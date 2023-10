Cristi Tidularu, despre viaţa de fotbalist în Andorra: “Toate echipele joacă pe acelaşi stadion!”

Cristian Tidularu, fost internațional de tineret la echipa U17 a României, a semnat în vară cu FC Ordino, echipă din prima ligă de fotbal din . Plecat în Spania cu familia încă de la vârsta de 5 ani, Tidularu a refuzat oferte din Italia sau Danemarca pentru a semna în Andorra, fiind impresionat de tranziția fotbalului din micuța țară situată la frontiera dintre Spania și Franța.

De ce a ales Cristi Tidularu să meargă în Andorra: „Pot juca în Conference League”

Cristi Tidularu s-a născut în Măcin, județul Tulcea, însă a plecat în Barcelona încă de la o vârstă fragedă. În Catalonia, Cristi Tidularu a evoluat, fie ca junior sau senior, pentru echipe din provincia Barcelona. Convocat la naționala României U17 în trecut, jucătorul ajuns la vârsta de 24 de ani a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu FC Ordino, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Într-un interviu acordat pentru FANATIK, Tidularu a explicat de ce a ales să joace în campionatul din Andorra. „Am avut mai multe oferte în această vară. Din Italia, din Danemarca, dar mi-a venit și oferta din Andorra, la FC Ordino. M-a încântat faptul că eu am urmărit cât de cât în sezonul trecut campionatul. Am câțiva prieteni, colegi de juniorat în Spania și s-au transferat și ei acolo (n.r. în Andorra).

Am urmărit campionatul, am văzut că nivelul crește din ce în ce mai mult. Echipele joacă în Europa, joacă în Conference League. M-a interesat foarte mult oferta din Andorra. M-a încântat faptul că echipele cresc de la zi la zi și se pot califica pentru a juca în Conference League.

Eu am plecat în Spania încă de la vârsta de 5 ani. Părinții s-au mutat aici cu job-ul și a trebuit să vin și eu. Nivelul din Spania și mai ales din Barcelona, din Catalonia, este foarte greu și este un nivel foarte ridicat. Este foarte greu să ajungi la o echipă cunoscută. Sunt categorii foarte interesante și cluburi foarte dezvoltate”, a declarat Cristi Tidularu, pentru FANATIK.

580.000 de euro este valoarea totală a lotului lui FC Ordino, conform Transfermarkt.com.

Cristi Tidularu, diferența dintre fotbalul spaniol și ce se joacă în România: „Aici nu e bazat nimic pe forță”

Înainte de a se transfera în Andorra, Cristi Tidularu a evoluat în Spania și a putut vorbi despre diferențele dintre fotbalul iberic și cel din România. Fotbalistul a explicat că în acest moment, campionatul din Andorra are 10 echipe, iar patru dintre ele se bat în fiecare an la campionat, dar și pentru cupele europene.

Totodată, fotbalistul care evoluează pe postul de extremă stânga a precizat că la echipele cu același președinte au loc schimbări dese de jucători. „În Spania este un nivel foarte ridicat. Se muncește zi de zi pe aspectele tactice, tehnice ale jucătorilor. Nu e bazat nimic pe forță sau fizic. La noi abia acum au început să se dezvolte academiile de juniori. În Spania sunt de mult dezvoltate.

La nivel de echipă națională, Andorra este destul de jos, dar la nivel de campionat să știți că anul trecut erau 8 echipe în campionat, iar în acest an au adăugat două noi echipe. Sunt 10 în total. Sunt două-trei echipe care sunt cele mai puternice, care au un buget foarte, foarte mare și care mereu se bat la titlu și în Europa.

Este vorba despre Inter Club d’Escaldes, Atlètic Club d’Escaldes, FC Santa Coloma și UE Santa Coloma. Se bat mereu la titlu și în zona de Europa. În viitor niciodată nu se știe. Președintele nostru este președinte și la UE Santa Coloma și cred că o să fie foarte multe schimbări de jucători între ambele echipe.

Jucători care nu joacă la UE Santa Coloma o să vină la FC Ordino. Jucătorii care sunt mai talentați și care au jucat meci de meci o să ajungă la UE Santa Coloma. O să fie foarte multe schimbări”, a mai spus Cristian Tidularu.

Cristi Tidularu, despre experiența convocării în lotul României U17: „Majoritatea colegilor au ajuns în Liga 1. Naționala se va califica la Euro”

Cristi Tidularu a fost coleg la echipa U17 a României cu jucători precum Andrei Vlad, Denis Haruț, Ricardo Grigore, Radu Boboc, Alexandru Mățan sau Claudiu Micovschi. Fotbalistul ofensiv a fost convocat la lot de către selecționerul Adrian Boingiu.

Jucătorul de 24 de ani a fost convocat în trecut și la naționala României U19, însă a absentat din cauza unei probleme musculare. De-atunci, Tidularu nu a mai avut contact cu loturile naționale „tricolore”.

„A fost o experiență foarte plăcută să ajung la echipa națională, să cunosc colegi din România. Majoritatea au ajuns în Liga 1. Generația 99. Am mai fost convocat o singură dată la U19 și cu o săptămână înainte m-am accidentat muscular și nu am mai putut ajunge în cantonament. Eram în stagiu de pregătire la Marbella. De-atunci nu am mai avut nicio legătură cu loturile naționale.

Eu cred că nu (n.r. să avem motive de îngrijorare cu Andorra). Echipa națională o să facă pasul de a se califica mai departe. Sunt 3-4 echipe care au un buget mai mare și cred că majoritatea jucătorilor care ajung la națională vin de la aceste echipe. Am și eu 3 colegi care sunt la lotul național.

„Dacă ar veni o ofertă din Liga 1, chiar m-aș gândi să revin în România”

Nu știu (n.r. dacă jucătorii din Andorra au și alte meserii). Nu i-am întrebat dacă au un alt job. Eu sunt axat 100% pe fotbal. Nu mai lucrez nimic. Viața în Andorra e foarte plăcută. Lumea e chiar foarte amabilă și te ajută în tot ce ai nevoie. Este o țară mai mică. E foarte liniștit. În comparație cu Barcelona nu găsești chestii pe jos. Mereu se muncește. E foarte curat.

Orice jucător își dorește să ajungă cât mai sus. Mi-aș dori un campionat mai puternic. Dacă ar veni o ofertă din Liga 1 sau o șansă de a putea avea ofertă chiar m-aș gândi să revin în România”, au fost cuvintele lui Cristi Tidularu, pentru FANATIK.

Cristi Tidularu, adversar cu Raul Feher în Andorra: „Ne vedem la antrenamente”

Cristi Tidularu îl are adversar . Fundașul central în vârstă de 26 de ani a câștigat campionatul alături de Inter Club d’Escaldes în sezonul 2021/2022. Toate cele 10 echipe din campionatul din Andorra evoluează pe același teren.

„N-am apucat să discut cu el nimic. Doar ce a început campionatul. Ne cunoaștem (n.r. Raul Feher) toți între noi. Jucăm toți pe același teren, ne vedem la antrenamente. N-am apucat să vorbesc cu el. E stadionul național pe care joacă naționala și FC Andorra lui Pique. Apoi este baza de antrenament.

Mai sunt două-trei terenuri în plus. Mereu se joacă și ne antrenăm pe același teren. (n.r. toate cele 10?) Da. Meciurile au loc unul după celălalt aproximativ. Sâmbătă sunt meciuri la 1 după amiază la 5 și la 8.

Duminică sunt restul de meciuri. E gazon sintetic. Eu cred că momentan am ales foarte bine. Sunt foarte bine în Andorra. Coechipierii sunt băieți tineri. Echipa e făcută anul acesta”, a mai spus Cristi Tidularu.

Cristi Tidularu nu poate debuta oficial pentru FC Ordino: „Nu mi-au venit actele la timp”

Cristi Tidularu a marcat la debutul în tricoul lui FC Ordino. Extrema stângă a punctat în amicalul câștigat de echipa sa împotriva Carroi, scor 4-1. Totuși, din cauza unor probleme birocratice, Cristi Tidularu nu va putea juca cel puțin până în iarnă într-un meci oficial pentru FC Ordino.

„Au venit și mulți străini, sud-americani, portughezi, francezi. La noi este problemă cu actele. Dacă venim din România sau din altă parte sunt mai multe probleme birocratice. Multă lume poate se duce în Andorra să declare bani, chestii de genul. Am avut probleme și încă mai am.

Trebuie să-mi iau rezidență în Andorra și nu cred că o să ajungă la timp. Încă n-am apucat să debutez pentru că nu sunt înscris în campionat. Pe 31 august a fost data limită pentru a înscrie jucători.

Mie nu mi-au venit actele la timp. Acum doar mă antrenez cu echipa. Nu pot să debutez. Doar în amicale pot să joc. În iarnă trebuie să fiu legitimat. Rezolv cu actele, contractul meu e valabil. Au fost mai multe complicații. Aștept până la iarnă nu e problemă”, a încheiat Cristi Tidularu.

Olimpic Can Fatjo, Santa Perpetua, Atletico Polinya, CF Ripollet, CE Jupiter, Pubilla Casa, CD Montcada, Santfeliuenc FC și FC Sant Quirze sunt echipele la care a evoluat Cristi Tidularu în ultimii zece ani.

