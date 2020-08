Cristian Tudor Popescu, necruțător cu Monica Anisie: „Doamna Moluscă de la Educație”

Cristian Tudor Popescu nu îi dă credit Monicăi Anisie, actualul ministru al Educației, pe care a poreclit-o „doamna moluscă de la educație”.

Gazetarul se teme că o întreagă generație ar putea fi distrusă pentru că părinții ar refuza să-și trimită copiii la școală, de teama Covid-19.

Părinții nu au încredere în măsurile luate de Ministerul Educației, în consecință sunt pregătiți la gesturi disperate cum ar fi să interzică celor mici sau tinerilor să meargă la școală.

Cristian Tudor Popescu nu are milă de Monica Anisie, cu o lună înainte de începerea școlii

Jurnalistul se teme că o generație întreagă de tineri s-ar putea distruge dacă ar pierde contactul cu școala timp de 1 an de zile.

„Doamna moluscă de la educație, ce facem cu copiii? Aud de mulți părinți care spun că nu trimit copiii la școală. Nu trebuie să se întâmple asta. Dacă am ști că pe 1 noiembrie s-ar termina tot, ar avea sens, să zicem că vom avea vaccin aplicabil. Durează! Dacă am avea probabilitate de 80% să revenim la normal ar avea sens să nu meargă copiii la școală, dar acest lucru nu se va întâmpla.

Cu Covidul vom rămâne 6 luni, 1 an, dar cel puțin 1 an rămânem în situația asta. Ce sens are? Nu poți să distrugi această generație, și așa școala are problemele pe care le are. O să faci home schooling? Să-i pregătească acasaă cu meditatori, nu funcționează! Nu au oamenii bani să pună meditatori sau să îl pregătești tu părinte la materii, ferească Dumnezeu și maica precistă. Părinții mai mult rău fac educațional.

Trebuie să ne asumăm acest risc. Imbri a spus că se teme mai mult de redeschiderea școlii. Sunt mult mai mulți copii care se vor duce zilnic la școală, sute de mii de copii în toate generațiile. Pe plaja de la Eforie sunt poate câteva sute de mii de adulți.

O sută și ceva de mii de oameni. Cu toate acestea, doctorul spune foarte clar că școala trebuie să reînceapă.

În școală copiii pot fi supravegheați. Avem cadre dicactice, paznici angajați. Școala e loc public, restrâns, se pot aplica regulile mult mai eficient decât pe plajă.

Problema principala nu sunt copiii, copiii nu mor de Covid, 99% sunt asimptomatici. Problema sunt cei de acasă, decât să spună părinții că nu își trimit copilul la școală să se gândească cum pot să se pare bunicii de copii sau chiar pe ei.

Copiii trebuie să meargă la școală, când vorbești de virus și de moarte pare mai dur decât a nu se duce la școală. Poate fi la fel de rău să iasă 1 an de zile o generație întreagă din circuit”, a răbufnit CTP.