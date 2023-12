Ce droguri de mare risc ar fi consumat Cristi Tănase. Dosar penal pentru fostul fotbalist al FCSB

În vârstă de 36 de ani, fostul fotbalist al celor de la FCSB a fost oprit în trafic de polițiști în urma unui control de rutină organizat de polițiștii de la brigada rutieră din Pitești. Inițial, oamenii legii l-au testat pe Cristi Tănase cu aparatul alcooltest, însă rezultatul a fost zero. Le-ar fi dat de bănuit faptul că sportivul avea un comportament bizar, astfel că au intrat rapid la bănuieli.

Ce droguri de mare risc ar fi consumat Cristi Tănase

Fără să stea pe gânduri, Asta, pentru că potrivit , Cristi Tănase ar fi consumat cocaină. Tănase s-a ales cu dosar penal și cu persmisul suspendat, iar acum așteaptă să își afle pedeapsa. Între timp, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a refuzat să comenteze acest caz.

și nu e treaba mea să mă apuc eu să vorbesc acum despre toți din România asta. Dacă a fost prins la volan așa cum spuneți, atunci e doar treaba lui. Fiecare răspunde pentru faptele sale. Tănase nu mai are nicio treabă cu FCSB, iar eu nu am de ce să mai comentez despre el. Să fie sănătos. Este major și răspunde pentru faptele sale, dacă e așa cum spuneți”, a declarat Gigi Becali pentru sursa citată.

, nu mai are nicio legătură cu FCSB, însă vârful său de carieră se identifică cu sau fără voia sa cu echipa ”roș-albastră”. Asta, pentru că ”Dodel” Tănase a câștigat titlul cu FCSB în 2013, 2014 și 2015. De asemenea, Cristian Tănase mai are cu FCSB două Cupe ale României, în 2011 și 2015 și o SuperCupă în 2014.

Cristian Tănase s-a retras din fotbalul de performanță

Cristian Tănase dezvăluia în urmă cu un an că se gândește să renunțe la cariera sa de fotbalist profesionist, în condițiile în care primea oferte doar din ligile inferioare, unde nu ar mai fi interesat să se întoarcă niciodată. Cu toate acestea, ”Dodel” Tănase nu ar fi refuzat o ofertă interesantă, cel mai probabil din zona arabă.

”Deocamdată, nu am discutat cu nimeni. Atunci când am plecat de la Pitești, au fost ceva discuții cu Chiajna, cu primarul Tănase. Apoi, am zis că Liga 2 nu prea e pentru mine și am zis să mai stau. Și știi cum e… trece timpul. Nu știu dacă mai pot să mai joc. Mă gândesc la retragere. Nu sunt sută la sută sigur, dar nu vreau să mă duc în Liga 2 sau prin nu știu alte orașe.

Cam 80% aș vrea să agăț ghetele în cui. Dacă e să fie vreo propunere bună, da, altfel, nu are rost”, declara în acel moment Cristi Tănase pentru As.ro. În cariera sa, pe lângă FCSB, Cristian Tănase a mai evoluat pentru FC Argeș, Dacia Mioveni, Tianjin teda, Sivasspor, Karabukspor, Eskisehirspor, Giresunspor și Academica Clinceni.

Ionuț Rada, fost coechipier cu Cristian Tănase, a postat un mesaj pe Facebook imediat după ce a aflat de pățania fostului fotbalist al FCSB. ”Știrea din această dimineață cu un fost coleg depistat pozitiv cu o substanță stupefiantă la un control de rutină de către polițiștii biroului rutier, este un alt semnal de alarmă că sportivii sau foștii sportivi au nevoie de o educație sportivă, de sprijin, de ajutor.

Atrag atenția de foarte mult timp asupra cluburilor din România să se implice urgent în educația sportivilor. Nu este doar despre performanță, un club responsabil știe că generația actuală si nu numai este expusă unei realități dure în afara terenului, și mai ales după terminarea carierei. LA MODĂ NU ESTE SĂ TE DROGHEZI LA MODĂ ESTE SĂ TRĂIEȘTI”, a scris Ionuț Rada.