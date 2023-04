Rapid – FCSB 0-0, în etapa 5 din play-off SuperLiga. Partida începe cu întârziere după show-ul pirotehnic al gazdelor

Meciul Rapid – FCSB, singurul derby bucureştean rămas după retrogradarea lui Dinamo, are loc duminică, 23 aprilie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei a 5-a din play-off-ul SuperLigii. Pentru giuleşteni nu mai există ca miză decât orgoliul, pentru că nu mai poate conta în lupta pentru cupele europene. Pentru FCSB, aflată la cinci puncte de liderul Farul, vital ar fi să obţină victoria.

Unde se joacă meciul Rapid – FCSB

Derbyul bucureştean Rapid – FCSB se dispută duminică, 23 aprilie, de la ora 20:30, pe stadionul Valentin Stănescu din cartierul Giuleşti, fieful de o viaţă al Rapidului, în etapa 5 din play-off al SuperLigii. Antrenorul gazdelor, , care îi cer hotărât demisia, dar deocamdată tehnicianul alb-vişiniiilor este susţinut de conducerea administrativă şi de patronat.

O victorie în faţa rivalilor de la FCSB ar putea schimba mult situaţia în favoarea sa, dar FCSB ştie că trebuie să câştige penntru a rămâne în cursa pentru titlu. În mod cert, acest lucru era de la sine înţeles, va fi un meci jucat cu casa închisă, ca atâtea altele din Giuleşti iar misiunea forţelor de ordine, suplimentate substanţial, nu va fi deloc uşoară, cunoscându-se antecedentele dintre galerii.

Cine transmite la TV partida Rapid – FCSB

Partida e joacă duminică, 23 aprilie, de la ora 20:30, pe stadionul Valentin Stănescu din cartierul Giuleşti din Capitală, în etapa 5 din play-off-ul SuperLigii şi este televizată în direct pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Bucureşti oamenii pot în sfârşit, duminică, 23 aprilie, să lase umbrelele acasă şi să iasă din case fără nici o protecţie împotriva ploii, pentru că este o zi frumoasă, cu cer senin şi fără să existe vreun pericol de precipitaţii. Maxima zilei va fi de 18 grade la ora amiezii, undeva la 14 grade la ora derbyului. Horaţiu Feşnic din Cluj este arbitrul acestui joc.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Rapid – FCSB

Este una dintre acele partide tari în care ambii antrenori îşi pot alcătui fără probleme formulele de start. Asta pentru că la Rapid există o singură absenţă, atacantul Valentin Costache fiind suspendat. Mutu promite un joc ofensiv, care să pună presiune asupra unei apărări la care zona fundaşilor centrali, Tamm şi Dawa, pare a fi cea mai vulnerabilă.

La FCSB chiar e sărbătoare. După aproape doi ani s-a produs minunea şi fundaşul Ionuţ Panţâru a apărut pentru prima dată la antrenamente. Sigur, drumul spre revenirea pe gazon nu e unul uşor, dar faptul că poate participa la antrenamente este deja un pas imens. În rest absolut tot lotul este gata de derby.

Cote la pariuri la derbyul Rapid – FCSB

Deşi partida are loc în vulcanul din Giuleşti pentru casele de pariuri este FCSB echipa care porneşte din postura de favorită destul de clară. Asta pentru că FCSB are cota de 2,10 la victorie iar echipa lui Adrian Mutu are cotă de 3,45. Şansă dublă X2 are cotă de 1,30 iar şansă dublă 1X are cotă de 1,70. Gol marcat de FCSB are cotă de 1,30 iar o reuşită a Rapidului cotă de 1,60.

De când Rapid a revenit acum două sezoane în elită fiecare echipă şi-a onorat statul de gazdă, reuşind să câştige FCSB cu acelaşi scor de 3-1, iar în Giuleşti să nu înscrie nici o dată, eşecuri cu 1-0 sezonul precedent şi cu 2-0 în acest campionat, dublă a croatului Dugandzic, care este golgeterul Rapidului.