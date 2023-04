Cristi Săpunaru, mesaj clar pentru coechipierii săi după Rapid – FCSB 1-0: ”Asta trebuie să facem pe Giulești, indiferent de nume”

Formația lui Adi Mutu într-o partidă cu multă tensiune și cu intrări extrem de dure care a fost decisă de golul lui Alexandru Albu și de paradele excepționale ale lui Horațiu Moldovan.

Cristi Săpunaru, explicații pentru victoria din derby-ul Rapid – FCSB 1-0

La finalul întâlnirii Rapid – FCSB 1-0, din etapa a 5-a a play-off-ului din SuperLiga, căpitanul Cristi Săpunaru a mărturisit că altfel s-ar fi discutat despre șansele giuleștenilor la titlu dacă ar fi câștigat primele două jocuri.

ADVERTISEMENT

”Așa am fost și până acum, ce am avut o altă atitudine până acum? La bătrânețe, sunt mai calm. Cu dăruire și dorința de a câștiga acest meci, așa am câștigat. Rapid este o echipă grea, știam că atunci când va veni un moment greu suporterii vor fi alături de noi.

Trebuia să câștigăm un meci ca să ne descătușăm și noi. Cred că discutam altfel dacă am fi câștigat primele două meciuri din play-off. Îmi doresc să intrăm toți jucătorii la fiecare meci cum am intrat azi. Nu ridicăm ștacheta cu nimic, ăsta trebuie să fie Rapid la fiecare meci. Asta trebuie să facem pe Giulești, indiferent de nume.

ADVERTISEMENT

Trei puncte înseamnă pentru mine victoria asta. E mult prea devreme să vorbim despre lupta la titlu, mai sunt cinci meciuri, nu mă interesează ce se întâmplă sus, pe mine mă interesează să ajungem în Europa. Sunt sigur că putem construi un lot pentru a ataca titlul, dar să nu uităm că e al doilea an în primul eșalon”, a declarat Săpunaru.

Pragmatismul, arma prin care Rapidul a câștigat derby-ul

Cel mai bun jucător de pe teren la derby-ul din Giulești, portarul Horațiu Moldovan s-a arătat deranjat de faptul că în etapele trecute s-a vorbit foarte multe despre greșelile sale și consideră că Rapidul trebuia să aibă mai multe puncte în clasament.

ADVERTISEMENT

”Asta este România. Mereu se scoate ce este mai rău în evidenţă. Am avut trei gafe în 35 de etape. Au facut şi alţi portari gafe, de nivel mondial. Asta este viaţa. De asta este frumos fotbalul. Dacă saptămâna trecută am greşit, avem ocazia să ne revanşăm în săptămâna următoare. Trebuie să felicităm echipa şi nu este important doar un jucător.

Cred că eram într-o perioadă foarte proastă şi nu cred că aveam nimic de pierdut. Dacă nici într-un derby cu marea rivală nu ne mobilizăm… Cred că am fost mult mai pragmatici şi mult mai motivaţi decât ei.

ADVERTISEMENT

Trebuia să avem mai multe puncte, dar nu mai putem da timpul înapoi. Nu cred că suntem la biserică, să ne punem păcatele pe masă. Am fost săptămâna trecută la spovedit. Mai am cinci etape, nu mă gândesc la un posibil transfer în străinătate. Am jucat doar pentru noi. În fiecare meci jucăm la victorie şi ne bucurăm că a ieşit în seara asta”, a spus Moldovan.

ADVERTISEMENT

De unde a venit restartul rapidiștilor

Mijlocașul Alexandru Albu, , le-a dedicat victoria suporterilor și a ținut să laude evoluția magnifică a portarului Horațiu Moldovan.

”E o bucurie mare, atât pentru mine, cât și pentru colegi. Bucuria le este datorată fanilor noștri, sunt magnifici, meritau această victorie. A trebuit să ne adunăm, am venit după câteva rezultate negative.

A trebuit să ne dăm un restart, să analizăm, să punem la punct ce nu ne-a ieșit și să ne aducem aminte că tot noi am dus echipa în play-off. Trebuia să ne dăm doar un mic restart. Asta am făcut în această seară și a funcționat.

Ne-am motivat noi în această săptămână, ne-au motivat suporterii. Eram datori cu o victorie. Cel mai bun declic este într-un derby. Sperăm să mergem pe această linie de acum încolo. Nu ne lăsăm și vrem să urcăm cât mai sus în clasament.

Într-un meci trebuie să și suferi. Asta am făcut și am câștigat. Nu m-am gândit că FCSB ar putea să egaleze. Nimeni nu s-a gândit, nici suporterii noștri. A fost o fază construită, am dat pase în profunzime, am urmărit și am reușit să marchez.

Nu mai e nimic de spus, toată România a văzut ce suporteri avem. Și în deplasare suntem acasă. Nu avem cum să nu ne motivăm. Vom vorbi în vestiar cu căpitanul și antrenorul despre primele pregătite de suporteri. Le mulțumim și le mulțumim și pentru că au fost lângă noi.

Moldovan a demonstrat încă o dată că este cel mai bun portar din România. Toți greșim, suntem oameni, dar a arătat din nou că e cel mai bun din România”, a afirmat Albu.