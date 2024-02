Cristi Săpunaru, gest-surpriză de ziua ei. Reacția virală a lui Eve, 6 ani, cel mai înfocat susținător al căpitanului Rapidului. Video mai mult decât emoționant!

Horia Ivanovici și Robert Niță au dezvăluit gestul special al lui Cristi Săpunaru pentru Eve, o fetiță care tocmai a împlinit 6 ani și care îl admiră din tot sufletul pe căpitanul lui . Micuța fana a oferit o reacție virală după mesajul de 5 secunde al idolului din Giulești.

, iar căpitanul din Giulești a pregătit o surpriză specială pentru Eve. Fetița de numai 6 ani îl admiră din tot sufletul pe titularul incontestabil din defensiva lui Cristiano Bergodi, iar părinții s-au gândit să găsească o modalitate prin care acesta să îi ureze „La mulți ani”.

Horia Ivanovici a povestit la FANATIK SUPERLIGA cum fetița a avut parte de surpriza vieții, dar și ce reacție a avut Eve la mesajul lui Cristi Săpunaru: „Acum trei zile mă sună un prieten și îmi zice: «Am la rândul meu un prieten, un băiat care vă și place și are o fetiță de 6 ani și mâine e ziua ei. Are o rugăminte, fetița este mare fan Săpunaru. Poți te rog să vorbești cu Săpunaru să îi dea un mesaj video fetiței?».

Îl sun pe Robert Niță, îi zic te rog frumos ajută-mă. Ea este Eve Butucel, de 6 ani, un copil minunat care îl iubește și îl admiră pe Săpunaru. Iar Săpunaru, cu ajutorul lui Robert Niță, i-a făcut probabil una dintre cele mai mari bucurii din micuța ei viață de până acum.

M-am uitat la video de 30 de ori, l-am pus și copiilor mei de 10 ori, ca să vedeți că avem speranțe, există în continuare bucurie pură. Emoționant este puțin spus”.

Mama fetiței a fost inspirată și a filmat-o pe Eve în timp ce asculta mesajul lui Cristi Săpunaru. Mai întâi, micuța a fost întrebată cine e căpitanul Rapidului, iar răspunsul a venit instant: „Țăpunaru, normal!”.

Apoi, la vederea mesajului video, a avut o reacție fabuloasă, de fericire, dar și de surpriză în același timp. Bucuria ei pură a devenit virală și chiar i-a emoționat pe invitații lui Horia Ivanovici de la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, doar pe , în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Cum au reacționat specialiștii FANATIK SUPERLIGA: „Suprem! Așa îl descoperim și pe omul Săpunaru”

Giani Kiriță s-a arătat profund emoționat de reacția Evei și a mărturisit că a simțit și el pe pielea lui asta: „Am trecut prin asta când am venit de la show-ul ăla, cea mai pură emoție de la copii vine. Crede-mă că acolo te simți fotbalist, te strâng toți în brațe și îți transmit emoția aia. Suprem!”.

Robert Niță l-a contactat pe Cristi Săpunaru pentru ca micuța Eve să primească cel mai frumos cadou de ziua ei. Fetița a fost profund emoționată, iar când a văzut că idolul din Giulești îi urează „la mulți ani” a căzut pe spate.

„Așa îl descoperim și pe omul Săpunaru. Toți am vorbit de duritatea lui, dar omul se transformă. Este un mare campion, nu acceptă să piardă, dar i-am dat mesaj: «Ce faci, căpitane. Vreau să vorbesc ceva cu tine». Nu mi-a răspuns la mesaj, m-a sunat după o oră și zice: «M-ai sunat la ora nepotrivită, îmi făceam somnul de frumusețe»”, spune Robert Niță.

Cristi Sapunaru, MESAJ EMOTIONANT pentru o fetita de 6 ani, MARE FAN al Rapidului