că au scăpat fetele, îmi era ruşine să intru mai dur în ele. Acesta este rolul meu. Eu trebuie să subliniez şi trebuie să scot în evidenţă lucruri care nu mai sunt într-un nivel de bun simţ. Acolo unde se greşeşte, trebuie să punctez, să subliniez lucrul ăsta pentru că de fapt asta e natura.

Să vedem şi latura negativă, adică latura aia pe care o scoate toată presiunea. Pentru că eşti într-o presiune continuă, nu eşti obişnuit cu situaţia aceea şi atunci iese ce e mai rău din noi, sunt conştient de asta. Pot să le dau asta ca scuză, dar până la urmă, rolul nostru este altul acolo”, a mărturisit Mitrea.

Cristi Mitrea nu îl iartă pe Kamara: „A depăşit nişte limite şi s-a dus într-un atac personal”

Şi dacă pe fetele de la Survivor le-a mai menajat cât de cât, pe concurenţii de sex masculin în schimb, nu i-a iertat. În special pe Kamara. Războiul dintre ei a depăşit limitele concursului şi ambii şi-au îndreptat tunurile către vieţile personale. Şi-au aruncat reciproc săgeţi otrăvite şi n-au ratat nicio cale de atac, de la copii la cariere. Motiv pentru care Cristi Mitrea nu e dispus să ierte, dar nici să uite.

„Nu o să mă împac cu Kamara. Dacă îl văd o să îl salut şi cam atât. A depăşit un pic măsura. A vorbit şi de copil şi de cariera mea de sportiv în ideea în care nu are nicio informaţie pertinentă ca să spun aşa.

A depăşit nişte limite şi s-a dus într-un atac personal. Nu avea voie să facă asta, în mintea mea, ca om raţional şi cu capul pe umeri, la vârsta lui. Eu nu aş fi făcut asta”, ne-a spus Mitrea.

Experienţa de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” l-a ajutat să se pună în pielea concurenţilor de la Survivor

Rolul de la Survivor i s-a potrivit mănuşă lui Mitrea. Asta şi datorită faptului că şi sportivul a fost concurent într-un show similar de supravieţuire, „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Experienţa trăită tot în jungla dominicană l-a ajutat să înţeleagă mai bine concurenţii şi modul în care ei reacţionează sub presiune. Asta nu l-a împiedicat să îi pună la zid atunci când gafau şi să le scoată în evidenţă laturile negative atunci când era cazul, aşa cum el însăşi a mărturisit.

Ba mai mult, spune că participanţii de la Survivor au avut oarece beneficii faţă vedetele de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, iar jocul psihologic a fost unul mult mai dur.

„Echipele de producţie sunt aceleaşi, oamenii care lucrează sunt aceleaşi. De aceea şi spun că ceea ce am făcut în rubricile de la Survivor este un job. Înţeleg orice se poate întâmpla, orice schimbare care poate surveni minţii omului în împrejurările alea.

Un lucru pe care cred că îl aveau în plus faţă de noi, în sensul pozitiv, este că aveau acces la lumină şi la soare şi la apă. Noi nu am lumină, noi nu am avut o rază de soare.

Noi acolo unde stăteam, era un stufăriş de bambus şi erau înclinaţi în aşa fel încât să nu intre lumina. Ceea ce pe noi ne-a distrus. Psihic vorbind, a fost un joc psihologic mult mai puternic. Dacă aveam soare era mult mai linişte”, a dezvăluit sportivul.

În ce relaţii este Cristi Mitrea cu fiul său şi al Andreei Mantea: „Cine nu-şi doreşte să petreacă timp cu copilul lui?”

Cristi Mitrea nu a fost ferit de tensiuni nici în viaţa personală. Şi deşi încearcă să o ţină la distanţă de ochii curioşilor, relaţia controversată pe care a avut-o cu Andreea Mantea, nu mai este un secret pentru nimeni.

Cei doi au împreună un băieţel cu care sportivul însă, nu a reuşit să aibă relaţia de tată-fiu pe care şi-ar fi dorit-o. Nu lansează niciun atac la adresa mamei copilului, dar lasă de înţeles că Andreei i s-ar datora această lipsă de comunicare dintre el şi băieţel.

„Viaţa mea personală, de obicei, stă departe de ochii şi de urechile lumii. Cine nu-şi doreşte să petreacă timp cu copilul lui? Timpul le rezolvă pe toate”, a spus Cristi Mitrea. Și, speră el, la un moment dat, când fiul lui va fi major, va dori să își petreacă timp și cu el.

Şi dacă acum a ales să fie extrem de discret în ceea ce priveşte viaţa personală, recent sportivul dezvăluia în exclusivitate pentru FANATIK ce relaţie există de fapt, , Andreea Mantea.

„Din păcate, nu am o relație cu mama lui David, din nou. Au fost câțiva ani în care am fost aproape de copil, dar acum iarăși suntem într-o beznă totală. Știți că eu nu vorbesc despre viața mea personală, deci cam asta e tot legat de acest subiect”, mărturisea recent Cristi Mitrea.