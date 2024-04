Cristi Săpunaru la 40 de ani! Cadou special al Rapidului pentru cel mai vârstnic jucător din SuperLiga. Video

Cristi Săpunaru, simbolul Rapidului modern, a împlinit 40 de ani în ziua în care , spiritul roș-albastru, Marius Lăcătuș (60 de ani).

Cristi Săpunaru, mesaje emoționante în ziua în care a împlinit 40 de ani: „Știu că te uiți un pic încruntat în buletin”

Cristi Săpunaru e la 40 de ani cel mai în vârstă jucător din SuperLiga, , cu peste 200 de meciuri în SuperLiga, dintre care 169 doar în tricoul Rapidului.

Idolul tribunelor din Giulești a avut parte de un moment special din partea Rapidului. Săpunaru a fost filmat în vestiar în timp ce viziona mai multe mesaje speciale pe care le-a primit. Primul a fost chiar patronul Dan Șucu: „La mulți ani, Cristi! Știu că te uiți un pic încruntat în buletin. N-ai motive.

Pentru mine, dacă aș vrea să mai am ceva ce nu pot să am e să am încă o dată 40 de ani. Uită-te în spate cu mândrie, dar uită-te în față cu multă încredere și împreună haide să realizăm încă o dată ceea ce Rapid a mai realizat: să fim campioni. Nimic măreț nu se poate face singur”.

Cristi Săpunaru, mesaj special din partea fostului antrenor, Adrian Mutu: „Te pup, căpitane!”

A urmat un nou mesaj, de data asta de la Adrian Mutu: „Te pup, căpitane! Te pup, Cristi! Sănătate multă și cât mai multe meciuri în continuare în Liga 1”.

Junior Morais a trimis și el o „felicitare” video din Turcia: „La mulți ani, Cristi! Multă sănătate și toate cele bune pentru tine și familia ta! Bravo, felicitări. Ai ajuns la 40 de ani să joci așa ușor. Te pup, fratele meu”. Reacția lui Săpunaru a fost savuroasă: „Ăsta vine după mine și îmi zice că am ajuns la 40 de ani”.

Daniel Pancu a ținut și el să fie alături de „Săpun” la acest moment important: „Căpitane, să îți dea Dumnezeu sănătate, tot binele din lume și să mai aperi mult timp de acum Rapidul”.

Președintele Daniel Niculae l-a emoționat profund pe căpitanul Rapidului: „Am petrecut împreună clipe foarte frumoase dar și grele”

A venit rândul președintelui Daniel Niculae: „Am petrecut împreună momente de neuitat, clipe foarte frumoase, dar și clipe grele. Tot timpul am fost spate în spate, umăr lângă umăr și am reușit să trecem peste toate. Cu bucurie, cu zâmbete, cu dorință foarte mare și bineînțeles cu sânge alb-vișiniu. La mulți ani, căpitane! Cei mai frumoși ani sunt cei ce vor veni”.

Rareș Ilie nu l-a uitat nici el pe Săpunaru: „La mulți ani, Cristi! Să fii fericit și iubit alături de cei dragi. Acum că faci 40 de ani și schimbi prefixul îți mulțumesc încă o dată pentru sprijinul acordat. Îți doresc să iei titlul cu Rapid că știu că îți dorești din tot sufletul și sper ca într-o zi să mă antrenezi și pe mine”

Alex Ioniță i-a urat „La mulți ani!” lui Cristi Săpunaru tocmai din China: „Să trăiești o sută de ani, la fel ca mine! Multă sănătate, te pup, pa-pa!”. Căpitanul Rapidului s-a amuzat pe seama lui: „Uite și chinezul”.

Miță Iosif, vorbe din suflet pentru Săpunaru: „A fost o onoare pentru mine să pot antrena un jucător cum ești tu”. Andres Villas-Boas, surpriza specială pregătită

Miță Iosif nu putea să lipsească din această înșiruire de nume grele: „A fost o onoare pentru mine să pot antrena un jucător cum ești tu, dar în același timp o și mai mare bucurie să am un asemenea prieten. La mulți ani, căpitane și mulți ani sănătoși!”.

Surprizele au continuat cu Andres Villas-Boas, fostul antrenor al lui Săpunaru de la Porto: „Salut, Săpunaru! Ce mai faci prietene? Vrem să îți urăm la mulți ani și o aniversare de 40 de ani fericită. Ești atât de bătrân, omule!

De la 40 de ani viața îți aduce cele mai mari bucurii. Așa că vrem să îți urăm toate cele bune, sănătate pe viitor, fericire și mult succes. Ai grijă de tine și sper că o să te văd în Porto curând și multă baftă pentru restul carierei”.

Printre cei care l-au felicitat pe Săpunaru a fost și Maicon, fostul său coleg de la Porto: „Salut, Săpunaru. La mulți ani! Dumnezeu să te binecuvânteze prietenul meu! Îți doresc toată fericirea din lume pentru tine și familia ta. Bucură-te de ziua asta. Sper să ne revedem și mi-e dor de tine”.

Urare și de la selecționerul Edi Iordănescu: „Te consider cel mai indisciplinat fotbalist cu care am lucrat”

Edi Iordănescu a ținut de asemenea să i se adrese jucătorului cu 36 de meciuri în tricoul echipei naționale a României: „Salut, Cristi și la mulți ani! Te îmbrățișez pe tine și familia ta, fetele. Îți doresc la mulți ani din tot sufletul și să fii sănătos. Să fiți fericiți împreună și să vi se îndeplinească tot ce vă doriți.

Cu toate că te consider cel mai indisciplinat fotbalist cu care am lucrat și cel mai neascultător, am performat împreună și atunci mi-am dorit să îți dau acest mesaj. Dacă nici nu performai, cu siguranță că îți dădeam și block la telefon. Te iubesc, Cristi și felicitări pentru toată cariera, pentru tot ce ai făcut”.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, nu putea nici el să lipsească: „La mulți ani, Cristi! Tot ce îți dorești. Să fii sănătos alături de familia ta minunată. Să rămâi cel care ai fost și până acuma. O să rămâi căpitanul Rapidului tot timpul și sper să facem treabă bună și anul ăsta și anul viitor, și să rămâi cu noi în club cât se poate de mult. Te iubesc, forța Rapid!”.

Cristi Chivu, pus pe glume: „Bine ai venit în clubul celor cu 4 în față”

Cristi Chivu, antrenor la juniorii lui Inter Milano, a fost pus pe glume: „Bine ai venit în clubul celor cu 4 în față. Până la urmă reprezintă doar un număr și ceea ce contează e spiritul. pe care știu sigur că încă îl ai tânăr. Îți doresc un sincer la mulți ani, plin de sănătate, de fericire, de multe împliniri și să te bucuri de cei dragi”.

A urmat un italian getbeget, Cristiano Bergodi: „Salut, Cristi! E ziua ta de naștere și vreau să își doresc la mulți ani. Știi cât respect am pentru tine. Ne-am întâlnit în 2005 și pentru mine ești ca un fiu. Să ai o viață sănătoasă alături de cei dragi”.

Era nevoie și de un alt fost căpitan al Rapidului în scenă: Adrian Iencsi. „Cristiano! Căpitane! La mulți ani! Sănătate, putere de muncă, forță, minte limpede și succes din toată inima. Te iubesc mult de tot”.

Jucătorii Rapidului, urări pentru Cristi Săpunaru: „La mulți ani, bătrâne!”

Alexandru Albu nu l-a menajat deloc pe colegul său din vestiar: „Salut, bătrâne! La mulți ani, multă sănătate! Sper să mai joc foarte mulți ani pentru că arăți din ce în ce mai bine. Forța, Rapid!”.

Albion Rrahmani: „La mulți ani, căpitane! Tot ce îți dorești în viață. Te iubesc, frate!”. Săpunaru s-a amuzat pe seama lui Cârjan: „Ooo, ușor căpriță!”. „La mulți ani, Cristiano! Îți doresc multă sănătate și să mai joci încă 2-3 ani”.

Jayson Papeau: „Salut, capitano! Vreau să îți urez și eu la mulți ani! Sper că vom câștiga cu CFR Cluj și o să putem să îți sărbătorești ziua de naștere. 40 de ani? Uuff, ai grijă!”.

Damjan Djokovic: „Capitanoooo! Bătrâneeee! 40 de ani! Sper că o să ne plătești și nouă o bere sâmbătă seara”. Săpunaru a intervenit din nou: „Chiar trebuia să le pui pe-astea cu bătrâne?”.

Săpunaru a izbucnit în râs: „Poate ne mai tai și nouă din amenzi”

Răzvan Oaidă l-a făcut cel mai mult să râdă pe Săpunaru: „Cu ocazia zilei tale de naștere îți doresc toate cele bune, să fii fericit, sănătos și împlinit. Bogat deja ești, deci să îți mai doresc? Acuma de ziua ta poate ne mai tai și nouă din amenzi”.

Iulian Cristea: „La mulți ani, căpitane! Îți doresc multă sănătate și mă bucur că am onoarea să împart vestiarul cu un asemenea jucător valoros. Sper ca la anul să luăm titlul împreună”.

Bogdan Lobonț: „Ciao, super căpitane! La mulți ani! Spor, gânduri bune și să ai o super carieră, de vis. După ce termini asta de fotbalist bineînțeles. Te îmbrățișez cu drag, Pisica”.

Horațiu Moldovan: „La mulți ani și multă sănătate fratele meu Săpun. Ai schimbat prefixul. Sper să fii sănătos, să n-ai parte de accidentări și să te văd cât mai mulți ani în tricoul Rapidului. Cu siguranță dacă folosești în continuare proteina ta, n-am nicio emoție că o să joci mulți ani de acum încolo”.

Primul antrenor al lui Cristi Săpunaru l-a emoționat profund: „Pfoaaaa….”

Aurel Măndoiu, antrenorul care i-a făcut o surpriză lui Cristi Săpunaru , l-a complimentat și el în finalul video-ului pregătit de Rapid: „La mulți ani fericiți, Cristi! Cu sănătate, mult noroc și cât mai multe succese în acvitatea fotbalistică. Te salut cu mult drag!”.