Cristi Săpunaru, anunț important înainte de Rapid – FCSB! Ce decizie a luat căpitanul giuleștenilor: „Am ajuns la un acord”

Cristi Săpunaru e pregătit de , iar stoperul le-a dat o veste bună suporterilor înainte de meci. Căpitanul „alb-vișiniilor” își prelungește contractul cu un sezon.

Veteranul din defensiva giuleștenilor își termină contractul la finalul acestui play-off din SuperLiga, iar fanii se temeau că simbolul echipei ar putea putea pleca din Giulești, .

Cristi Săpunaru a vrut să pună însă capăt zvonurile și a dezvăluit că e aproape să ajungă la o înțelegere cu Rapid: „Am discutat am ajuns la un acord. Mai aveţi un an să mă suportaţi. Contractul pe viaţă cu Rapid oricum îl am, pentru că sunt şi voi rămâne toată viaţa suporterul Rapidului, pentru că aşa m-am născut”.

Deși va împlini anul viitor 40 de ani, Cristi Săpunaru vrea să mai îmbrace tricoul Rapidului în cel mai important an din istoria clubului: „(n.r. – E aproape oficial?) Da, dar încă n-am semnat contractul. Sper să fie bine la anul, în anul centenarului, că atunci facem o sută de ani, nu acum.

Toată lumea a discutat de anul centenarului. Ăsta e anul de 99 de ani, anul centenarului va începe pe 25 iunie 2023”, a specificat căpitanul echipei lui Adrian Mutu.

Cristi Săpunaru și secretul longevității sale: „Dacă nu aș iubi fotbalul, m-aș fi lăsat de mult”

Cristi Săpunaru a explicat singurul motiv pentru care mai joacă fotbal la vârsta asta: „Iubesc fotbalul şi îmi place fotbalul. Dacă nu aş iubi fotbalul, m-aş fi lăsat de mult. Mulţi fotbalişti s-ar fi lăsat de mult.

E o chestie pe care o facem de mici, care ne-a ajutat în viaţă şi n-am cum să mă las de aşa ceva încă”, a concluzionat jucătorul, potrivit .

În acest sezon, Cristi Săpunaru a jucat 35 de meciuri și a reușit trei goluri și două pase decisive, fiind evaluat conform Transfermarkt la 300.000 de euro.

Cristi Săpunaru amenința că pleacă de la Rapid după înfrângerea de la Craiova: „Dacă e nevoie, plec cu cea mai mare plăcere”

Cristi Săpunaru a fost extrem de supărat după înfrângerea cu Universitatea Craiova și i-a luat apărarea antrenorului: „Suntem la Rapid, de aia e presiune. Atât timp cât arăți la Rapid că-ți dorești să câștigi și dai totul pe teren nu o să-ți spună nimeni nimic, chiar dacă pierzi și cu 5-0. Nu știu dacă Adi Mutu este vinovatul. Suntem toți vinovați, pentru că noi am jucat. Noi suntem răspunzători pentru rezultatele pe care le-am avut până acum”.

Căpitanul Rapidului a surprins și a explicat că e gata să plece de la Rapid dacă nu mai este dorit: „Ne vom da silința să câștigăm meciul cu FCSB. Dacă este nevoie să plec, o să plec cu cea mai mare plăcere. Dacă sunt nemulțumiți noi plecăm, nicio problemă. Avem bărbăție. Nu e nicio rușine să plecăm, să vină alții mai buni!