Cristi Pulhac, savuros despre perioada Dinamo: “Am văzut un coș de gunoi și m-am pus”

Cristi Pulhac, fost fotbalist important la Dinamo, a discutat despre năzbâtiile pe care le făcea în cantonamentele echipei din Ștefan cel Mare, împreună cu Gabi Torje. Pulhac a vorbit și despre motivul din cauza căruia a stat pe un coș de gunoi, în autocarul formației.

Cristi Pulhac (36 de ani) a spus adio carierei de fotbalist în urmă cu trei ani după ce a evoluat ultima dată pentru Academica Clinceni.

În acest moment, Dinamo, formația de suflet a lui Cristi Pulhac, este pe poziția cu numărul 11 în campionatul României, cu 19 puncte acumulate după 17 partide jucate.

Cristi Pulhac a făcut dezvăluiri despre perioada petrecută la Dinamo: „Nu mai găseam dulciurile în geantă”

Fostul jucător a povestit că, în cantonamentele formației, ascundea dulciuri în cameră, împreună cu Gabi Torje, coechipierul său. Dar, întotdeauna dulciurile dispăreau. Cristi Pulhac a zis că apoi a aflat cine le-a furat.

„Eu cu Torje, în cameră, ne mai luam dulciuri, când intram în cantonament. Serios, nu mai găseam dulciurile în geantă. Bine, până la urmă ne-am prins cine ne lua dulciurile”, a spus Cristi Pulhac, pentru Antena Sport.

Mai mult, Cristi Pulhac a spus cum a ajuns să stea pe un coș de gunoi, în autocarul lui Dinamo pentru că îi era frică să nu-i ocupe locul lui Giani Kiriță.

Palmaresul lui Pulhac

„Țin minte, când m-am urcat în autocar prima dată, plecam la meci, Tyson (n.r. șoferul de la autocarul lui Dinamo) conducea, care arată la fel. Nu știam unde să mă așez, după experiența pe care am avut-o la ARO, și am zis să nu mă risc, am văzut un coș de gunoi și m-am pus acolo jos.

A venit Florentin și mi-a zis ce caut acolo. I-am zis: Florentine, unde să mă pun, că nici nu știu, dacă mă pun în locul lui Giani, nu e bine, că mă mai ia și la caterincă, îmi pierd tot moralul. Mi-a zis: Nu, mă, stai acolo. Oricum, când urcau în autocar, se uitau parcă era locul lor”, a adăugat Cristi Pulhac.

În ultimul sezon petrecut în fotbal (2016-2017), Cristi Pulhac a fost folosit numai într-un meci de cei de la Academica Clinceni. Pulhac are în palmares un titlu câștigat cu Dinamo în sezonul 2006-2007. Tot cu echipa din Ștefan cel Mare a cucerit două Cupe ale României și tot atâtea Supercupe. Pulhac a evoluat în cariera sa la formații ca Dinamo, Sportul Studențesc, Hercules, Petrolul, Aris Limassol sau Academica Clinceni. Pulhac a dezvăluit și cum a ratat un transfer la Manchester United.

