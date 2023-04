Cristi Săpunaru a răbufnit după eșecul Rapidului la Craiova: „Plec cu cea mai mare plăcere. Să vină alții mai buni!”

și este singura din play-off care nu a obținut nicio victorie. În aceste condiții, tensiunea în tabăra giuleșteană a atins cote maxime, iar suporterii cer să cadă capete.

Cristi Săpunaru e dispus să plece de la Rapid: „Să vină alții mai buni!”

Așa cum era de așteptat, primii care au răbufnit din cauza rezultatelor proaste au fost fanii Rapidului. Supărați pe o nouă prestație dezamăgitoare a favoriților, ei dar și ca unii jucători care nu fac față să fie dați afară.

Din partea jucătorilor, răspunsul a venit imediat prin intermediul căpitanului Cristi Săpunaru. Acesta îi ia apărarea lui Mutu și spune că e dispus să plece, dacă se consideră necesar.

„Suntem la Rapid, de aia e presiune. Atât timp cât arăți la Rapid că-ți dorești să câștigi și dai totul pe teren, nu o să-ți spună nimeni nimic, chiar dacă pierzi și cu 5-0. Nu știu dacă Adi Mutu este vinovatul. Suntem toți vinovați, pentru că noi am jucat.

Noi suntem răspunzători pentru rezultatele pe care le-am avut până acum. Trebuie să ne revenim mental în această săptămână și ne vom da silința să câștigăm meciul cu FCSB.

Dacă este nevoie să plec, o să plec cu cea mai mare plăcere. Dacă sunt nemulțumiți, noi plecăm, nicio problemă. Avem bărbăție. Nu e nicio rușine să plecăm, să vină alții mai buni!”, a declarat Cristi Săpunaru la finalul meciului cu UNiversitatea Craiova.

Cristi Săpunaru, înainte de Rapid – FCSB: „De titlu mă interesează pe mine?”

Rapid a pierdut clar partida cu Universitatea Craiova, iar unul dintre motive ar fi Acesta a luat stupid două galbene în decurs de numai 7 minute și și-a lăsat echipa în „zece” încă din primul sfert de oră. După meci, considerând că el e principalul vinovat.

„Da, am jucat cu un om în minus după eliminarea lui Costache, dar nu cred că putem să-i imputăm lucrul ăsta. Suntem 10 inși care trebuie să-l ajute să treacă și peste asta, indiferent de ce se întâmplă.

Cred că cei de la Craiova au câștigat meritat. Am încercat să ținem de 1-0, după care a avut Cîmpanu acel șut senzațional. După aceea, am încercat să ținem de 1-1 și nu am reușit până la sfârșit”, a spus Cristi Săpunaru referitor la fazele incriminate.

Săptămâna viitoare, un derby al orgoliilor. Ar fi o ultimă șansă a Rapidului de a se mai agăța matematic de titlu, însă Săpunaru nu se gândește la așa ceva.

„De titlul ăla mă interesează pe mine? Sunt înnebunit de titlul ăla, de ei mă interesează cine câștigă titlul, sincer… O să vină toți să joace pe Giulești. Îi așteptăm cu drag.

Luați istoria de 100 de ani a clubului și o să vedeți câte momente dificile au mai fost… O întrebare la care nici nu pot să vă răspund. Am prins multe momente grele la Rapid”, a încheiat căpitanul giuleștenilor.